Самый большой антифашист мира – Илон Маск

Читаючи праці теоретиків російсько-української війни (наших розумних і небезпечних ворогів), я бачу там постійно один і той же наратив, який Тімоті Снайдер у книзі "Шлях до несвободи" називає "політика вічності" (а простою мовою – фашизм).

Основна ідея цього наративу – бездуховність Заходу, який проміняв Велику Мрію на матеріальний добробут. І тепер тамі є добробут, а Велика Мрія про справедливий соціальний устрій та науково-технічний прорив занепала, і разом з цією мрією занепав Радянський Союз.

Підґрунтям Великої Мрії є, з одного боку, всі соціальні утопісти від Кампанелли до Маркса, а з іншого – пророки космічних проривів Іван Єфремов та брати Стругацькі (які були крайніми антифашистами, але фашисти вміють використовувати ідеї своїх опонентів, адже "фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами", ця популярна фраза помилково приписана Вінстону Черчиллю).

За словами ідеологів "політики вічності", грубо кажучи, радянські хлопці замріяно дивилися в зоряне небо, а в цей час американські хлопці думали про банківський рахунок – і саме тому радянський підхід духовніше й моральніше. (Правда, залишається незрозумілим, як тоді американці реалізували космічну програму; але то таке, у фашистів часто кінці з кінцями не сходяться).

Своїм ривком у збільшенні добробуту бездуховна Америка збила з пантелику радянських людей, закрутила їм голови, і вони втратили Велику Мрію. І тепер у людства є всякі матеріальні блага й віртуальний світ, але немає Великої Мрії. Замість шляху до зірок, передовий край людства купився на курячі ніжки та картоплю фрі, і тепер ми будемо копирсатися у земному багні, замість залишати сліди першопрохідців на стежках далеких планет.

Чому цей наратив є наскрізь фашистським? Тому що він відкидає ідею індивідуума, з його власними прагненнями, мріями і здобутками. Замість цього є Велика Ідея, яку людям розповіли ті, хто краще знає, що саме людям треба, і куди суспільство має йти.

Є великі люди, які придумали Велику Мрію, і тепер всі стрункими шеренгами із піснями і гаслами мусять іти втілювати цю мрію (а хто не хоче – примусимо). Якщо у вас є власні мрії і прагнення, забудьте цю дрібноту, це вплив бездуховного Заходу, який давно намагається розтлити людство, позбавивши його Великих Мрій.

Одна з речей, яких нинішнім російським фашистам особливо шкода, – це військово-космічна гонка, яка давала ідеалістам Велику Мрію про опанування космосу (а генералам нові звання й ордени).

І тут з'являється Ілон Маск з його неймовірними космічними проєктами.

І Великій Мрії фашистів про мобілізацію всіх сил суспільства задля космічної мети настає кінець. Тому що Маску вдається без шарашок і гулагівського рабства, без принесення в жертву добробуту мільйонів, без військової гонки і без тоталітарної пропаганди, без мудрого керівництва політбюро чи то Рейхсканцелярії.

Ось чому Маск є найбільшим антифашистом.

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