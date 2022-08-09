Ядерный шантаж: для чего Россия пугает Украину и мир подрывом Запорожской АЭС

Нездоровая активность россиян вокруг Запорожской АЭС наталкивает на то, что они могут пытаться спровоцировать аварию на станции с утечкой радиации для прекращения боевых действий и начала переговоров. Им нужно зафиксировать статус-кво.

Очевидно, уже даже в Кремле поняли, что им войну не выиграть. Все чаще инициатива переходит к украинской армии. И все чаще именно мы диктуем, где, когда и как будут происходить основные события по всей протяженности фронта.

Кроме того, в результате фактического оперативного окружения россиян на правом берегу Днепра, потеря россиянами Херсона становится все более вероятной, что может привести к политическим потрясениям и в самой России.

В такой ситуации российскому президенту Владимиру Путину необходимо немедленно остановить боевые действия, начать переговоры и зафиксировать существующий статус-кво.

Мощная информационная кампания как напрямую, так и через своих агентов на Западе, которая должна была давить на нас сесть за стол переговоров, результата не принесла. Поэтому сейчас в ход пошел ядерный шантаж.

Даже небольшая авария и утечка радиации позволит россиянам потребовать прекращения боевых действий на всем юге и призвать мир приобщиться к ликвидации последствий катастрофы. Конечно, под российским контролем.

В такой ситуации россияне могут надеяться, что линия столкновения зафиксируется, война остановится, а с ней прекратится и освобождение оккупированных территорий. Что позволит им укрепиться на юге и накопить новые силы для дальнейшего наступления.

Чтобы не допустить такого сценария, мы требуем немедленной демилитаризации ЗАЭС и города Энергодар на всех международных площадках, включая ООН и МАГАТЭ.

Россияне должны отвести войска и создать вокруг станции демилитаризованную зону радиусом хотя бы 5 км.

Если они откажутся – это станет свидетельством того, что ядерный сценарий существует, и россияне готовы испортить радиацией все вокруг, только чтобы спасти лицо Путину и не сдать Херсон.

Что касается нас, Путин, наконец, должен понять: никакие его сценарии в Украине не сработают. Ни техногенные катастрофы, ни ракетные обстрелы, ни ядерные удары не заставят нас капитулировать или остановиться.

Это наша земля. И будем за нее бороться до освобождения последнего метра.

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