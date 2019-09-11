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11.09.2019, 09:30

Сенцов, Кольченко и новые песни о "настоящих террористах"

Сенцов, Кольченко и новые песни о "настоящих террористах"
журналист

Возвращение в Украину Олега Сенцова и Александра Кольченко активизировало кампанию по их дискредитации в отдельных украинских СМИ

Российский процесс над четверкой «крымских террористов» в 2014-2015 годах был одним из самых резонансных за последнее десятилетие. Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова и трех крымчан - Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния – сотрудники ФСБ задержали в Симферополе в мае 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов в Крыму – поджоге дверей офиса партии «Единая Россия» и якобы подготовке подрыва памятника Ленину на железнодорожном вокзале Симферополя. Нужные следствию показания дали двое – Афанасьев и Чирний.

Эти свидетельства затем и легли в основу обвинительного заключения против Сенцова. Но вскоре Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний, заявив о жестоких пытках, которыми из него выбивали их сотрудники ФСБ. Тем не менее российский суд признает всех виновными и назначает им огромные сроки тюремного заключения: от 7,5 лет Алексею Чирнию - до 20 лет, которые присуждены Олегу Сенцову.

Это дело признали политическим многие авторитетные правозащитные организации, включая «Мемориал». В поддержку Олега Сенцова выступили украинские, российские и европейские творческие организации и представители властных институций. Дело «крымских террористов» широко освещали, в том числе, и самые авторитетные международные СМИ. Адвокаты максимально открыто заявляли позицию защиты в открытых источниках. Позиция самих подсудимых тоже была и остается доступной любому интересующемуся.

Но в Украине у отдельных журналистов до сих пор остаются вопросы по этому кейсу. И они решили по второму кругу переспросить обо всем у фигурантов дела на их первой после освобождения пресс-конференции в Киеве 10 сентября.

Артур Талабира, назвавшийся представителем проекта «Правовой контроль-Украина», решил поинтересоваться у Олега Сенцова, как он относится к «признаниям» Геннадия Афанасьева, которые легли в основу дела. «Копить обиды – это удел слабых. Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать», - ответил Сенцов.

Правда, свое отношение к Афанасьеву он озвучил еще 19 августа 2015 года в Северо-Кавказском окружном военном суде России. «Я очень рад, что Гена Афанасьев смог переступить через себя. Споткнулся, но в итоге понял, что есть еще шанс, и совершил очень мужественный, очень правильный поступок. Я был очень удивлен этим и рад за него», - говорит Сенцов в своем последнем слове в суде перед «приговором».

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Эта информация есть в открытом доступе и в текстовом, и в видеоформатах. Но вопросы об этом продолжают звучать.

Сайт «Правовой контроль-Украина» позиционирует себя как «независимый социальный медиа-проект, созданный группой активистов совместно с юристами и представителями СМИ». Но сам Артур Талабира не просто представитель мало известного сайта, он – член  «Партии Шария», седьмой номер в списке кандидатов в нардепы на прошедших досрочных парламентских выборах, репортер украинского телеканала «Наш» экс-нардепа от Оппозиционного блока Евгения Мураева.

Затем Артур Талабира снова вернется к показаниям Геннадия Афанасьева и спросит, какое отношение имеет Олег Сенцов к планам по подрыву памятника Ленину в Симферополе. «Когда все происходило, высказывались безумные идеи. Мы собирались, обсуждали, говорили. А когда уже взяли Чирния (четвертого фигуранта дела «крымских террористов»), надо было что-то делать, и из этого надо было что-то слепить», - ответил Олег Сенцов.

- Вам надо было что-то слепить? – переспросил журналист.

- Следствию, – ответил Сенцов.

- А вы? – продолжал тот.

Соратник Талабиры по «Правовому контролю-Украина» Дмитрий Кучер и вовсе удивил осведомленностью о процессе над Сенцовым, когда спросил: «Скажите, пожалуйста, в чем вас обвиняют в Крыму? Хочу услышать ваше личное мнение о вашем аресте». Сложилось ощущение, что автор вопроса на машине времени вернулся в 2014 год и общается с Олегом Сенцовым, которого словно только что арестовали. «Я не понимаю смысла, в чем вопрос», - ответил бывший политузник.

О роли Олега Сенцова в «теракте в Крыму» пыталась расспросить его Антонина Белоглазова, которая представилась журналисткой издания «Медиапоток». Речь идет о сайте, созданном украинским журналистом Денисом Садохой – активным участником эфиров российских и сепаратистских СМИ, который поддерживает пророссийский вектор в Украине. Антонина Белоглазова тоже входит  в «Партию Шария», входила в тройку партийного списка кандидатов в народные депутаты на прошедших досрочных парламентских выборах. Хотя ни она, ни Артур Талабира на пресс-конференции об этом не упомянули.

И, наконец, корреспондент издания «Страна.ua» Юлия Корзун поинтересовалась, не изменилась ли позиция Сенцова и Кольченко относительно того, в чем их обвиняли. Оба ответили, что нет. И это было предсказуемо. В конце концов почему люди, не изменившие свою позицию после пыток ФСБ, пяти лет в российской тюрьме и при поддержке всего цивилизованного мира должны это сделать теперь, вернувшись домой?

Все эти вопросы выглядят не просто провокационно. С их помощью в украинском обществе пытаются посеять сомнения в том, что самое известное и резонансное крымское дело не было политическим, и что его фигуранты могут быть террористами, как их назвали в ФСБ.

Сомнения в том, что «крымская четверка» была осуждена в России по политическим мотивам несколько месяцев назад уже пытался  сеять через подконтрольные СМИ экс-нардеп Евгений Мураев. Делал он это с помощью манипулятивных аргументов и откровенной лжи в отношении Геннадия Афанасьева и прямо допускал, что Сенцов может быть террористом. Происходило это, когда политузник голодал в российской тюрьме и его имя звучало во всех международных СМИ в контексте бойкота Чемионата мира по футболу в РФ. Теперь, когда его имя снова звучит в мире в связи с освобождением, повесть о «настоящих террористах» продолжают «Страна.ua» и члены «Партии Шария».

Очевидно, что дискредитация имени Сенцова, когда он на свободе, выгодна российским властям более, чем когда-либо ранее. Но чем это выгодно украинским журналистам, которые участвуют в этом сценарии, вопрос куда более интересный.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: пропаганда россии, александр кольченко, Олег Сенцов, украинские заложники, пресс-конференция
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