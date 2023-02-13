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С 10 октября 2022-го РФ нанесла по Украине 12 ракетных ударов. Когда возможен следующий

Цей матеріал також доступний українською
С 10 октября 2022-го РФ нанесла по Украине 12 ракетных ударов. Когда возможен следующий

соучредитель и директор экономпрограмм Украинского института будущего
13.02.2023, 14:57

В настоящее время между ракетными обстрелами Россией Украины в среднем уже девять дней с тенденцией к увеличению до 15 дней

Обновил данные по ракетным ударам России по Украине и сделал новый прогноз:

1) 10-11 октября 2022-го – 112 ракет, сбито 65 (58%);

2) 17 октября 2022-го (через шесть дней) – девять ракет, сбито три ракеты (33%);

3) 22 октября 2022-го (через пять дней) – 36 ракет, сбито 18 (50%);

4) 31 октября 2022-го (через девять дней) – 56 ракет, сбито 45 (80%);

5) 15-17 ноября 2022-го (через 15 дней) – 108 ракет, сбито 79 (73%);

6) 23 ноября 2022-го (через шесть дней) – 67 ракет, сбито 51 (77,5%); блекаут.

7) 05 декабря 2022-го (через 12 дней) – 70 ракет, сбито 60 (86%);

8) 16 декабря 2022-го (через 11 дней) – 76 ракет, сбито 60 (79%);

9) 29–31 декабря 2022-го (через 13 дней) – 81 ракета, сбито 74 (79%) – Россия применяла баллистические ракеты;

10) 14 января (через 15 дней) – 38 ракет, сбито 25 (67%);

11) 26 января (через 12 дней) – 55 ракет, 47 сбито (три не долетели до зоны действия наших ПВО и упали) (90%);

12) 10 февраля (через 15 дней) – 71 ракета, 60 сбито (84%).

В общей сложности, начиная с 10 октября 2022 года, Россия нанесла по Украине 12 массированных ракетных ударов.

Среднее количество ракет опустилось уже до 65 штук. Ресурсы у российской орды действительно ограничены.

Между ракетными обстрелами в среднем – уже девять дней с тенденцией к увеличению до 15 дней. Это также подтверждает ограниченность ресурсов РФ и рост времени на пополнение запасов для удара.

Средняя эффективность сбивания в периоде – 71%. За последние два месяца эффективность выросла до 80%

Исходя из статистических данных, следующий ракетный удар может быть нанесен через 13-15 дней (23-25 февраля) с общим количеством ракет до 65 штук.

Можно сказать, что результативность украинского ПВО растет, энергетические риски для Украины снижаются.

Скоро весна, а вместе с ней и наша победа.

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