Для советских людей осознание поражения в Афганистане тоже пришло не сразу. А здесь ситуация хуже, потому что Россию просто вытолкнули из Сирии

Россияне могли оставаться победителями в Сирии, но полностью проиграли. Как это произошло?

Войска РФ с 2015 года принимали непосредственное участие в войне, благодаря им Асаду удалось захватить Алеппо.

Массированные бомбардировки вызвали сильный поток беженцев, экономически ударивший по Турции и повлекший за собой мигрантский кризис в Европе, что привело, в свою очередь, к ренессансу европейских ультраправых сил.

Россияне заключили соглашение с иранцами, обеспечили позиции на Ближнем Востоке и могли диктовать свои условия не только сирийцам, но и ливанцам, израильтянам, иорданцам и иракцам. Вместе с Ираном они обеспечивали стратегическое пространство от Тегерана до Средиземного моря, так называемый шиитский коридор. Иран впервые за долгое время вышел за пределы своих границ и реализовал свои интересы на Ближнем Востоке.

Россия банковала и чувствовала себя успешно. Она получила статус страны, вернувшейся на Ближний Восток, что очень важно для имперских амбиций российского руководства. Ведь СССР имел военные базы и контролировал часть этого региона. Все это было необходимо для обретения образа сверхдержавы.

Мы, кстати, видели оправдание Израиля по поводу отсутствия военной помощи Украине тем, что Россия находится фактически на его границах. Интересно, изменится ли эта позиция сейчас.

Несмотря на отдельные стычки в начале восстания, после того как сирийская армия начала сыпаться, россияне закрылись в местах своей дислокации. Физически они сохранились, вопрос в том, что будет с их базами.

У России не было ресурсов для поддержки сирийского режима. А для понимания положения сирийской армии можно привести тот факт, что часть личной охраны Асада была вынуждена подрабатывать таксистами.

Слухи по поводу будущего российских баз, которые сейчас распространяются через медиа, в том числе западные, в контексте якобы заключенных договоренностей с новой властью – это часть российской пропаганды. Россияне специально распространяют эти тезисы, чтобы создать ощущение, будто бы у них все под контролем.

На самом деле, они ничего не контролируют, а сидят на базах и договариваются с турками, чтобы проехать в пункты сбора в Тартусе или Хмеймими.

Это – очевидное поражение. Путин настолько долго торговал Сирией, что его проигрыш сразу вызывает ассоциации с поражением СССР в Афганистане. В том числе такие аналогии проводят и на Ближнем Востоке.

Оказывается, все могущество России построено на мифах, на том, что они могут. Но они не смогли. Это стало очевидным – россияне не смогли.

Пропаганда приуменьшает значение поражения в Сирии. Когда понимание этого поражения дойдет до большинства людей, понимание того, сколько было вложено в пустые амбиции, это может привести к последствиям.

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Для советских людей осознание поражения в Афганистане тоже пришло не сразу. При выводе войск из Афгана атмосфера была едва ли не праздничной. А здесь ситуация хуже, потому что Россию просто вытолкнули из Сирии.

В конце концов Путин потерял сирийский козырь в диалоге с США. Следует напомнить, что именно в Сирии он начал реализовывать новый этап своей внешнеполитической доктрины.

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