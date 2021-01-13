Санкции Дубинского: зачем Зеленскому на них реагировать. Лучше разрушить еще одну реформу

У Владимира Зеленского заявили, что не будут реагировать на санкции США против нардепа президентской партии Слуга народа Александра Дубинского.

А и правда. Что тут реагировать?

Всего лишь твой ключевой партнер и союзник в сдерживании агрессии России заявляет, что твой ключевой депутат является российским агентом (а у тебя же война с Россией) и вмешивается в выборы в США, делая этого депутата персоной нон-грата для всего цивилизованного мира.

Делов то. Нечего тут реагировать. Тем более, это хороший друг, Саня. Саня Дубинский. Свой же чувак. Да и Игорю Коломойскому не чужой. Зачем дядю Беню обижать.

Тем более, одним российским агентом больше, одним меньше. Если всех российских агентов увольнять, то работать некому будет. В том числе и в Офисе президента. А у нас же кадровый голод.

Тем более, не исключено, что это происки коварных глобалистов-аферистов, инспирируемые злобным Соросом и другими масонами-рептилоидами для того, чтобы ближе подобраться к душам украинцев и к их святой земле. Ведь известно, что Дубинский – последний, или там, предпоследний, ведь есть еще президент, редут на пути врагов.

Вот так подумали у Зеленского.

А что подумают у новоизбранного президента Джо Байдена? А у Байдена, вероятно, решат, что и Офис президента Украины замешан в истории с атакой на выборы. Раз не сдают своих. Раз не считают, что санкции справедливы.

Подумают, что пленки российскому агенту достались по указке и с ведома Офиса президента, тем более, только там они и хранились. Подумают, что правду говорят, что украинская власть пыталась продать Дональду Трампу компромат на Байдена, чтобы тот обеспечил им финансирование без реформ. Чтобы отвязаться от проклятого МВФ.

Как-то так подумают у Байдена. Ведь другого варианта им не оставляют.

А когда у Байдена так подумают, то потом что-то сделают. И это будет уже не так смешно.

И да, не совсем правда, что украинская власть никак не отреагировала на действия США. Ведь прямо в ответ украинская власть решила поддержать Дубинского и разрушить реформу на рынке газа. Реформу, которая так не нравилась пророссийскому олигарху Дмитрию Фирташу, которого правосудие США пытается вытащить из Австрии.

Реформу, которая сделала Украину независимой от России на рынке газа. Реформу, которую активно поддерживали наши партнеры из США с самого начала. Более того, всегда ставили ее в пример удачных преобразований и просили продолжать.

Более того, именно вмешательство Байдена, в свое время, помогло обеспечить реверс газа из Словакии. Газпром там активно саботировал и только звонок вице-президента США изменил ситуацию.

В общем, отомстили, похоже, за Дубинского. Уничтожают еще одну реформу. Такой себе гибридный ответ Дяде Сэму.

Можно на инаугурацию послать поздравительную открытку Байдену. С припиской – "с любовью от Фирташа, Коломойского и других российских агентов". В Вашингтоне оценят. Более того, уже оценили.

А реформа рынка газа? Господи, одной реформой больше, одной меньше. Кто там их считает. Не она первая идет под нож. Да и не последняя, очевидно.

А Саня Дубинский у президента один. Свой. Родной.

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