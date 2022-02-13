UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия вот-вот нападет? Что происходит? НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне

Цей матеріал також доступний українською
Россия вот-вот нападет? Что происходит? НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне

главный редактор Цензор.НЕТ
13.02.2022, 08:03

Представитель Белого дома заявил, что российская армия может напасть на Украину в любой момент. Как нам на это реагировать

  • Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины 16 февраля?

Нет. Российские войска вокруг Украины развернуты, но готовности к немедленным действиям против Украины у врага нет.

  • Почему Запад ежедневно делает заявления о неизбежной войне и нагнетает обстановку, значит ли это, что будет война?

Нет. США, Великобритания и их союзники своими заявлениями о неизбежной войне заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией.

США своими действиями радикализируют обстановку в Европе, чтобы европейские страны создали единый фронт поддержки Украины, и таким образом, разломали сепаратные договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о невмешательстве. 

Читайте также
Украина, Россия, война. Нужно хранить холодную голову, даже при самых горячих сценариях

Президент США Джо Байден хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе Украины. Теперь в гибридную войну в Украине по-настоящему включается НАТО.

  • Президент Украины Владимир Зеленский ругает Запад за нагнетание обстановки и провоцирование паники среди инвесторов. Выгодна ли нам на самом деле политика США и их союзников?

Да. На самом деле, впервые за восемь лет нашей войны ведущие страны НАТО заняли активную наступательную позицию против угроз Путина, впервые нам широким потоком пошла военная и финансовая помощь

Впервые у границ Украины НАТО развертывает группировку для вероятного противодействия российскому вторжению в Украину. Это огромная и бесценная помощь для народа Украины. 

А Зеленский либо утратил понимание, что происходит, либо пророссийские силы в его окружении: глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, манипулируют президентом и пользуются его невежеством, чтобы не испортить свои контакты с Кремлем. 

Позиция НАТО заслуживает только глубокой благодарности, это исторический перелом в отношениях Украины с Западом.

  • Не подорвет ли украинскую экономику такая паника и заявления о войне?

Нет. Экономику Украины и наше государство подрывает не война с Россией, которая уже идет восемь лет, и не очередные угрозы Путина, и уж тем более, не помощь НАТО, а некомпетентность власти и неумение пользоваться возможностями и огромной международной поддержкой, которую предоставляет этот кризис.

  • Может ли Россия начать нападение ударами авиации и ракет, а уже затем бросить в атаку наземные силы?

Да. Но Россия не атаковала с воздуха даже в 2014-м, потому что это приведет к большим жертвам, и более жесткой антироссийской реакции в мире. 

Читайте также
Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира

Удары с воздуха без наземного наступления усилят сопротивление и международную поддержку Украины. Здесь находятся журналисты всех мировых СМИ, и видео российского воздушного террора будет главной темой во всем мире. 

Европарламент принял резолюцию о полной блокаде российского энергетического импорта в Европу в случае большой войны. Такой блокады экономика РФ не выдержит.

  • Заинтересована ли Россия в нападении?

Да. Россия присоединила к себе Донбасс и Крым де-факто, и российской армии необходимо заставить украинские войска прекратить стрелять и отбросить от Донецка и Горловки. Мы создаем угрозу ликвидации так называемого ДНР в любой момент, и Россия не сможет там стабилизировать свою власть. 

Именно Донбасс является фронтом, где Россия заинтересована провести наземное наступление. Которое можно политически назвать действиями "ополченцев", а не регулярной армии.

  • Надо ли гражданам уезжать, эвакуироваться?

Нет. Надо занимать свое место в строю. Не надо всем брать в руки оружие, да его и нет на складах, каждый адекватный человек необходим на своем месте, в логистике, обеспечении, в тылу, на передовой. Надо понимать, что делать в условиях кризиса, войны, это нормально в современном мире. 

Этот кризис – не последний.

  • Закончится ли этот кризис этой зимой?

Нет. Эта война на годы, на долгие годы. Украина – слишком богатая и слишком важная геополитически страна, чтобы нас когда-либо наши соседи оставили в покое. 

Читайте также
"РФ может атаковать 16 февраля". Почему 16, и смогут ли танки дойти до Киева за 48 часов

Пока Путин у власти, и пока Украина остается слабым, плохо организованным государством, где правители пытаются умиротворять правителя Кремля, "смотреть в глаза", "просто прекратить стрелять", проваливать спецоперации собственных спецслужб против России, мы будем оставаться жертвой в глазах агрессора.

  • Можем ли мы выиграть в войне с Россией?

Да. Мы уже выигрываем в войне с Россией. Поддержка НАТО резко повышает нашу обороноспособность и создает многие новые возможности. Путин не смог выполнить свои цели – вернуть марионеточный режим Виктора Януковича, вернуть к власти пророссийские силы, заставить Украину прекратить сопротивление по модели Приднестровья. 

Мы добились беспрецедентных успехов в развитии своей независимости, и с каждым годом наши силы растут. 

Путин, как и Гитлер и Сталин, не вечен. Когда мы построим государство с компетентными лидерами, которые уделают внимание прежде всего вопросам безопасности и обороны, Россия с Путиным или без него осознает бесперспективность дальнейшей войны, и тогда либо они сами вернут Крым и Донбасс, либо мы сделаем это самостоятельно.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война нато Байден Джо путин владимир Бутусов Юрий война России в Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 