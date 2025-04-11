Все хотят быстрого мира. Но реальность иная

РФ всеми способами уже показала, насколько сильно хочет мира.

И ракетная атака в Кривом Роге, и шахеды с детонирующими элементами, и активизация врага на Сумщине и других направлениях.

Всё это — демонстрация настоящих намерений, которые они даже не пытаются скрывать.

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Все хотели поверить в скорый мир — который действительно нужен — но реальность иная, и зависит она не только от нас. Или от Трампа.

Моё мнение — в ближайшее время противник будет наступать с новыми силами, пытаясь захватить новые территории на разных направлениях.

Потому что самые важные рычаги влияния на переговорах добываются на поле боя.

Это могут быть как постоянные приоритетные для РФ направления — такие как Харьковщина, Донетчина, — так и новые, например, Сумщина и Черниговщина.

Успокаиваться они точно не планируют.

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