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Россия превращается в "большой Крым"

Цей матеріал також доступний українською
Россия превращается в "большой Крым"

журналист
14.06.2021, 12:06

Похоже, российская власть решила провести тотальную "зачистку" политического пространства еще до выборов в Госдуму

Один за другим российские оппозиционные политики покидают страну, опасаясь уголовных дел и арестов. Теперь речь даже не идет о депутатах Государственной Думы – о тех, кто хочет баллотироваться в парламент или работает в местных органах власти.

Похоже, после того, как был принят закон о недопуске к выборам активистов и сторонников "экстремистских" организаций, власть решила провести тотальную "зачистку" политического пространства еще до выборов в Госдуму, исключить любые возможные проявления не то что недовольства – обычной критики. И оппозиционный российский политик оказывается перед выбором Навального или Гудкова – остаться в стране и сесть в тюрьму или эмигрировать.

И это – настоящая "крымизация" российской политики. Потому что все эти приемы выжженного политического поля были применены Кремлем сразу же после аннексии Крыма, когда Москва столкнулась с регионом с живой политикой, с традицией конкуренции, дискуссий, дебатов в медиа. Когда российское руководство установило контроль над регионом, в котором страх перед властью – как и во всей Украине – не был нормой политической жизни.

И маховик репрессий заработал. Организации, которые не хотели подчиняться оккупационным властям, объявляли экстремистскими и запрещали – как, например, Меджлис крымскотатарского народа. Одних политиков заставляли оставить Крым – как Джемилева или Чубарова. Других – арестовывали и приговаривали к тюремным срокам, как Чийгоза и Умерова. Активисты пропадали среди бела дня. Журналистов судили за их профессиональную деятельность, как Семену. Обычного человека могли посадить в камеру просто за флаг Украины в его собственном жилище – как Балуха.

Так, похоже, и состоялась "нормализация" Крыма – в результате спустя семь лет после оккупации аннексированный полуостров больше не похож политически на соседние регионы Украины, зато похож на соседние регионы России. Что, думаю, и требовалось обеспечить.

А теперь уже и сама Россия, похоже, превращается в большой Крым. А во что еще, собственно, она могла превратиться?

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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