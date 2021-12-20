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С подозрением Порошенко – просто комический номер, не иначе

Цей матеріал також доступний українською
С подозрением Порошенко – просто комический номер, не иначе

писатель, бизнесмен
20.12.2021, 19:31

Пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территориях Донбасса

Когда пятый президент Украины Петр Порошенко чудил во время предвыборной кампании, я говорил, что, имея таких консультантов, как у него в команде, врагов можно уже и не иметь. Он потонул, потому что думал въехать в новый срок на старом осликe, построив избирательный процесс на уже отыгранных вещах и обещаниях.

Есть у меня впечатление, что советники уровня "бог" перешли к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому по наследству.

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Не уверен, что рейтинги президенту можно повысить подозрениями Порошенко и Виктору Медведчуку – весьма сомнительный метод. 

А вот то, что теперь нужно эту пидозру обязательно доказать, обосновать и перевести в обвинение, а иначе порвут на тряпки, – для меня очевидно. 

Получится доказать? Ну, ок... 

А если (и это наиболее вероятно) не получится? Что тогда?

Какой план у власти? Как будут объяснять очередной провал?

Понимают ли последствия?

В общем... и смешно, и грустно.

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