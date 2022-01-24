Россия пропагандирует: "Это не мы, а США виновны в нынешнем кризисе". Это правда?

Удивительно, но многие верят в то, что нынешний мировой кризис не что иное, как попытка Запада заставить Украину выполнить Минские соглашения в выгодной для России интерпретации. И поэтому так много публикаций в западной прессе о потенциальной агрессии России в тот момент, когда Россия даже не думает ни на кого нападать и даже не думает никогда пугать нападением.

Не удивительно только то, что эти тезисы активно продвигает российская пропаганда, дискредитируя партнерские отношения Украины с Западом.

Читайте также Почему Россия воюет против Украины?

Нет, не спорю, приятно чувствовать себя пупом Земли. Чтобы все важные дяди и тети целыми днями летали по миру, встречались, вели переговоры и только по одной причине — ради того, чтобы заставить нас любимых выпить на ночь молоко. Так работают вообще все теории заговора. Человек эгоцентричен. И поэтому охотно верит, что Сорос и Гейтс тайно сговорились, вовлекли в свой заговор все мировые державы, ударили по мировой экономике и все ради того, чтобы Васе сделали укол и подчинили его волю.

Но в мире так не работает.

И эта теория рассыпается, если начать ее анализировать, используя критическое мышление и здравый смысл.

Во-первых, не существует фактов, ее подтверждающих. Более того, американцы постоянно подчеркивают, что Украина выполняет Минские соглашения, а Россия — нет. США поддерживают именно нашу трактовку Минских соглашений.

Во-вторых, сложно объяснить, зачем это американцам. Чтобы что? Тут забавно, что российская пропаганда одновременно продвигает две теории: США хотят заставить Украину прогнуться под Россию; США воюют с Россией, используя Украину.

Очень противоречивые утверждения. Ведь если Украину заставить выполнить Минские соглашения в трактовке россиян, то Украина станет слабее и будет зависима от России. Зачем это американцам? Но когда противоречивые тезисы мешали адептам теорий заговора.

В-третьих, и американцы, и британцы активно поддерживают Украину. Поставляют оружие. Угрожают РФ санкциями. Это таким образом они пытаются нас заставить? Интересная логика.

Читайте также Британия передала Украине гранатометы NLAW. В чем их эффективность

Не много ли усилий? Неужели весь мир на ушах ради того, чтобы заставить Киев что-то выполнить? Конгресс работает без устали, британские министры строят прогнозы, что делать, если прервутся поставки газа, и это ударит по ценам. Все работают на 100%, и этот маховик запущен с целью принудить к чему-то маленькую Украину? Люди, которые обычно решают мировые проблемы, тратят свое время на такую мелочь?

В это можно поверить, только если считаешь, что Украина — центр вселенной. То есть в это можно поверить только в Украине. И именно поэтому нам это скармливает российская пропаганда.

Может ли Россия создавать напряжение, в том числе, для того, чтобы принудить Украину выполнять Минские соглашения в выгодной для Москвы трактовке? Безусловно. Ведь им нужна вся Украина, а для этого нужно, чтобы Украина была слаба и зависима от воли ставленников Кремля. Но это логичный российский план.

Не западный. Да и то, как часть желания. Потому что и россияне не затевали бы всю эту канитель только ради Минских соглашений.

Правда ли, что Минские соглашения зашли в тупик? Да, правда. И это логичный тупик. Потому что Украина подписывала их не для того, чтобы выполнять. Давайте честно скажем это вслух, мы же не политики и имеем на это право. Их подписали, чтобы остановить эскалацию на Донбассе. Все. И Украина получила максимум.

Агрессивная война остановлена, идет окопное противостояние с гораздо меньшим количеством жертв. Россия плотно привязана к событиям на Донбассе и получила санкции. Да, не смертельные, но вредоносные.

Могла ли Украина в той ситуации рассчитывать на большее? Нет, конечно.

Можем ли мы сейчас подписать с Россией что-то лучшее? Нет, конечно.

Будет ли Запад заставлять нас их выполнить? Нет, потому что понимают, что это невозможно. Украинский парламент никогда такое не ратифицирует.

Хочет ли Запад дестабилизации в Украине, если страну заставить выполнить эти соглашения? Конечно, нет. В этом нет смысла для Запада. Поэтому в последнее время россияне кричат на всех участников нормандского формата.

Потому что все занимают не устраивающую их позицию. Вот и все.

Поэтому абсолютно логично для нас настаивать на своей трактовке Минских соглашений. И переводить ситуацию в затухающий конфликт. Потому что в текущей ситуации мы никак не можем улучшить свои позиции. Ослабить — можем, а улучшить нет. Поэтому логично "сидеть на берегу реки и ждать, пока Россия развалится". Просто потому что лучшего выхода у нас нет.

Понимает ли это Россия? Конечно, понимает. Поэтому и впадает в истерику периодически.

Может ли истерика России заставить Запад давить на Украину? В этом нет логики.

Зачем США подыгрывать россиянам в их стремлении уничтожить Украину? И Россия шантажирует Запад не войной с Западом, а войной с Украиной. И в такой конфигурации Запад давит не на Украину, давить на которую смысла нет, а на Россию, угрожая перспективами болезненных санкций.

Война России против Украины или исполнение Украиной Минских соглашений в трактовке России — это будет иметь долгосрочно одинаковый эффект на Украину. Нельзя шантажировать кого-то тем, что вы ударите его в лицо, если он откажется сам удариться головой об стену. Это масло масляное.

Что помогает Украине сдержать давление России? Поддержка Запада. И логично, что тут же действия российских пропагандистов направлены на ослабление поддержки. Вот и слышим мы о том, что нас к чему-то там склоняют. Все логично. Классическое "на воре и шапка горит". Единственный, кто хочет нас к чему-то склонить — Россия. Но это не новость.

США и Британия, другие западные союзники, делают публичными любые версии российского нападения, лишая Россию возможности использовать такие поводы для вторжения.

Если вы назвали российский сценарий, то реализовать его уже в разы сложнее. Вот россияне и бесятся. И запускают сказки российской пропаганды о том, что США придумали весь кризис, чтобы заставить Украину выполнить Минские соглашения в выгодном для России формате. Наверное, забывая сказать о том, что вряд ли США придумали 100 000 российских войск на границе с Украиной, ультиматум Кремля. Как и вряд ли США выдумали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.