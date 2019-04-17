Русская весна-2. Отвечайте на вызов, господин президент Зеленский

Всего пару дней назад я писал, что Москва подготовила почву для раздачи российских паспортов в оккупированной части Донбасса. Мои собеседники в МИД и разведке рассказали, что вся инфраструктура подготовлена в Ростове. В двух словах: Владимир Путин не нападет - он сделает так, что "нападет" Украина. Сегодня российские журналисты из Коммерсанта написали, что это правда. Единственное, чего ждут в России - смены президента в Украине. "Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ Путина, который он намерен подписать сразу после выборов в Украине", - цитирую газету.

Я мог бы спросить, что будет делать президент Петр Порошенко. Но мы уже живем в новой реальности. Согласно опросам, следующим президентом с огромным отрывом станет Владимир Зеленский. Поэтому мой вопрос адресован будущему верховному главнокомандующему. Я задал его в Фейсбуке, где Зеленский иногда отвечает на вопросы журналистов. Спустя несколько дней я так и не услышал ответ. Вместо ответов сторонники Зеленского обрушили критикой: зачем я задаю такие вопросы, почему это важно. Придет новый президент, приведет команду - и как-то все решится, время будет.

Реклама

Так вот времени не будет. И тот факт, что Москва через подконтрольные медиа вывела сценарий паспортов в публичную плоскость - это подтверждает. Команда Зеленского уже сейчас должна сидеть в кабинете у Климкина, Муженко и Грицака, советуясь и перенимая сведения и опыт. Уже сейчас! Потому что времени для раскачки не будет - ни одного дня. Друзья, раз вы всерьез и без шуток идете во власть, то новый президент должен быть готов подхватить руководство страной минута в минуту. Уже сейчас должен быть в повестке дня страны. И я надеюсь, что на этот раз команда Зеленского меня услышит.

Я хочу знать, что Зеленский уже сейчас встречается с действующими чиновниками, наладил коммуникацию и получает сведения, необходимые для приниятия решений, когда он переступит порог Банковой. Еще раз: меня не волнует фамилия. Порошенко, Зеленский - мне плевать на фамилию. В стране достаточно менеджеров и кроме этих двух. Страна к двум фамилиям не сводится. Меня волнует тактика и стратегия наших действий. И если наш план - отсутствие плана, то нас ждет плохой сценарий.

А теперь - плохой сценарий.

Шаг первый. После выборов в Украине начинается раздача паспортов граждан России в Луганске и Донецке. Об этом официально заявляют российские власти. Зачем это делается публично? Чтобы все об этом написали, включая западные медиа. Да, теперь там - российские граждане.

Шаг второй. Граждане России погибают под обстрелом. Можно даже не ждать. Например, артиллерия, конфискованная в Крыму, накрывает жилой район. Россия "захватывает атакующих" и отдает под суд, одновременно предъявляет паспорта своих граждан и объявляет об агрессии со стороны Украины.

Шаг третий. Начинается Русская весна-2, а новый президент - кто бы он ни был - будет вынужден продолжить риторику последних пяти лет. И либо смириться с потерей территорий, либо станет агрессивным националистом и объявит военное положение. Можно еще сделать вид, что "договоримся по середине". Но это и есть - смириться.

Мой вопрос. Я хочу знать, как будут действовать те, кто собирается взять власть в свои руки. Мы уже знаем, что Зеленский - новый президент. И я уверен, что много граждан Украины хотят услышать ответ на вопрос, что будет делать новый верховный главнокомандующий, чтобы остановить сценарий Русской весны-2 или хотя бы как-то на него отреагировать.

Мы готовы созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН? Мы готовы наладить введение новых санкций? Новый-будущий глава МИД знает, как это делается? И кто он? С кем говорить?

Реклама

Кто следующий начальник Генштаба - у него есть план действий на случай, если войска РФ пересекут Кальмиус? Он хотя бы знает, где это? С кем говорить?

Готов ли новый президент объявить всеобщую мобилизацию или хотя бы частичную - запаса, и ввести военное положение хотя бы в сопридельных областях? Господин Владимир Зеленский, без пяти минут новый президент Украины, что вы будете делать? Что мы, ваши сограждане, будем делать?

Я очень прошу команду Зеленского немедленно провести пресс-конференцию для журналистов и глубоко и детально доложить обществу по существу каждого вызова, стоящего перед страной. Если сам Владимир Зеленский этого не может сделать - пусть отвечает его команда, конкретные люди, которые придут во власть вместо тех, что сейчас.

Даю вам... Сколько вам надо для ответа? Это уже не игры.

Пожалуйста, Владимир Зеленский, не играйте в Украину, не играйте в Голобородько.

Отвечайте на вызов, господин президент.

Читайте также: Порошенко, Зеленский и проблема маленького человека