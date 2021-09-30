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Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

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Рубикон перейден: почему отставка Разумкова грозит авторитаризмом

специальный корреспондент LIGA.net
30.09.2021, 13:19

Слуга народа избавляется от, возможно, последнего не ручного игрока команды Зеленского – Дмитрия Разумкова. Закон об олигархах стал последней каплей

То, о чем говорили в парламентских кулуарах последний месяц, сегодня получило официальное подтверждение. Фракция Слуга народа решила избавиться от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Глава Слуг – Давид Арахамия – запросил листы для сбора подписей за отставку главы парламента. Теперь дело за малым: 150 подписей депутатов и 226 голосов в сессионном зале Верховной Рады.

Судя по всему, голоса за отставку Разумкова есть. А сомневающихся будут активно убеждать президент и силовики в Трускавце.

Я уверен: если бы у команды президента не было 100% уверенности в наличии голосов под Разумкова, официальный сбор подписей не стартовал бы. Если возникнут проблемы с поддержкой внутри "Слуги народа", у Банковой есть спасательные подушки от групп мажоритарщиков Довіра и За майбутнє. Первые давно голосуют как нужно власти, а вторые стали послушными из-за проблем у одного из бенефициаров группы Игоря Коломойского.

И если все пройдет по сценарию "слуг", то уже в октябре парламент получит нового главу. Претендент один – Руслан Стефанчук. Он с первых дней в команде президента и протащил быстрое рассмотрение закона об олигархах вопреки позиции Разумкова.

И в смене спикера я вижу серьезную опасность.

Президент Владимир Зеленский активно продолжает окружать себя послушными людьми без политических амбиций. Во главе правительства смирный и тихий Денис Шмыгаль, о существовании которого, уверен, не знает большинство украинцев. В Офисе президента температура в ванной увеличивается с каждым днем: прямой доступ к телу президента имеет два-три человека, которые рассказывают ему в основном только хорошие новости. А с отставкой Разумкова количество людей, которые могут сказать президенту "нет", снизится до примерно нуля.

Я ни в коем случае не защищаю Разумкова. Я указываю на опасную тенденцию. Таким уже занимался один президент в 2000-х. И зовут его Владимир Путин. В его структуре власти премьеры – это политические "никто" с нулевым рейтингом узнаваемости и перспектив. А о главах Госдумы, которая создает видимость борьбы ветвей власти, и говорить нечего. Поменяй фамилию и ничего в архитектуре власти не изменится.

У Зеленского отрицают авторитарные мысли и в неофициальных комментариях говорят, что послушные Кабмин и Рада нужны для быстрых реформ. Однако, мировая политика видела много примеров, когда под видом реформ руководство страны концентрировало всю полноту власти в своих руках, и заканчивалось это не демократией.

Разумков может быть сто раз не прав, он может получать поддержку от крупных бизнесменов и нарочно вставлять палки в колеса президенту. 

Но Владимир Зеленский должен формировать команду по принципу компетентности и профессионализма кадров, а не по принципу покорности и послушания.
Ведь если он в итоге окончательно свернет не туда, то попросту некому будет ему об этом сказать.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Давид Арахамия спикер верховной рады Отставка Разумкова
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