Русскоязычный телеканал: Россия заранее против (видеоколонка)

Команда президента Владимира Зеленского представила идею создания международного русскоязычного канала, который будет вещать, в первую очередь на территорию России и постсоветских стран. В Российской Федерации отреагировали мгновенно - Мария Захарова назвала эту инициативу "безумием", в очередной раз рассказав о "притеснениях русскоязычных граждан". Да и в самой Украине часть лидеров общественного мнения отреагировали на идею негативно. Дескать, мы должны развивать украиноязычное поле, и, если уж говорить о вещание на зарубеж, то интереснее будет англоязычный канал.

Негативные оценки сразу с двух полюсов заставляют задуматься о смысле данной идеи - и о том, является ли она здравой в условиях информационной войны и необходимости возрождения украинского языка.