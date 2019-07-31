Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.07.2019, 14:50

Русскоязычный телеканал: Россия заранее против (видеоколонка)

Русскоязычный телеканал: Россия заранее против (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Идея создать в Украине русскоязычный канал для вещания на зарубежные страны вызвала возражения и в России, и у нас

Команда президента Владимира Зеленского представила идею создания международного русскоязычного канала, который будет вещать, в первую очередь на территорию России и постсоветских стран. В Российской Федерации отреагировали мгновенно - Мария Захарова назвала эту инициативу "безумием", в очередной раз рассказав о "притеснениях русскоязычных граждан". Да и в самой Украине часть лидеров общественного мнения отреагировали на идею негативно. Дескать, мы должны развивать украиноязычное поле, и, если уж говорить о вещание на зарубеж, то интереснее будет англоязычный канал.

Негативные оценки сразу с двух полюсов заставляют задуматься о смысле данной идеи - и о том, является ли она здравой в условиях информационной войны и необходимости возрождения украинского языка.

Читайте также
YouTube может заблокировать украинский канал из-за Роскомнадзора 31.07.2019Нацсовет думает, впускать ли в Украину новый спортивный ТВ-канал 26.07.2019Смотреть телевизор опасно. Супрун рассказала, как защититься 09.07.2019

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: телевидение, видеоколонка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Дмитрий Шимкив: Украинские химики не делают ничего оригинального? Неправда!
FMCG Дмитрий Шимкив: Украинские химики не делают ничего оригинального? Неправда!
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 