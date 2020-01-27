Сессия ПАСЕ: Украина не имеет права испортить отношения с Польшей

Сегодня в Страсбурге начинается зимняя сессия одного из двух главных уставных ведомств Совета Европы - Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Она будет очень непростой для украинской делегации. Даже сложной. Хотя, простых сессий в ПАСЕ не бывает. Я хочу пожелать нашей делегации быть сплоченной и запомнить, что в Страсбурге они представляют не "Слугу народа", "ЕС", "Батькивщину" или "Голос", а Украину. Поэтому надо забыть все распри и политические обиды, забыть режим "бешеного принтера", забыть о собственных персональных амбициях и слушать более опытных коллег, которые имеют опыт работы в ПАСЕ, чтоб добиться результата.

Задач на этой сессии несколько. Это, как максимум, не дать ПАСЕ проголосовать за изменение санкционной процедуры, а как минимум, ослабить это решение своими правками. И тут важно умение работать в кулуарах и убедить делегатов Ассамблеи поддержать украинскую позицию.

Украина обязана оспорить полномочия российской делегации, в составе которой есть члены, избранные в Крыму. Но это будет не просто на фоне того, что Украина ведет переговоры с Россией, выполняет требования Кремля и отводит войска на Донбассе без каких либо уступок со стороны РФ. Европейские депутаты, видя, как изменились риторика и действия украинского руководства, сами смягчают свою позицию, указывая на поведение Украины.

На этой сессии кулуарными усилиями российской делегации, их лоббистов и сателлитов, будут пытаться протянуть антипольскую резолюцию и даже втянуть Польшу под мониторинг. Украинская делегация не имеет права голосовать за подобные решения ПАСЕ, несмотря на видимую благочинную причину, которую озвучивает Ассамблея, а это - системные нарушения демократии в Польше.

Но мы хорошо помним, как возвращали Россию в ПАСЕ. Тогда говорили, что это делается для всеобщего блага. Сейчас тоже рассказывают о правильных мотивах, но по факту это атака со стороны пророссийского пула против одного из главных союзников Украины. И важно не испортить эти отношения с Польшей.

Поэтому я предлагаю нашей делегации воспользоваться старой традицией ПАСЕ и "проголосовать ногами". Это значит, что в момент голосования надо выйти из зала. Тогда, на вопрос, почему Украина не поддержала эту псевдоборьбу за демократию, можно ответить, что мы бы с удовольствием, но не были в зале. Все делегации ПАСЕ это используют, чтобы не портить отношения с союзниками. Украина не имеет права испортить отношения в ПАСЕ с Польшей.

Но самой главной задачей для украинской делегации станет восстановление своих квот в комитетах и комиссиях. Ведь благодаря глупости нынешнего руководства парламента и Украины, мы потеряли все. Мы потеряли всех своих вице-президентов, свое представительство в GRECO и в Венецианской комиссии, в комитете по выбору судей ЕСПЧ и в юридическом комитете ПАСЕ, и во всех остальных комитетах.

И один из главных виновников всего этого - Богдан Яременко, который 5 сентября в Риге на закрытой встрече с членами ПАСЕ отказался от возможности Украины возглавить антироссийский пул, когда это ждали от нас представители Польши, Британии, Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии и других стран, которые готовы были объединиться вокруг Украины. А потом он фактически поддержал отказ от работы в ПАСЕ в октябре 2019-го. Большая часть вины именно на нем. Он не только отличился тем, что заказывал проституток, сидя на сессии ВР, но и своей некомпетентностью в Риге нанес непоправимый ущерб работе Украины в ПАСЕ. Теперь задача вернуть себе большую часть назначений в ПАСЕ. Все позиции мы не вернем, но путем кулуарных переговоров можно получить немало назначений, которые важны для представительства интересов Украины в ПАСЕ и других структурах. И это важная задача.

Задач много. И все они важные. Важно выписать для себя стратегию, в которой прописать в каких моментах Украина работает в ПАСЕ, а в каких бойкотирует события или действия. Нашей делегации необходимо своей работой отстаивать интересы Украины и минимизировать все потери, которые мы получили из-за неумелых действий нашей власти.

Главная цель работы украинской делегации в ПАСЕ - это противостояние России и ее сателлитам в Ассамблее. Главное, чтоб эту цель поставило перед монобольшинством его руководство. Желаю нашим представителям в ПАСЕ сплоченности и удачи. Понадобится и первое и второе. А оценивать результаты будем в конце недели. Надеюсь, будет что оценить.