С подозрением Порошенко – просто комический номер, не иначе

Когда пятый президент Украины Петр Порошенко чудил во время предвыборной кампании, я говорил, что, имея таких консультантов, как у него в команде, врагов можно уже и не иметь. Он потонул, потому что думал въехать в новый срок на старом осликe, построив избирательный процесс на уже отыгранных вещах и обещаниях.

Есть у меня впечатление, что советники уровня "бог" перешли к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому по наследству.

Не уверен, что рейтинги президенту можно повысить подозрениями Порошенко и Виктору Медведчуку – весьма сомнительный метод.

А вот то, что теперь нужно эту пидозру обязательно доказать, обосновать и перевести в обвинение, а иначе порвут на тряпки, – для меня очевидно.

Получится доказать? Ну, ок...

А если (и это наиболее вероятно) не получится? Что тогда?

Какой план у власти? Как будут объяснять очередной провал?

Понимают ли последствия?

В общем... и смешно, и грустно.

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