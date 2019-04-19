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19.04.2019, 10:20

Российский предвыборный шантаж: первая проверка для Зеленского

Российский предвыборный шантаж: первая проверка для Зеленского
журналист, блогер

В отличие от "Слуги народа", сценаристы которого российский фактор просто проигнорировали, в реальности вынести его за скобки не получится

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Россия вчера усилила антиукраинские санкции. Введён запрет на поставки в Украину нефти, нефтепродуктов и угля.

Бензин, конечно, не исчезнет, но однозначно подорожает. Так что новый президентский срок гарантированно начнётся с роста цен, независимо от фамилии президента. В сценарии "Слуги народа" такого не было, добро пожаловать в реальный мир.

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Российская дипломатия - уникальное явление. Пять лет орали про "карателя и фашиста Порошенко", но при этом все это время радостно заправляли наши танки своей солярой. А теперь, когда все идёт к тому, что власть поменяется, решили начать отношения с потенциально новым президентом с наезда и шантажа. Ещё голосования не было, а подача уже прилетела. Странно, конечно. Но по-другому там видимо просто не могут. К счастью для нас.

Поначалу я испытывал опасения, что россияне сделали выводы из своих ошибок и будут применять более иезуитскую тактику, но нет. Гопники остались гопниками, ничего не изменилось.

Действия Москвы ставят следующего президента перед незамысловатым выбором - демонстративно унизиться и покориться ради очередной скидки на газ/бензин, либо продолжить нынешний курс на полный разрыв с Россией.

В отличие от сериала, где российский фактор просто вынесли за скобки и проигнорировали, в реальности проигнорировать не получится. Кремль о себе всегда напомнит. Так что Зеленскому, если он все же победит, придется этот выбор делать.

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Самый плохой вариант, который в этой ситуации может быть - это унижения, уступки и попытки лечь под Москву. Такое в Украине не прощается - доказано двумя Майданами.

Если Зеленский попытается это сделать, начнётся тяжелейшее гражданское противостояние, страна быстро скатится в хаос и анархию, а управлять государством и зарабатывать в такой ситуации не очень-то удобно. Очень надеюсь, что и сам Зе, и его команда (не та "команда", которая на ТВ, а реальная) это понимают, инстинкт самосохранения у них сработает и ошибок Януковича они не повторят.

(Источник - блог автора)

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Теги: Владимир Зеленский, контрсанкции россии, бензин, выборы 2019
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