Сергея Стерненко судят за то, что он украинец

Ситуация, связанная с уголовным преследованием одесского активиста Сергея Стерненко, дает убедительные основания полагать, что она имеет ярко выраженный политический характер.

Активизация этого активного мероприятия обусловлена прежде всего планами президента России Владимира Путина возможного осуществления осенью 2020 года вероломного военного вторжения на свободные территории Украины, в частности со стороны временно аннексированного Россией Крыма.

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Для обеспечения вероломного военного вторжения России на подконтрольные территории Украины, помимо прочего, президенту РФ необходимо, как минимум, наличие двух взаимозависимых факторов: создание видимости потери внутренней управляемости украинского государства и активизация многочисленной вражеской агентуры.

В этой связи стоит обратить особое внимание на пункт 9 Концепции внешней политики России (утв. Указом президента РФ №640 от 30 ноября 2016 года), в котором закреплено: "Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам".

Таковыми инструментами "мягкой силы", в том числе, являются правоохранительные органы иностранных государств и использование их возможностей по нейтрализации врагов (препятствий) через своих разного рода агентов для достижения внешнеполитических целей.

На этом фоне, одной из основных задач Путина в Украине, является нейтрализация очагов проукраинского сопротивления на территориях, которые как минимум в ближайшее время планируется оккупировать.

Ведь сам по себе характер точечных преследований как самого Стерненко, так и иных проукраинских активистов, во многом схож с точечными преследованиями в России лиц, способных объединить вокруг себя людей и вывести их на протест. Путин и его администрация обкатали в России подобные превентивные репрессии по нейтрализации лиц, претендующих на роль лидеров общественного мнения, способных мобилизовать протестный потенциал. Теперь же осуществляются обкатки подобного рода превентивных репрессий на активистах Украины.

Одесса - это пороховая бочка Украины.

После событий 2 мая 2014 года, в Одессе не было проведено настоящей спецоперации по нейтрализации и зачистке путинского бандподполья. Часть лиц, прямо, или косвенно причастных к попытке оккупации Одесской области со стороны России, не только не были привлечены к строгой уголовной ответственности, но и до сих пор продолжают занимать государственные и муниципальные должности, а некоторые из них, способны оказывать влияние на регион.

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Чем же опасен для местных "властей", коллаборантов и российских спецслужб Сергей Стерненко?

Тем, что в случае очередной попытки повторения в Одессе событий 2 мая 2014 года, он способен мобилизировать как минимум пару тысяч местных жителей и купировать шабаш коллаборантов, а вместе с ним и планы Путина по планируемой оккупации одесского региона. Ну, еще и тем, что он патриот и неравнодушный гражданин к творящемуся произволу со стороны отдельных представителей власти. Именно в этом состоит опасность Сергея Стерненко.

Впрочем, все это можно легко понять по градусу освещения дела Стерненко в СМИ.

Из звучащих окриков с телеканалов группы Виктора Медведчука (внутренней российской пропаганды), "слуги Путина" и подпевающие им московские сислибы, откровенно наплевав на существующую в праве презумпцию невиновности, требуют расправы со Стерненко. Почти аналогичные требования звучат со стороны внешней российской пропаганды. Проукраинские телеканалы оценивают уголовное преследование активиста в основном отрицательно, либо нейтрально.

Эти факторы показывают, кому и для чего нужно посадить Стерненко.

В его деле смешалось множество несовместимых факторов.

Во-первых, это прикрытие неспособности министра внутренних дел, обеспечить раскрытие и расследование преступлений местных властей, в том числе связанных с событиями 2 мая, а также предоставить защиту Стерненко для предотвращения дальнейших нападений на него.

Во-вторых, фактически Стерненко выполнил работу правоохранительных органов Украины по защите граждан от заказных нападений.

После серии безнаказанных нападений на иных граждан Украины и двух попыток покушений на собственную жизнь, в ходе вынужденной самообороны, Стерненко неумышленно отправил одного из нападавших на себя на тот свет, в результате чего, уголовным делом он вскрыл несовершенство законодательства и его правоприменения в сфере самозащиты от преступных посягательств на жизнь.

Выходит, в Украине исключительно нападающие имеют право безнаказанно убивать своих жертв, а жертвы нападения не могут защищать себя от нападающих соразмерно нападению?

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В-третьих, заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что Стерненко будет однозначно вручено подозрение, стоит рассматривать не только как факт вмешательства в процессуальную деятельность должностных лиц, осуществляющих расследование, но и объективное вменение вины, что само по себе запрещено под угрозой уголовного наказания.

В качестве одного из мотивов этих решений генерального прокурора вполне можно допустить ненависть по этническому признаку. Русская Венидиктова, по всей вероятности, относящаяся к той части русских, причисляющих себя к великороссам, возможно, ментально пребывает в иной цивилизационной парадигме русского мира, где украинцы, это малороссы, считающиеся низшим цивилизационным звеном, а всякая попытка украинцев по защите себя от любого произвола считается дерзостью.

"Ишь, какой-то там одесский малоросс Стерненко дерзит властям и чуть ли не самому царю батюшке Путину. Как посмел сей окаянный себя защищать в ходе "справедливого" воздаяния? Ату, его, ату!".

Таким образом, подлинные мотивы суда над Стерненко заключаются в том, что он всего лишь честно исполнял свой гражданский долг, любит свою Родину Украину, разговаривает на государственном языке и не погиб при нападении.

Безусловно, уголовное преследование Стерненко должно быть прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Он должен быть освобожден из под домашнего ареста и продолжить свою деятельность во благо служения своему многострадальному отечеству.

Этой осенью Стерненко может сыграть важную роль в защите Украины от очередного приступа путинской вероломной агрессии.

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