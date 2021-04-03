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С понедельника в Киеве полный локдаун. Это очень поздно. Апокалипсиса уже не избежать

С понедельника в Киеве полный локдаун. Это очень поздно. Апокалипсиса уже не избежать

доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
03.04.2021, 10:58

Закрытие школ и транспорта замедлит рост заболеваемости, но не настолько, насколько нужно. Делать это нужно было две недели назад

С понедельника в Киеве закрывается транспорт, школы и детсады.

Это правильно, но все равно остаются ничем и никем не контролируемые компании в парках, толпы детей и подростков на улицах, пикники с шашлыками, домашние застолья и закрытые тусовища на частной территории. 

Все это в условиях тотального локдауна надо жестко разгонять, штрафовать, а особо одаренных рецидивистов – судить. Именно так это работает в Европе. 

Там, где способны контролировать соблюдение правил, локдауны работают. Там где не способны, локдауны, в лучшем случае, не делают хуже в плане заболеваемости, но усугубляют проблемы в экономике и социальной сфере.

Суть локдауна ведь не в том, чтобы закрыть бизнес и транспорт. Суть в том, чтобы кардинально прервать цепочки передачи вируса. Для этого люди не должны нигде и никак контактировать не с членами своей семьи.

У нас контролировать "бытовуху" не могут и не будут. Полиция не станет штрафовать компании шашлычников, разгонять табуны подростков и проверять наличие дискотеки на 100 человек на частной даче.

Никакого быстрого и впечатляющего эффекта от такого недолокдауна не будет. 

Закрытие школ и транспорта замедлит рост заболеваемости, но не настолько, насколько нужно. 

Делать это нужно было две недели назад, сейчас уже поздно – число носителей настолько огромно, что апокалипсис все равно пройдет согласно купленным билетам. 

Пик ожидается к середине апреля, дальше должно попустить.

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детсад закрытие школ локдаун в Киеве работа транспорта работа метро
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