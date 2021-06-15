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Саммит НАТО и ПДЧ для Украины. Один вопрос: сколько еще реформ вам нужно

Цей матеріал також доступний українською
Саммит НАТО и ПДЧ для Украины. Один вопрос: сколько еще реформ вам нужно

министр иностранных дел Украины
15.06.2021, 12:26

Если некоторые страны-члены Альянса не хотят раздражать Россию, мы не должны с этим мириться

Понимать контекст -очень важно. Если не знать контекста, то вчерашняя декларация саммита НАТО в части Украины выглядит как ничего особенного – союзники просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года.

Но оценка декларации меняется из "ничего особенного" на "нечто особенное", если учесть три элемента контекста:

1. Еще за пару дней до саммита, упоминания о плане действий по членству (ПДЧ) для Украины не было в тексте декларации. Это правда, что мы ее буквально выгрызли в момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей.

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2. До вчерашнего дня, декларации саммитов НАТО принимались в 2014-м, 2016-м и 2018 годах. Ни в одной из них союзники о ПДЧ для Украины не вспоминали. Могли, но не вспоминали. Хотя в это время Украина воевала и заслуживала такую поддержку.

3. Вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст – это, по сути, план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России.

И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам: за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие – предоставление Украине ПДЧ в 2022 году.

Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: сколько еще?

Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию.

Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом.

Все остальное – это контекст, с которым мы системно работаем.

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украина в нато нато дмитрий кулеба война с россией ПДЧ в НАТО
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