Россию нужно лечить от скреп и повышенной духовности. Мифы опасны всегда

Владимир Путин хочет про общую историю поговорить? Давайте поговорим.

Недавно аналитический центр Левада-центра провел опрос – чем гордятся россияне. Результаты предсказуемые. На первом месте – победа в Великой отечественной войне. На втором "Возвращение Крыма в состав Российской Федерации". На третьем – полет Юрия Гагарина в космос.

Это все понятно.

Но есть два момента, которые очень хотелось бы отметить.

Во-первых, на самом деле, россияне не гордятся ничем

Россия, это страна-носитель абсолютно советского менталитета: закрыть глаза и пройти мимо. Всегда. Сделать вид, что ничего не видел. Орать на митингах то, что тебе говорит партия и после митинга крыть ее матом с мужиками в гаражах под водку.

Поэтому россияне, на самом деле не гордясь ничем, показательно будут гордится тем, чем им скажет зомбоящик. Скажет победой в ВОВ – будут победой в ВОВ. Скажут Крымом – будут Крымом. Скажут Дональдом Трампом – будут Трампом. А скажут Бараком Обамой – будут Обамой. Ровно так, кстати, и было.

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Восемь лет назад победа Обамы вызвала в России шквал национальной гордости, потому что и восемь лет назад россияне почему-то думали, что Барак Обама – это их достижение. Перезагрузка вот это все.

Эта гордость, впрочем, улетучилась так же быстро, как сейчас улетучивается гордость от победы Трампа, которая – ну, а как иначе-то – тоже их достижение, но в России этого не помнят, потому что и память здесь точна такая же, как и гордость – как у золотой рыбки, три дня.

А потом можно гордиться всем по-новому, круг за кругом. Рекурсия.

Но самое главное – страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться. Гордость всегда неразрывно связана со стыдом. А если ты не способен чувствовать стыд, не сможешь быть способен чувствовать и гордость.

Страна, в которой каждую зиму год за годом стабильно раз в неделю появляются сообщения, как в минус тридцать из автобуса высадили ребенка-инвалида-бомжа, потому что ему не хватило тринадцати рублей за билет. И это даже вызывает дискуссии среди интеллигенции о том, виновата ли кондуктор или нет, Бог же ж ты мой! Такая страна не способна гордиться в принципе. Это называется "нравственная идиотия" или термин, который мне нравится больше, – "нравственная кастрация". Насильственная нравственная кастрация, проведенная над целыми народами в эпоху Большого террора, когда было вырезано все, что возвышалось над воплями "расстрелять, как бешеных собак", и увенчавшаяся полным успехом.

С тех пор Россия – это страна-циник, которой плевать и на стыд, и на гордость. Здесь не стыдятся отказываться от своих мужей, за деньги соглашаясь хоронить их в безымянных могилах под номерами, – о какой гордости вы говорите, о чем вы?

А вот второй аспект, на мой взгляд, намного интересней

Помимо первых трех пунктов, россияне "гордятся" еще следующими:

Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире. Достижения российской науки. Слава русского оружия. Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока. Дух русской вольницы, свободолюбие.

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Вместе с победой в ВОВ, возвращением Крыма и выходом в космос, – это все очень интересные пункты.

Дело в том, что ВСЕ эти перечисленные пункты – мифы.

Полные, абсолютные мифы.

Ничего из перечисленного не имело место в реальности так, как это представляется респондентам.

Давайте вкратце пройдемся по каждому.

Великая отечественная война

Ну, тут все более-менее понятно. Такая война существует только в российской истории. Во всех остальных, это всего лишь часть Второй мировой. В которую СССР вступил в 1939 году в союзничестве с Германией.

Первый штурм Брестской крепости, совместный парад, 29-я бронетанковая бригада РККА комбрига Семена Кривошеина, которая уже самостоятельно добивала вышедший из крепости гарнизон генерала Константина Плисовского, сам Плисовский, расстрелянный в Харькове, раздел Польши и так далее.

На самом деле, в период с 1939 по 1945 год в СССР одновременно шло три войны – Вторая мировая, Великая отечественная и Вторая гражданская. Республика Локоть, до двух миллионов русских, воевавших против СССР, выдача казаков Иосифу Сталину и прочее.

С победой тоже все не так однозначно – Ленд-лиз, атлантические конвои, Аэрокобры, поставка стали и вообще всего вплоть до солидола и сгущенки.

Так что в том виде Победа, который гордится Россия – это миф.

Единственная страна, которая прошла войну от первого до последнего дня – это вообще Великобритания.

"Возвращение Крыма"

Если называть вещи своими настоящими именами – захватническая война, аннексия и оккупация. Тут все предельно просто.

Полет Гагарина в космос

У нас очень любят говорить, что американскую космическую программу сделал Вернер фон Браун, руководитель проекта Фау-2. И очень не любят говорить, что заместитель фон Брауна, доктор Гельмут Греттруп, работал над космической программой СССР, в НИИ-8, на острове Городомля на озере Селигер. И что первой ракетой в СССР, стартовавшей 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени с полигона Капустин Яр, была все та же Фау-2. На основе которой позже была сделана советская Р-1. Она, чуть модифицированная Фау-2", и стоит сейчас на памятнике покорителям космоса на ВДНХ. Очень символично, по-моему.

Вместе с Греттрупом над советской космической программой работали несколько сотен – если не ошибаюсь, семьсот – немецких ученых.

Превращение страны в ведущую промышленную державу

Индустриализация вся, полностью, сделана американцами и немцами. Вся и полностью. General Electric и Siemens AG.

Символы индустриализации ДнепроГЭС: главный консультант проекта – американский строитель гидросооружений Хью Купер, оборудование фирмы Krupp и Мангейм, турбины General Electric. Единственное, что в ней есть советского – рабский труд зэков. И так по всем проектам.

По всем. Магнитогорск – американцы. Челябинский тракторный – американцы. Газ – американцы. Автозавод АЗЛК – Ford. Он сначала и выпускал Ford A. Казанский авиационный – немцы. Новокузнецк – чехи.

В 1925 году в Москве авиастроительная компания Германии Junkers создала самое передовое по тем временам авиационное производство. Сейчас завод Junkers в Филях называется "Космический центр им. Хруничева".

Тоже очень символично, по-моему.

Военно-химическая промышленность – тот самый иприт, которым СССР был завален по самое не хочу и банки с которым находили даже в Кузьминках – основана в Шиханах немцами вместе с летным центром в Липецке (где, по легенде, учился Герман Геринг) и танковым центром в Казани.

В институте Курчатова до сих пор рассказывают байки о том, как дважды лауреат Сталинской премии немецкий физик барон Манфред фон Арденне надевал эсэсовскую форму и разгуливал по территории ядерного научного центра. Вместе с фон Арденне над советской ядерной программой работало до СЕМИ ТЫСЯЧ немецких ученых. Среди них: Нобелевский лауреат Густав Герц; герой социалистического труда Николаус Риль, советник Гитлера по научным вопросам Петер Тиссен, создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Гернот Циппе.

Даже ваш посконный скрепный Уралмаш – и тот немцы. Единственное, что в СССР построили сами, без иностранцев, это Беломорканал. Который оказался нафиг не нужен, и которым давно уже никто не пользуется.

Про автомат Калашникова, созданный в то время и в том месте, где в этот момент находился и Хуго Шмайссер – немецкий конструктор огнестрельного и пневматического оружия, я молчу. Как и про ПМ-пистолет Макарова, оказавшийся Вальтером ПП. Как и про вообще все: фены, радиолы, миксеры, диафильмы, транзисторы, автомобили и вообще все, что было произведено в СССР, вплоть до пломбира и колбасы по 2.20, рецепты которых вместе с линией по производству привез из США лично Анастас Микоян, в честь чего и назван ваш самый скрепный "Микояновский комбинат" – и туалетной бумаги.

В общем никакого "оставил с атомной бомбой" в реальности не было.

А вот как товарищ Иосиф Сталин лично распродавал сокровища Эрмитажа, чтобы на эту самую индустриализацию заработать – это да, вот это действительно подвиг. Всего было продано 2 880 картин, пятьдесят девять из которых – мировые шедевры. В том числе Ван Дейк, Веласкес, Рембрандт, Рубенс, Тициан, Боттичелли. Всего из Эрмитажа было продано более 5 000 экспонатов – алмазы, золото, царские диадемы, яйца Фаберже… Заработано на продаже было несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. При стоимости распроданного уже тогда больше миллиарда. Вот это да, это и вправду надо уметь.

Слава русского оружия

При внимательном рассмотрении многие подвиги, ставшие мифами, начинают, скажем так, вызывать вопросы. Суворов в альпийском походе своих раненых просто бросил. Двадцати восьми панфиловцев вообще банально не было. Это просто вранье от начала и до конца.

Бой Пересвета с Челубеем (Куликовская битва) чистой воды сказка. Бородинское сражение – победа очень уникальная, потому что обороняющиеся русские потеряли убитыми больше, чем наступавшие французы, поле боя оставили, продолжили отступление и в итоге сдали Москву. Невский пятачок просто бессмысленно завалили трупами. Оборона Брестской крепости – миф. Никакого "Ледового побоища" не было, был небольшой бой у какого-то моста через речушку, в котором всех рыцарей участвовало 26 человек, двадцать убиты, шестеро взяты в плен. Командовал боем, скорее всего, Андрей, брат Александра, так что и того героического Александра Невского, каким мы его знаем по мифам, в реальности, вероятнее всего, тоже не было. Куликовская битва была не так, не там и не о том. Петр Первый из под Нарвы бежал, бросив армию, и от страха ушел в запой на несколько дней. Никакой Олег никакой щит к вратам Царьграда не прибивал – да и Олега никакого и не было.

Святослав – вот здесь да, Хазарию он действительно разгромил. Одно только "но" – Хазария была иудейским государством с нанятыми в качестве армии мусульманскими наемниками. А после Хазарии он разгромил и Булгарию, где и осел в Преславе и именно этот город и считал "центром земли моей". И так далее, и так далее и так далее.

Нет, настоящих подвигов в русской истории действительно было полно – вот только все они практически никому не известны, о них никто не говорит и ими никто не гордится.

Борьба с татаро-монгольским игом

Тут все понятно. В гражданской войне между чингизидом Тохтамышем – законным наследником престола Белой Орды (которая у нас почему-то зовется "Золотой") – и полководцем Мамаем, пытавшимся захватить власть – Дмитрий встал на сторону Тохтамыша. Так что мятеж в орде был подавлен при помощи русского князя. И литовского князя Ягайло. Где была сама Куликовская битва, сколько человек принимало в ней участие и прочие детали – неизвестно. Но то, что не на Куликовом поле, это точно. По настоящему нашествию татаро-монгол сопротивлялся Козельск, но кто помнит про его героическую оборону сейчас?

Дух русской вольницы, свободолюбие

Ну, тут без комментариев. Приведу лишь одну цитату из "Повести временных лет": "земля наша оскудела от войн и продаж". Знаете, что за продажи имеются в виду? Продажи людей в рабство. Работорговля собственным населением была одним из основных источников дохода русских князей наряду с медом и мехами. До такой степени основных, что в английском слово "славяне" осталось как slavery – рабство. Ну, примерно как сейчас слово "таджики".

И так далее, и тому подобное и так везде и обо всем.

Глубоководные аппараты "Мир", ваша гордость – финские.

Самый большой в мире российский ледокольный танкер "Тимофей Гуженко" полностью построен в Южной Корее фирмой Samsung Heavy Industries. В российском лайнере "Сухой Суперджет" российский только алюминий. Единственная в мире "не имеющая аналогов" арктическая российская нефтяная платформа "Приразломная" – это норвежская платформа Hutton TLP, построенная в 1984 году. "Академик Мстислав Келдыш", с которого Джеймс Кэмерон и спускал аппараты "Мир" на съемках Титаника, – финский. Батискафы, на которых Путин куда-то там погружался около нашей (греческой) священной Корсуни – голландские.

Пельмени – китай, водка – Византия, картошка – индейцы, азбука – греки, кефир – Кавказ, цари – скандинавы, нефть – динозавры.

Страна, не гордящаяся ничем, что имело место в реальности. И гордящаяся всеми придуманными ею сказками о величии.

Миф опасен всегда

В последнее время я почему-то все чаще и чаще натыкаюсь на мысль, что национальный миф не так уж и плох. И если бы не было легенды о том-то или том-то, ее, может, следовало бы создать. Мол, национальные мифы объединяют нацию.

Это не так. Миф опасен всегда.

Миф о Владимире и священной Корсуни привел к Крымнашу. При том, что мы даже не знаем, как этого князя по-настоящему звали-то. Владимир – это не имя. Это должность. Мир для крестьянина означал тогда не вообще мир, а – городище, поселение, которое он зачастую никогда за свою жизнь не покидал. Всем миром – это именно всем поселением, а не всей планетой Земля. Владимир – владеющий городищем. На нынешнем канцелярите – губернатор. Так что князь киевский Владимир, примерно то же самое, что мэр московский Губернатор. Но нет. Святой. Крестил. Крымнаш. Оккупация и война.

Миф об арийцах и унтерменшах привел к Аушвицу. Миф о сорока гуриях – к ИГИЛУ.

Возможно, не опасны только те мифы, которые мифы ну совсем уж полностью, например, о том, что, скажем, норвежцы произошли от горных троллей. Но и то, глядя на происходящее в современном мире, я, пожалуй, уже не дам гарантии, что какая-нибудь очередная нация не поедет головой на почве своего величия, произошедшего из троллей.

Так что миф опасен всегда.

По настоящему великими становятся только те страны, которые живут в реальности. Которые знают о себе все – все свои светлые и все темные моменты истории – осмысливают их и принимают меры к не повторению их в будущем. Великая Германия стала по-настоящему великой только после того, как ее двадцать лет принудительно возвращали в реальность.

С Россией это тоже произойдет. Безусловно. Всех всегда вылечивали от скреп и повышенной духовности. И эту страну вылечат тоже. Тоже обязательно вернут в реальность. И заставят, заставят изучать свою настоящую историю. Только вот лечение это будет болезненным.

А пока – запойная мифическая гордость лишней хромосомой.

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