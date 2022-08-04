Самоубиваться мы не будем. Не надейтесь. Вот что я думаю об отчете Amnesty International

Международная правозащитная организации Amnesty International выпустила отчет о действиях Вооруженных сил Украины, из которого следует, что причиной угроз для украинского гражданского населения является наличие у Украины армии и готовность нашей страны обороняться. Именно так.

Что будет с гражданским населением Украины, если не будет армии, Amnesty International так далеко не заглядывает.

Уже многие достойные люди прокомментировали этот материал. Диапазон оценок AI демонстрирует плюрализм, свободу мнений и одновременно высокую степень единодушия украинского общества по данному вопросу.

Хочу остановиться на главном, как по мне.

Материал Amnesty International полностью укладывается в распространенную на западе девиацию.

Практически все некогда уважаемые организации, отдельные высокоразвитые страны и широкий спектр политиков прямым текстом говорят нам: отличным вариантом является ваше самоубийство. Самоубейтесь. Посмотрите, сколько в этом плюсов. Это сняло бы массу проблем. Практически для всех. Сделайте это сами. Конечно, выбор за вами. Но это бы нам очень помогло. Пострадаете только вы. А вы – это явное меньшинство! Согласитесь, это очень разумно.

Надо отдать должное – после 24 февраля становится больше тех, кто не разделяет эту ересь. Но во многих институциях это мракобесие является фундаментальной основой всей работы.

Есть некие правила, которые агрессор не выполняет. Демонстративно. При этом от жертвы агрессии – Украины – требуют строгого исполнения всех буковок без учета контекста. Что на практике означается самоубийство.

Ну, тут ничего не поделать, говорят уважаемые организации. Да, агрессор нас посылает, на него мы воздействовать не можем. Поэтому будем зудеть вам. Так когда вы самоубьетесь? Отказываетесь? Тогда вы во всем виноваты! Ату вас!

… Украина как цивилизованное государство неукоснительно реагирует на конкретные факты, которые могут свидетельствовать о каких-то нарушениях или преступлениях с нашей стороны. Мы их всесторонне объективно анализируем, принимаются меры.

Но самоубиваться мы не будем.

Интересно, кто из наших доморощенных подстрекателей возьмется убеждать в пользе коллективного самоубийства. Очень интересно.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.