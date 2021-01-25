Россия протестует. Путин и Навальный получили свое. Чего Украине ожидать от этих протестов

Митинги в защиту оппозиционера Алексея Навального прошли в большинстве областных центров РФ. Географический разброс акций протеста стал неожиданностью для Кремля.

Получается, что главный обличитель президента РФ Владимира Путина одержал тактическую победу? И да и нет. Каждый получил свое. То есть теперешняя эскалация выгодна в ближайшей перспективе как Навальному, так и Путину.

А вот странам-соседям России от этих протестов (если в них не вмешиваться) изменений ожидать не стоит. Давайте разбираться почему.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, стоит отмотать историю немного назад.

1. В России прошла конституционная реформа, которая не столько "обнулила" срок Путина, сколько позволила создать систему, при которой "башни Кремля", да и сам Путин удержат контроль над ситуацией при последующих электоральных циклах. Даже если президентом будут становиться абсолютно "случайные" люди.

2. Федеральный Центр плотно подошел к выборам в субъектах Федерации на протяжении 2013-2019 годов и зачистил поле от излишне самостоятельных региональных элит.

3. Политика Российской Федерации последних пяти лет привела к ухудшению ее отношений со странами "большого Запада".

4. Санкции, которые наложились на скачки нефтяных цен и (сейчас) мировой кризис, заставили РФ ускорить процесс бюджетной оптимизации. Макрофинансовое состояние страны относительно устойчиво, но "под нож" пошли сразу несколько социальных и региональных программ.

5. Страна переживает период изменения "демографического портрета" нации — отрицательный естественный прирост населения в европейской части РФ компенсируется высокой рождаемостью в национальных автономиях и миграционными притоками.

Поводы для роста протестных настроений есть. Как и поводы для ревизии политики государства.

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И на этом фоне резко усиливается Навальный, стремящийся к власти. Этот политик, без сомнения, хочет стать президентом РФ. Но он понимает, что электоральный путь для него, если не закрыт, то чрезвычайно сложен. В результате, выбор падает на революционный сценарий. Увеличивать уровень своей узнаваемости, бить персонально по Путину и ближайшему окружению, действовать в рамках простых лозунгов.

В качестве основы выбран "они воруют". Заметим не "ошибаются", не "ведут не туда" – просто воруют. Популярность растет. Вместе с ней растет раздражение Путина.

Но есть и другой процесс — старая "идеологическая" оппозиция, которая как раз говорила об ущербной государственной политике, отходит на задворки информационного поля. То, что не смог сделать Путин с "Яблоком", с группой оппозиционера Бориса Немцова (был убит в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. – Ред.), с Михаилом Ходорковским, сделала агитационная машина Навального.

Власть "едина в лице Путина" – оппозиция воспринимается "единой в лице Навального". Простой и понятный бинарный выбор.

На этом фоне происходит отравление Навального. Умри он, Путину было бы выгодно — оппоненты дезорганизованы, системные силы (упомянутые выше партии и группы) вытеснены с информационного поля. Возвращаться будут "толпой", толкая друг друга. Не умер — но за границей — тоже не плохо. Лидер революции должен быть дома. Иначе он за пару лет теряет влияние. А эти пару лет — до 2024 года вмещают в себя несколько очень важных электоральных кампаний, включая выборы в Государственную Думу 2021 года.

Внимательный читатель на этом месте напомнит мне проект "Умное голосование", когда Навальный на местных выборах 2018-го рекламировал "альтернативных Единой России" кандидатов. Но альтернативный не значит неприемлемый для Кремля. Что и показала практика. Сразу в нескольких регионах прошла внушительная группа "альтернативных" кандидатов. Но голосуют не партбилетом ЕР, а карточками. И прошедшие победители очень послушно себя ведут уже третий год подряд. Навальный объявил о своей победе. Кремль тоже остался доволен.

Перспективы 2021-го могли быть аналогичными. Останься Навальный за границей, терял бы влияние и, вместе с этим, возможность толкнуть чашу весов в ту или иную сторону. Приедь домой, повторение "Умного голосования" вполне устраивает Кремль. А партийная оппозиция дезорганизована и лишена значительной части медийного ресурса.

Возвращение Навального — логика

Революционер должен вернуться домой. Причем для революционера даже заключение в тюрьму лишь добавляет политических очков в будущем, а в перспективе ближайших пары лет, Навальный понимает тщетность планов стать президентом. Ведь речь не о выборах, а о революции.

Поэтому он:

- понимает, что должен вернуться, и возвращается — это уже первый информационный повод, поднимающий его популярность

- подогревает интерес публики новым фильмом-расследованием о резиденции Путина. Хороший пиар-ход.

- понимает, что будет задержан. Но это тоже станет большой рекламной акцией — о нем будут говорить.

- Готовит протесты, как часть политической кампании.

- Понимает, что может сесть. Точнее, знает. Ведь суд о замене условного приговора реальным по делу Ив Роше 29 января 2021 года. Но арест, суд (с выступлениями адвокатов), обжалование, даже заключение — это все рост популярности.

Поэтому Навальный возвращается, чтобы сесть и этим вызвать протесты. Вариант беспроигрышный — власть не посадит Навального (оставит условный срок), либо отпустит — власть проиграла. А российское общество не любит власть, которая проигрывает. Слабая власть в РФ долго не живет.

Власть посадит Навального — смотри выше — в перспективе ближайших двух-трех лет он будет только набирать политический вес как вождь революции. Другие политические лидеры, даже при условии, когда начнет сыпаться власть, будут выглядеть бледной тенью "борца с ворами", который выйдет из заключения.

Но в любом случае, Навальный – тема №1 информационного пространства и про другую оппозицию, идеологическую (которая говорит об изменении политики) не слышно.

Посадить Навального — логика Путина

Для окружения Путина очевидно, что дать Навальному спокойно вернуться — показать свою слабость и поражения. Извините за цинизм "отравить не смогли, в страну пустили". Власть покажет слабину, а слабая власть в РФ долго не живет, как я выше уже упоминал.

Значит, надо сажать. К тому же Путин лично не любит Навального.

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Навальный возвращается — его арестовывают и могут посадить. При этом власть осознает возможность протестов, но тоже смотрит социологию. С одной стороны, растут протестные настроения. По данным Левада центра, до 48% россиян "не хотели бы" выдвижения Путина в 2024-м. А отношение к Навальному неоднозначное. Узнаваемость высокая. Но значительная часть считает, что тот действует то ли в интересах Запада, то ли олигархов одной из башен Кремля. И лишь относительно небольшая часть соглашается с тезисом "в интересах России".

Но активизация "за Навального" оставляет остальную оппозицию, которая говорит не о воровстве, а о неправильном политическом курсе, на периферии политического процесса. Что очень и очень важно в преддверии выборов 2021 года. Ведь, в любом случае, Навальный – тема №1 информационного пространства и про другую оппозицию, идеологическую (которая говорит об изменении политики) не слышно.

Какой интерес Украины

А теперь давайте представим, что вместо Путина сегодня президентом РФ стал Навальный. О его взглядах на политику России на внешнем поле заявлений нет. Есть позиция, выраженная во время войны с Грузией, во время аннексии Крыма, есть отношение к странам соседям.

Образно — та же империя, но "они воруют, мы не будем". При этом раскрутка Навального оставляет на периферии (и, как следствие, оставляет без шансов усиления позиций) партии и группы, которые говорят о необходимости изменения политики.

Просто попробуйте сравнить информационную повестку 2014-2015 годов и 2020-го. Пять лет назад было сразу несколько групп, говоривших об ошибочности курса – Яблоко, РПР, СПС, группа Ходорковского и другие. Сейчас Навальный и нет российского дискурса об изменении политики.

Но, в то же время есть география протестов. Есть проблемы внутри РФ. А это значит, что есть поле для маневра и своей игры.

Да, для соседей РФ можно и нужно анализировать события в России, пытаясь влиять на них. Денег меньше, чем у Кремля, но информационное влияние, контакты, идеологическую поддержку никто не отменял. Формат "мягкой силы" может работать в обе стороны.

В нашем случае цель — растущая напряженность на региональном уровне. Суть не в протестах, а в поддержке стремления российских регионов вернуть контроль над процессами. Такая постановка вопроса внутри РФ заставит Кремль больше концентрироваться на внутренней повестке. Ну и, что немаловажно, информационное пространство субъектов РФ. Там колоссальное поле для игры, где тезисами можно составить конкуренцию темникам из Москвы.

Вопрос в малом — понять, что ты хочешь получить от РФ, какие можешь выделить на это ресурсы (еще раз ресурсы — в последнюю очередь деньги). Понимание целей рождает планы. Планы — действие.

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