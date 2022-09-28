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Россияне бегут от мобилизации в Грузию. Почему страна толерует российское дезертирство

Цей матеріал також доступний українською
Россияне бегут от мобилизации в Грузию. Почему страна толерует российское дезертирство

главный редактор LIGA.net
28.09.2022, 20:28

Десятки тысяч граждан РФ убежали от мобилизации в Грузию. Почему, несмотря на агрессию РФ в 2008-м и аннексию территорий, Грузия принимает россиян

Многокилометровые пробки из автомобилей на границе России с Грузией – результат объявления в РФ "частичной мобилизации". Бегством за границу мужчины с российскими паспортами спасаются от мобилизации на войну против Украины.

Грузия – одна из немногих стран-соседок РФ, куда россияне могут въезжать без оформления визы. Но пока в Европе российским беглецам ограничивают въезд и отменяют визы, в Грузии преуспевает новый вид туризма – российское дезертирство.

Почему Грузия, у которой до сих пор кровоточат раны от войны с Россией в 2008 году, не вводит подобных визовых ограничений для россиян? Почему грузины, в отличие от украинцев, так быстро простили страну-оккупанта? Или, может, нам только так кажется?  

По семейным обстоятельствам моя жизнь тесно связана с Грузией в последние 10 лет. За волной миграции из России в Грузию я наблюдаю с 2014 года, когда переехала сюда (и четыре года жила непрерывно). Констатирую очевидное – сегодня русскоязычных в Грузии действительно как никогда много. И это становится проблемой для самих грузин.

Например, в Батуми уже трудно найти дополнительные занятия на грузинском для детей, потому что русскоязычных столько, что даже грузинские учителя подстраиваются под них, чтобы не потерять деньги (из 10 детей на секции – восемь русскоязычных и двое грузин, понимающих русский).

Когда пишу "русскоязычные", имею в виду не только россиян, потому что здесь так же много украинцев и беларусов (которых часто не отличишь, пока не контактируешь), которые тоже говорят по-русски. Только в Батуми находится почти 1000 украинских детей, для которых открыли украиноязычный сектор в местных школах (то есть дети учатся по украинской программе с украинскими учителями).

Русскоязычные открывают бизнесы (рестораны, сфера услуг, ремонты). Как-то в только что открытом кафе мы с мужем заметили, что на столах лежат только русскоязычные меню. Когда попросили на грузинском – нам его принесли, но оно было "где-то в ящике".

В столице Грузии – Тбилиси – бываю крайне редко, поэтому не скажу, какая там ситуация. Но нельзя сказать, что грузины не протестуют против русского нашествия. Недавно у столичного бара Deda Ena были проблемы с россиянами, которые требовали обслуживать их на русском. Бар ввел визовый режим для посетителей – они должны заполнить специальную форму, в которой подтверждают, что никогда не голосовали за Путина, осуждают российскую агрессию в Украине, а также признают суверенность территории Украины и Грузии. После этого бар атаковали в соцсетях, взломали официальную страницу, а от "посетителей" наблюдался шквал плохих оценок, отзывов и угроз.

Прежде чем перейти к "штурму границ" из-за мобилизации, напомню: визовый режим Грузии с Россией односторонний еще с 2012 года. То есть для грузин в Россию визы нужны, а для россиян в Грузию – нет. Поэтому тезис "это унизительно – пускать россиян после 2008 года" актуален уже лет 10.

По данным МВД Грузии только в августе 2022 года в страну въехали 260 000 россиян (большинство – через Верхний Ларс – КПП на российско-грузинской границе в Северной Осетии). После объявления российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября "долевой мобилизации" ежедневно границу Россия-Грузия пересекают до 10 000 россиян. За последние 10 дней в страну въехали 78 000, в то же время выехали – более 60 000. Несколько недель назад режим усложнили и начали разворачивать десятки россиян ежедневно (независимо от профессии, политических взглядов, наличия здесь бизнеса или жилья, есть, например, жившие здесь журналисты с семьями несколько последних лет).

Когда читаю, как смеются над нашествием приезжих из России в Казахстане, немного завидую. Потому что в Грузии этого нет. Совершенно уверена, что грузины не хотят видеть на своей земле столько россиян. Но, к сожалению, в публичной коммуникации ни власть, ни обычные граждане массово не говорят об этом нежелании (кроме развешивания сине-желтых флагов на каждом окне). Считаю, есть две причины такого тихого принятия ситуации:

1. Страх. Грузию, в отличие от Украины, точно можно взять за два дня.

2. Относительно бедное население на фоне экономического кризиса не хочет отказываться от денег, которые везут с собой россияне (аренда квартир выросла втрое, обналичивание крипты – за немалые проценты, сфера услуг процветает).

Сегодня, 28 сентября, российские власти закрыли въезд в Северную Осетию из других регионов, то есть к границе беглецы уже не попадут. Кроме того, повестки мужчинам начали выдавать прямо на границе. Выходит, что от российских дезертиров Грузию спасет сам Путин.

А что же население Грузии? К сожалению, пока грузины, которых знаю я, охотнее говорят о собственной эмиграции, чем о протестах и радикальном противодействии нарастающему потоку россиян.

Но я верю в их сопротивление. Тысячи людей вышли на акции поддержки Украины весной, они потребовали у власти присоединиться к санкциям против России и дали понять, что альтернативы европейскому выбору нет. Сегодня грузины протестовали в 5 км от границы с Россией (ближе их не пустила полиция) с надписями "Russia is a terrorist state". Я вижу украинские флаги по всей стране и то, как россияне в Грузии боятся признаваться, откуда они.

И хотя небольшая прогрессивная часть общества сегодня готова протестовать, но именно они и борются за право жить в своей свободной и независимой стране.

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Грузия мобилизация в россии российское дизертирство война в украине
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