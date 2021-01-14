Россию будут судить за аннексию Крыма. И никакой псевдо-референдум не признается

Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму, которое было инициировано после аннексии Кремлем Крыма. И это отличное решение для Украины.

Сейчас изучаю это решение, а пока информирую всех вас об основных пунктах. И да, это решение четко озвучивает, что Крым – это Украина и никакой псевдо-референдум под контролем РФ не признается, как основание для аннексии.

1. Суд постановил, что факты, обжалованные государством-заявителем, подпадают под "юрисдикцию" Российской Федерации по смыслу статьи 1 Конвенции, и отклонил предварительное возражение государства-ответчика относительно несовместимости ratione loci с положениями Конвенции и Протоколов к ней.

Суд постановил что РФ осуществляла "эффективный контроль" в Крыму как минимум с 27 февраля 2014 года (а не с 18 марта, как утверждала РФ).

Что касается характера юрисдикции после 18 марта, Суд отметил, что государство-заявитель (Украина) ратифицировало Конвенцию 11 сентября 1997 года в отношении своей территории в пределах международно признанных границ на тот момент, включая Крым как "неотъемлемую составную часть Украины".

В соответствии с вышеуказанными принципами, если государство-заявитель не приняло и не уведомило об изменении суверенной территории Украины, Суд должен предположить, что юрисдикция государства-заявителя распространяется на всю его территорию, включая Крым.

Государство-ответчик (Россия) не представило положительных аргументов в пользу того, что Договор повлек за собой изменение суверенной территории любой из сторон разбирательства.

Кроме того, Суд также отмечает в этом контексте, что ряд государств и международных органов отказались принять какие-либо изменения территориальной целостности Украины в отношении Крыма в значении международного права.

Следовательно, для целей этого решения о приемлемости, Суд должен исходить из предположения, что юрисдикция государства-ответчика в отношении Крыма имеет форму или характер "эффективного контроля над территорией", а не форму или характер территориальной юрисдикции.

2. Суд отклонил возражения правительства-ответчика (РФ) об отсутствии добросовестности со стороны государства-заявителя (РФ утверждала, что цель Украины не заключалась в искренне поднятом вопросе о защите прав человека в соответствии с Конвенцией, а была добиться решения по политическим вопросам и вопросам общего международного права, таким как законность "референдума", проведенного в Крыму 16 марта 2014 года, и "вытекающее из него воссоединение", которые происходили за пределами компетенция Суда).

3. Суд, отклонил предварительные возражения государства-ответчика относительно неисчерпания внутренних средств правовой защиты.

4. Суд объявил приемлемыми без ущерба для существа жалобы государства-заявителя в отношении рассматриваемого периода, касающиеся предполагаемого существования административной практики в отношении:

- насильственных исчезновений и отсутствия эффективного расследования предполагаемого существования такой административной практики в нарушение статьи 2 Конвенции;

- бесчеловечного жестокого обращения в нарушение статьи 3 Конвенции;

- незаконного задержания в нарушение статьи 5 Конвенции;

- распространения законов Российской Федерации на Крым и вытекающий из этого эффект, что с 27 февраля 2014 года суды в Крыму не могут считаться "учрежденными законом" по смыслу статьи 6. Конвенции;

- незаконного автоматического навязывания российского гражданства в нарушение статьи 8 Конвенции;

- произвольного перевода "осужденных" в места отбывания наказания в РФ в нарушение статьи 8 Конвенции;

- преследования и запугивания религиозных лидеров, не исповедующих русскую православную веру, произвольных рейдов в места отправления религиозных обрядов и конфискацией религиозной собственности в нарушение статьи 9 Конвенции;

- подавления нероссийских СМИ в нарушение статьи 10 Конвенции;

- запрещения публичных собраний и демонстраций, а также запугивания и произвольного задержания организаторов демонстраций в нарушение статьи 11 Конвенции;

- экспроприации собственности без компенсации у гражданских лиц и частных предприятий в нарушение статьи 1 Протокола №1 к Конвенции;

- подавления украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе в нарушение статьи 2 Протокола №1 к Конвенции;

- ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате фактического преобразования (государством-ответчиком) линии административной границы в государственную границу (между Российской Федерацией и Украиной) в нарушение статьи 2 Протокола №4 к Конвенции;

- дискриминации в отношении крымских татар в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьями 8, 9, 10 и 11 Конвенции и статьей 2 Протокола №4;

Чуть позже расскажу, как РФ пыталась снять судью от Украины в ЕСПЧ с рассмотрения дела. Это интересная история за которую украинской власти будет стыдно. Тем более, что в решение ЕСПЧ есть упоминание и этого.

21 января 2019 года Большая палата отклонила протест государства-ответчика РФ) относительно участия судьи Ганны Юдковской в Большой палате по настоящему делу.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.