Самолеты – Украине, крылья – для свободы. Что сказал Зеленский парламенту Великобритании

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию. Помимо встречи с премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III он выступил с речью перед британским парламентом в Вестминстерском холле. Вот с чем Зеленский обратился к народу Великобритании и его представителям. Далее – текст выступления.

Народ Соединенного Королевства и его почетные представители! Все жители Англии и Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии! Всех земель, которые были домом для храбрых душ с тех пор, как возникла Европа!

Я прибыл сюда и стою перед вами от имени храбрых. От имени наших бойцов, которые сейчас находятся в окопах и под ударами вражеской артиллерии. От имени наших зенитчиков и всех защитников неба, защищающих Украину от вражеской авиации и ракет. От имени наших танкистов, воюющих за возвращение нашей законной границы. От имени наших призывников, которые сейчас проходят подготовку, в частности здесь, в Великобритании – спасибо, Британия – и которые затем будут отправлены на фронт – квалифицированные, экипированные и готовые к победе.

И от имени каждого отца и каждой матери, которые ждут своих храбрых сыновей и дочерей домой с войны.

Господин спикер!

Помните, чуть больше двух лет назад мы виделись с вами здесь, в парламенте. Для меня это была большая честь. Мы пили чай. Говорили о наших людях, наших странах, политических традициях Украины и Великобритании.

Господин премьер-министр! Риши!

Когда мы с вами сегодня виделись, я сказал вам, что расскажу в своем выступлении в парламенте одну историю. Историю о моих ощущениях во время моего первого визита в Лондон как президента Украины осенью 2020 года.

Была насыщенная программа. Королевские Высочества Уильям и Кэтрин. Букингемский дворец. Авианосец британских Королевских военно-морских сил. Вестминстер. Даунинг-стрит. И, конечно, военные комнаты. Там есть кресло. Известное кресло Черчилля.

Работник музея улыбнулся и предложил мне сесть в это кресло. Кресло, из которого отдавались военные приказы. И спросил, что я ощущаю. И я сказал, что, безусловно, что-то ощутил.

Только сейчас я знаю, что это было за чувство. Все украинцы его очень хорошо знают. Это ощущение того, как храбрость ведет тебя через самые невероятные трудности, чтобы в конце концов вознаградить тебя победой.

Дамы и господа!

Я благодарю вас за вашу храбрость! Большое спасибо от всех нас! Да, прошу, все аплодисменты – вам!

Лондон был с Киевом с первого дня! С первых секунд и минут полномасштабной войны.

Великобритания, ты начала помогать, когда мир еще не успел понять, как реагировать. Борис (Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины. – Ред.), ты объединял других, когда это казалось совершенно невозможным. Благодарю тебя.

Вы все тогда показали вашу смелость и характер. Сильный английский характер.

Вы не уступили Украину. А значит, вы не уступили свои идеалы. А значит, вы не уступили дух этих великих островов. Благодарю вас!

Наши страны видели разные времена. Наши народы защищали свободу во Второй мировой войне. Нас разделял железный занавес. Наши люди пережили кризисы и рост, инфляцию, периоды социальных потерь и социальных достижений.

Было тяжело, но мы всегда находили в себе силы и выдержку, чтобы двигаться вперед и добиваться результатов.

И это – основа наших и ваших традиций.

Украинцы и британцы победили страх войны и получили время насладиться миром.

Несмотря на то, с чем мы сталкивались на разных этапах нашей и вашей непростой истории, и вы, и мы, и все человечество добились одного результата: зло проиграло.

Мы всегда будем побеждать зло. Это лежит в основе наших – но также и ваших – традиций.

Однако горизонт никогда не остается надолго чистым. Как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову.

Чувствуете ли вы, что и на этот раз зло падет? Я вижу это в ваших глазах сейчас. Мы думаем с вами одинаково. Мы знаем, что свобода восторжествует. Мы знаем, что Россия проиграет. Мы знаем, что победа изменит мир! И это будет изменение, в котором мир давно нуждается.

Соединенное Королевство вместе с нами идет к важнейшей победе за время нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны.

После нашей с вами победы любой агрессор – независимо от размеров – будет знать, что его ждет, если он посягнет на международный правопорядок.

Любой агрессор, попытающийся сдвинуть границы силой. Который будет нести разрушение и смерть другим народам. Который попытается продлить свою диктатуру благодаря чужой крови в преступных и неспровоцированных войнах, как это делает Кремль. Любой агрессор проигрывает.

Дамы и господа!

Мы уже добились значительных результатов. И мы должны приложить все усилия, чтобы превратить наши достижения в фундамент будущей архитектуры глобальной безопасности.

Мир нуждается в вашем, Британии, лидерстве так же, как он нуждается в украинской храбрости.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы вместе с вами, Великобритания, вместе с США и другими союзниками сформировали настоящую коалицию друзей. Это очень важно.

Вы были среди тех немногих, кто помог еще до начала широкомасштабного вторжения – именно так, как потребуется каждый раз в будущем, чтобы предотвратить агрессию…

Вы стали помогать превентивно.

Мы должны сделать этот принцип превентивной помощи тому, кому грозит агрессия, и превентивным санкциям против угрожающего агрессией, базовым принципом мировой антивоенной политики.

Мы создали коалицию NLAW и Javelin, остановивших продвижение российской армии с первого же дня вторжения.

Мы создали коалицию артиллерийских снарядов и коалицию противовоздушной обороны, которые позволяют нам спасать жизнь гражданского населения, наших женщин, детей и пожилых людей в наших городах от жестокой российской оккупации и ракетного террора.

Мы создали мощную санкционную коалицию. Ваше лидерство в защите международного правопорядка путем санкций против государства-террориста не вызывает сомнений. И мы должны пройти по этому пути до того момента, когда Россия будет лишена какой-либо возможности финансировать войну.

Самое важное, что вместе с G7 мы создали коалицию ценностей. Коалицию, которая защищает мировой порядок, основанный на правилах и правах человека.

Коалиция, которая сработает так, что в мире со временем просто не останется "серых" зон, в которых жизнь человека не имеет значения.

Чтобы так и было, должна быть справедливость.

Каждый, кто инвестирует в террор, должен за это отвечать. Каждый, кто инвестирует в насилие, должен возместить ущерб пострадавшим от террора, агрессии или других форм государственного насилия.

На таких принципах базируются наши предложения о создании специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины и специальному компенсационному механизму, который возместит ущерб от войны за счет российских активов.

Справедливость – один из десяти элементов нашей формулы мира, которую предложила Украина и поддержала Британия. Я благодарю вас за вашу готовность применить формулу!

Как я уже говорил, сейчас украинские солдаты учатся в Британии. В частности, управлять танками Challenger. Вашими основными боевыми танками. Это танковая коалиция в действии, и я благодарю тебя, Риши, спасибо за этот мощный оборонительный шаг – за танковую помощь.

Коалиция ракет дальнего радиуса действия – новейшая из всех. Она позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий.

И это все – не только об оружии. Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу. И таким образом прокладывает путь к новой истории. Истории мира, который умеет быть скорым в помощи. Который умеет быть действенным в обороне. Который умеет быть принципиальным в темные времена. Который добросовестно выполняет договоры и договоренности. Который не дает преступникам уйти от правосудия. Который умеет преодолевать право вето, если им злоупотребляют. Который умеет не бояться и побеждать.

Такова должна быть новая реальность свободного мира! Я уверен в этом.

Однако зло все еще рядом, и битва продолжается. Да, мы знаем, чем она закончится и как мы будем чувствовать себя в день победы.

Каждый день мы продолжаем платить жизнями, болью и слезами за приближение победы. Жизнями наших героев, которых мы теряем в боях. Жизнями наших героев, которые ежедневно берут на себя смертельные риски, чтобы спасти как можно больше наших солдат и гражданских.

Сегодня я буду иметь честь встретиться с Его Величеством Королем. Для меня это будет особый момент. В частности, потому, что я передам ему от всех украинцев слова благодарности за поддержку, которую Его Величество оказывал им, когда еще был Принцем Уэльским.

Я также намерен сказать ему кое-что очень важное для будущего не только Украины, но и для будущего Европы. В Великобритании Король – пилот Военно-воздушных сил. А в Украине сегодня каждый пилот военно-воздушных сил – это король для нас, для наших семей.

Их так мало, они так ценны, что мы, подданные наших королей, делаем все возможное и невозможное, чтобы мир обеспечил нас современными самолетами, чтобы расширить возможности и защитить пилотов, которые будут защищать нас.

Я горжусь нашими воздушными силами. И я привез вам подарок от них, Британия. Это шлем настоящего украинского пилота. Он один из самых успешных наших асов. И он – один из наших королей. А на шлеме надпись: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Я верю, что этот символ поможет нам сформировать нашу следующую коалицию – коалицию самолетов.

Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолеты – для Украины! Крылья – для свободы!

Великобритания!

Мы с вами одинаково хотим мира, но вынуждены противостоять ярости, стремящейся лишить нас навсегда и мира, и всего прочего, что ценно в жизни.

К сожалению, человеческая природа позволяет злу созревать. Затем оно выступает против человечества. Оно разрушает и убивает. Оно начинает агрессию и ломает человеческие жизни.

Мы с вами уже боролись вместе против такого зла. У нас уже есть опыт побед над злом, которое порождает человеческая природа.

Я не говорю сейчас, что после этой войны уже никаких войн не будет. Невозможно полностью искоренить зло из человеческой природы. Но в наших силах – гарантировать словами и делами, что светлая сторона человеческой природы победит. Ту сторону, которую мы с вами разделяем. И это важнее всего.

Благодарю за внимание! Спасибо за поддержку!

Уходя из парламента Британии два года назад, я благодарил вас за прекрасный английский чай. Сегодня, уходя из парламента, я хочу поблагодарить всех вас заранее за английские самолеты.

Кстати, скоро пять часов.

Да здравствует Великобритания и да здравствует Король!

Слава Украине!

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