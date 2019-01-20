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20.01.2019, 10:25

Садовый, Гриценко, Вакарчук: вокруг кого объединяться демократам

Садовый, Гриценко, Вакарчук: вокруг кого объединяться демократам
политический обозреватель, блогер

Без участия Вакарчука объединение либеральной оппозиции представляется маловероятным

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Одесский активист Олег Михайлик прямо с больничной койки написал открытое обращение к Андрею Садовому, Анатолию Гриценко и Святославу Вакарчуку с призывом объединиться. Абсолютно логично аргументировав, что ни у кого из них нет шансов выиграть выборы по отдельности.

Идею Олега Михайлика поддержал Саша Боровик, бывший соратник Саакашвили, который также призвал политиков объединиться.

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Можно по-разному относиться к личностям, актуализировавшим эту тему на повестке дня – и к Михайлику, и к Боровику, - но их предложения все еще имеют шанс на реализацию. Ведь в случае объединения единый кандидат от тройки Садовый-Гриценко-Вакарчук действительно может попасть во второй тур. Более того, он даже будет иметь шансы на победу во втором туре благодаря низкому своему антирейтингу и, соответственно, высоким антирейтингам Тимошенко и Порошенко.

С объективной точки зрения, у Садового более сплоченная команда – он с ней работает уже много лет. В отличие от Гриценко, в команду которого вошли экс-БППшник Николай Томенко и экс-БППшник Виктор Чумак, а также Николай Катеринчук, который баллотировался в Верховную Раду в 2012 году от Батькивщины.

Также у Садового есть кейс успешного управления Львовом, хотя и с определенными оговорками – тем же мусорным кризисом. Это выгодно отличает его от Гриценко, которого за работу на должности министра обороны только критикуют.

Кроме того, Садовый имеет гарантированный доступ к медиа – как минимум, "24 канал" - опять же в отличие от Гриценко, который не владеет медиа-ресурсами и от безвыходности даже соглашается ходить на телеканал "Наш", принадлежащий пророссийскому политику Евгению Мураеву и его одноименной политической силе "Наши". Причем ходить не единожды (эфиры с его участием были 24 декабря и 14 января). Было даже есть новогоднее поздравление Гриценко специально для телеканала "Наш".

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Поэтому в рамках пары Садовой-Гриценко более логичным выглядит консолидация сил именно вокруг Садового. Но тогда шансы политической партии Гриценко Гражданская позиция на попадание в парламент значительно уменьшатся из-за того, что Гриценко будет восприниматься как части команды Садового.

Как раз для решения этой проблемы и нужен Вакарчук - как внесистемный лидер мнений с высоким уровнем доверия. Его слово в поддержку одного кандидата гипотетически могло бы заставить другого умерить амбиции. Также его слово могло бы помочь определиться со "своим" кандидатом и группе "еврооптимистов".

Если Вакарчук не будет заниматься абстрактной поддержкой всех оппозиционных кандидатов, а определится и выберет одного, это может существенно спутать карты и сценарии предвыборной гонки.

Пока же наблюдаем классическую ситуацию: где два украинца – там три гетмана.

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Теги: предвыборная гонка, выборы президента, кандидаты в президенты
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