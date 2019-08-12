Рука Москвы в форме Веника: еще одна попытка медиа-вторжения

8 августа издание "Страна" сообщило, что главный редактор российской станции Алексей Венедиктов намерен открыть в Украине бюро своей станции. По словам Венедиктова, цель такого проекта – создавать качественные программы на русском языке, которые бы захотели покупать местные радиостанции, для вещания в России о событиях в Украине. При этом он отметил, что такая идея может быть реализована при условии пересмотра закона о языковых квотах на радио, который сейчас запрещает сугубо русскоязычное вещание. Венедиктов рассказал, что он ведет беседы с людьми из команды нового президента Украины Владимира Зеленского о возможности внесения коррективов в закон об украинском языке.

«Я готов открыть бюро в Киеве, и если угодно, в Одессе и во Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, в Украине. Это просто бред. Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию», - сообщил Венедиктов.

Один из членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания крайне скептически оценил возможность разрешения работы российской радиостанции "Эхо Москвы" в Украине. В частности, такую позицию выразил член информационного регулятора Сергей Костинский на своей странице в социальных сетях.

"Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эхо Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты", - сказал Костинский.

Алексей Венедиктов считает «странным» то обстоятельство, что «Эхо Москвы» имеет бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не имеет бюро в Украине. Алексей Венедиктов называет это «бредом». Недоумение и возмущение Алексея Венедиктова можно было бы понять, если бы он не знал, что Россия оккупировала часть территории Украины и ведет против этой страны агрессивную войну. А с Израилем и Германией в данный момент у России войны нет. И Вашингтон Путин не оккупировал. Но Алексей Венедиктов все это знает, но прикидывается и придуривается.

После своего предыдущего визита в Киев, когда Алексей Венедиктов приезжал чтобы передать президенту Украины Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского, главный редактор «Эха Москвы» рассказывал, как он встречался с людьми из администрации Зеленского и когда его спросили насчет возможности украинского президента позвонить Путину, он им дал добро. «Пусть звонит», - разрешил Алексей Венедиктов и обещал передать разговор в Киеве своим друзьям. «Вы знаете, кто мои друзья», - многозначительно обронил Алексей Венедиктов.

В России все, кто хотел что-то понять про «Эхо Москвы» и про Алексея Венедиктова, давно поняли и что такое «Эхо», и что такое его главный редактор. Для тех граждан Украины, которые хотят узнать об этих предметах чуть больше, Алексей Алексеевич во время своего визита в Киев дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось на телеканале «НАШ». В этой беседе Алексей Венедиктов, например, подробно объяснял, как будут складываться в дальнейшем отношения между Украиной и Россией, и на примере Эльзаса, который долгие годы был предметом вражды между французами и немцами, а теперь этой вражды нет, рассказал, что убитые Россией украинцы «перейдут в память холодную». «Сейчас горячо, - успокаивал украинцев Вередиктов, - а потом придут ваши дети, и они будут знать факт – да, была война, а сейчас мы дружим». И они наперебой с Дмитрием Гордоном принялись перечислять примеры как народы воевали-враждовали, а потом ездили друг к другу в гости. Немцы с русскими, евреи с теми же немцами...

Вот на этом маленьком фрагменте интервью граждане Украины могут убедиться, в чем вред для воюющей страны такого СМИ как «Эхо Москвы», возглавляемого таким человеком как Алексей Венедиктов. Это не Соловьев с его бесконечными криками в адрес Украины: «вы – нацистское государство!». Венедиктов - на стороне Украины и «присоединение Крыма» считает незаконным. Но в момент, когда каждый день гибнут украинские граждане, объясняет их близким, что у их детей эта смерть перейдет в «холодную память» и они будут дружить с детьми убийц, а может и с самими убийцами. Не верите? Спросите у немцев и французов.

Во-первых, Венедиктов и поддакивающий ему Гордон («поддакивание» Гордона – не упрек ему, это его стиль интервью, профессионально допустимый) говорят полуправду. Далеко не все конфликты и их жертвы переходят в стадию «холодной памяти». Например, память армян о геноциде 1915 года трудно назвать «холодной». Знаю многих евреев, которые спустя 74 года после окончания Холокоста не могут спокойно смотреть на черного орла с окровавленным клювом и когтями на гербе ФРГ.

Отдельное направление деятельности Венедиктова – толкование Путина. Алексей Алексеевич давно и успешно освоил роль Пифии, которая доносит до смертных мудрые мысли Аполлона, то есть Путина. В толкованиях Венедиктова Путин не международный преступник, а вполне нормальный человек, просто со своими представлениями о мире. И его важно понять. А потом и примириться с тем, что у всех разные взгляды и ценности. Плюрализм же. Как объясняет Венедиктов, он, Путин, всегда считал, что Крым должен быть российским. Мало того, оказывается, как выяснил Венедиктов, так же всегда считали и Горбачев и Ельцин. Просто они не смогли, а Путин – смог. И в школьный учебник истории по Венедиктову Путин войдет как тот, кто вернул Крым в Россию. «Хрущев отдал – Путин вернул. Время разбрасывать территории – время собирать территории», - так видит главу о Путине в будущем учебнике истории Алексей Венедиктов.

У меня есть для Алексея Венедиктова две новости. Во-первых, ему вряд-ли придется писать учебник истории. Во-вторых, история путинизма еще не завершена. Не исключено, что она закончится развалом России. И вполне вероятно международным трибуналом для Путина. И в этом случае в учебнике истории будут написаны совершенно другие слова.

Венедиктов с его «Эхом», внедренный в медиа пространство Украины, принесет народу этой страны намного больше вреда, чем тот же Соловьев со всей своей «Россией-1», вместе с Дмитрием Киселевым, Ольгой Скабеевой, Сергеем Михеевым и прочими украинофобами. Те – открытые враги Украины. Их оголтелое вранье ориентировано на тех россиян, которые ничего, кроме этого вранья об Украине не слышат, и слышать не хотят. В самой Украине это вранье мало кого сможет обмануть. Другое дело – Венедиктов со своим «Эхом». С его полуправдой. С его объяснениями, что в Украине – гражданская война, и #настамнет, а есть только «инструкторы», да и с Крымом вопрос сложный, и с Боингом MH17 есть вопросы...

Когда в интервью Дмитрию Гордону речь зашла об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Алексей Венедиктов сообщил, что для того, чтобы понять, кто это такой, ему с президентом Зеленским надо «бухнуть». Умение Венедиктова «решать вопросы» с помощью бутылки виски хорошо известно. Прежде всего, со слов самого Венедиктова. Но я бы посоветовал президенту Украины крепко подумать прежде чем соглашаться «бухать» с Венедиктовым. Ну, или, по крайней мере, изучить историю вопроса. Известен, например, эпизод когда Венедиктов с помощью бутылки виски «решал вопросы» в связи с протестом 2011-2012 годов. После чего протест слился...

В Украине и так достаточно медиа, которые вещают голосом Путина. Одна боевая тройка телеканалов, подконтрольных Медведчуку, чего стоит. Есть ли смысл увеличивать воздействие на мозги граждан Украины информационных войск путинской России? А венедиктовское «Эхо Москвы» - это весьма эффективно и изощренно действующее подразделение этих войск. С умением проникать в те мозги, которые обладают иммунитетом против грубых ударов «России–1», Первого канала и НТВ.

(Источник - блог автора)