Российская прокачка европейских ценностей и Северный Поток 2

В истории с письмом посла Соединённых Штатов в Германии Ричарда Греналла, что было адресовано руководству двух немецких концернов, занимающихся возведением газопровода "Северный поток-2", интересна не суть самого обращения, а ответ; ответ на призыв официального Вашингтона прекратить участие в этом проекте. Он прозвучал из уст главы МИД Германии Хайко Мааса, который недвусмысленно уведомил американских партнёров: Европа будет сама решать, с кем ей иметь дело и что строить.

В этом вся суть нынешней европейской политики: ЕС уже давно начал воспринимать своих американских партнёров не как глобальных союзников, а как игроков на рынке, иногда даже как конкурентов. Это - новая стадия в отношениях: переход Евросоюза к обособленной, не всегда прагматичной политике. И дело здесь не только лишь в торговых войнах Вашингтона и в попытках его администрации изолироваться от ряда проблем, не только в российском проникновении, но и в кризисе ценностей в самом Содружестве.

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Если бы можно было изобразить на бумаге нынешний Евросоюз, он бы выглядел как рукопожатие лоббиста крупной компании с дряхлеющим чиновником. На первое место выходят финансовые интересы корпораций, а уже потом – глобальные проблемы. Вы заметили, верно, что внешняя политика ЕС стала довольно-таки беззубой. Можно даже придумать специальный термин – "макронизация", когда отсутствие решений и мягкотелость прикрывается словами об общих ценностных ориентирах.

Американцы пропустили кризис ориентиров в ЕС, когда позволили странам-участникам продавать российским оборонным предприятиям оружие или комплектующие; когда разрешили возводить так называемый Крымский мост, постройка которого привела к агрессии в Черноморско-Азовском регионе. Теперь назрела проблема "Северного потока-2" - политического проекта, благодаря которому Москва возьмёт в тиски множество европейских стран и попытается через газ влиять на их политику.

И ЕС, однако, не хочет что-то менять. Посмотрите сами: за пять лет российской агрессии они же не диверсифицировали экономику. Сейчас европейцы построят терминалы для американского сжиженного газа, но ставка-то все равно сделана на российскую трубу. Послы стран ЕС днями умоляли лидеров Демократической партии США позволить компаниям Дерипаски выйти из-под санкций.

Всё это – современный Евросоюз. Вы знаете, почему растут рейтинги правых в Европе, почему Россия так вольготно себя чувствует на континенте? Потому что европейская элита позволяет это делать. Более того, многие традиционные партии предполагают, что путём слияния с радикалами они смогут размыть общую тенденцию на национализацию систем.

Поэтому письмо американского посла – это хорошо, но проблема не в отдельных компаниях, а в кризисе ценностей, что сейчас переживает ЕС. Возникает лишь один вопрос: а переживёт ли?

(Источник - Facebook)