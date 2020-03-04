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04.03.2020, 14:52

Сам пью, сам гуляю: Зеленскому ближе тоталитаризм. Отставка Кабмина тому пример

Сам пью, сам гуляю: Зеленскому ближе тоталитаризм. Отставка Кабмина тому пример
народный депутат, уполномоченный по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях

Украина становится страной с полутоталитарным режимом управления. Кабмин, парламент есть, но на самом деле все это - филиалы Офиса президента (укр.)

"Більше ніякого кумівства і ніяких кулуарних призначень. Всі кадрові рішення будуть прийматися прозоро", - цей бадьорий текст зачитав у своєму відосику Володимир Зеленський напередодні першого туру президентських виборів.

А вже сьогодні фракція Слуга Народу імені Зеленського говорить про відставку уряду Зеленського і заміну цього уряду на новий уряд Зеленського, де будуть міністри Зеленського. Їх прізвища абсолютно не мають значення, тому що їх не знають в монобільшості. Ці прізвища були узгоджені на Банковій, визначені на Банковій, прийняті на Банковій. А Слуга Народу за них проголосує.

Цікаво, що "Слуги", які прийшли до парламенту тільки на зеленому бренді і на хайпі навколо Зеленського, сьогодні готові нести відповідальність за абсолютно незнайомих їм людей. 

Наскільки я знаю, всі "Слуги" сидять в інтернеті і судомно шукають біографії тих, хто стане міністрами. Шукають для того, щоб хоча би подивитися фотографії: як ці люди виглядають, скільки їм років, хто вони: чоловіки чи жінки, яка у них професія, який життєвий шлях вони пройшли.

За рік Україна з демократичної європейської країни стрімко перетворюється на напівтоталітарну диктатуру: з парламентсько-президентської на президентську модель управління державою, де начебто є уряд, парламент, але, насправді, все це перетворюється на філії Офісу президента. Можливо, сьогодні президенту Зеленському здається, що це круто, коли він сам-один все вирішує.

Насправді, Зеленський повинен усвідомлювати, що він один нестиме відповідальність за всі ці рішення. Це ж треба було додуматися пів року тому героїчно ліквідувати Міністерство аграрної політики, закрити Міністерство окупованих територій, знищити Міністерство екології для того, щоб зараз, у березні, героїчно створювати Міністерство окупованих територій. Знову героїчно писати графік Міністерства аграрної промисловості. Скоро прийде черга і героїчного створення Міністерства екології.

Взагалі, це повний нонсенс - те, що відбувається сьогодні з гілками влади. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, прізвища якого півроку тому не знало 99% населення країни, та й сьогодні 50% людей його не знає, героїчно приїхав на самокаті до Кабміну. 

Нам розповідали про уряд технократів, і повністю сплюндрували слово "технократ". Після такого поштовху, на самокатах з уряду вже виїжджають старі кадри, а заїдуть туди нові люди. Це будуть або "нові обличчя", або "крепкие хозяйственники". А через деградацію нових облич, які показали повне невміння управляти державними інститутами, зайдуть в Кабмін обличчя "крепких хозяйственников". 

"Слуг" не шкода, тому що вони самі винні в тому, що в них немає почуття гідності. В них немає усвідомлення, що парламент - це незалежна інституція, а депутати повинні нести відповідальність і перед президентом, і перед народом, перед своїми виборцями за формування уряду. Це -  не просто їх право. Це - право і обов’язок.

Насправді, якби вони дійсно шанували президента Зеленського, то могли би підставити плече і самі сформувати уряд, порадити когось, навіть, піти туди працювати. Зверніть увагу, яка коротка лава запасних - менша, ніж табуретка. Жоден з депутатів фракції Слуга Народу, принаймні зараз, не збирається йти в міністри - бояться, не готові, некомпетентні. 

А як же тоді всі ці байки про нові прекрасні обличчя, які докорінно змінять країну? На жаль, ми бачимо, що рік тому просто хайпанули країну, а зараз намагаються викрутитися і "роблять хорошу міну при дуже поганій грі".

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Теги: кабмин, Ирина Геращенко, алексей гончарук, смена кабмина
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