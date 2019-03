Северный Поток 2 как сделка с дьяволом

После захвата части территории Украины и находящихся на ней энергетических предприятий в 2014 году, Россия и ее газовая компания Газпром ведут систематическую экономическую войну против Украины, пытаясь уничтожить Нафтогаз - главную украинскую энергетическую компанию и единственный крупнейший источник государственных доходов - и тем самым подорвать украинское государство. Пока что Россия терпит здесь неудачи. Нафтогаз трижды выиграл иски против Газпрома в арбитраже в 2017 и 2018 годах; речь шла о намерении Газпрома перебросить транспортировку газа на трубопровод Северный Поток 2, что уничтожит необходимость транспортировки центральноазиатского газа через Украину. Однако Газпром отказался выплатить присужденные арбитражем 2,6 млрд долларов в пользу Нафтогаза. Россия одновременно блокирует этот штраф, продолжает строить Северный поток 2 для того, чтобы с помощью этого трубопровода задушить экономику Украины и усилить свой контроль над энергопоставками в Европу.



Москва также усиленно работает над продвижением кандидата в президенты Украины (или даже двух), который имеет старые коррупционные связи с Россией и намерен положить конец обращениям Нафтогаза в европейский арбитраж. К сожалению, пока что похоже на то, что Северный Поток 2 все-таки будет запущен, хотя администрация Трампа и пригрозила немецким фирмам санкциями, если это произойдет.



Важно понимать, что для ЕС означает строительство Северного Потока 2. Помимо создания обходного пути вокруг Украины и возможности влияния на политику Германии, Северный Поток 2 неизбежно поставит государства и покупателей газа в Германии и Восточной Европе в положение, при котором они будут фактически субсидировать российские государственные расходы и помогать РФ в уничтожении Нафтогаза - пусть даже против их воли. Газовые доходы позволят России также перевооружить ее армию, что создаст дополнительную угрозу суверенитету и территориальной целостности стран членов ЕС и НАТО. Это также означает, что, несмотря на свои связи с ЕС, инвестовавшие в этот трубопровод способствуют нарушению международного права (что также отражено в арбитражных решениях, вынесенных против Газпрома). Таким образом, Газпром будет продолжать коррумпировать европейские правительства и энергетическую политику, и европейские правовые институты по-прежнему будут бессильны против влияния России.



Именно доходы от энергопоставок позволяют России финансировать деятельность по подрыву правительств европейских стран - посредством прямых субвенций правым антиевропейским партиям, таким как Национальный Фронт во Франции и Движение 5 звезд Маттео Сальвини в Италии, не говоря уже об Альтернативе для Германии и множества других правых движений. Энергетические доходы также являются крупнейшим источником финансирования, направляемого из Москвы ее агентам влияния на Балканах, чтобы подорвать, коррумпировать или даже свергнуть действующие там правительства.

Усиление давления на Газпром с целью заставить его выполнять принятые арбитражные решения является не только здравой правовой доктриной, но и надежной защитой политических интересов европейских государств, а также жизненно важных интересов Украины. Такое давление на Газпром также подкрепляет решения Европейской комиссии о политике прозрачности и справедливой рыночной практике в европейской энергетической политике. Эти решения, безусловно, заслуживают поддержки со стороны членов ЕС, чтобы максимально усилить энергетическую безопасность и содействовать верховенству закона и прозрачности в энергетической отрасли.



Несмотря на риторику Москвы о ее приверженности международному праву и необходимости его соблюдения, в действительности ее позиция напоминает позицию Фразима в "Республике" Платона, который утверждал, что справедливость есть ни что иное, как преимущество сильного, и что "сила делает правым". И хотя никто в Европе не заявлял прямо, что захват Россией Крыма, Донбасса и энергетических объектов в этих регионах юридически правомерны, неспособность на деле поддержать Украину и ее позицию по Северному Потоку 2 фактически оправдывает эти захваты задним числом.



В то время, когда глобальный рынок газа быстро развивается и альтернативные поставщики (которые знвчительно менее нравственно или политически скомпрометированы) становятся все более доступными, европейские правительства продолжают действовать вопреки собственным интересам и ценностям, причем даже без видимой выгоды для себя. Почему? Этот вопрос должен быть поставлен как крайне актуальный, иначе рано или поздно европейским правительствам, вероятно, придется отвечать на еще более сложные вопросы, - причем, допускаю, отвечать вынужденно и без возможности наслаждаться комфортом мирного времени.





Материал "European Involvement with Nord Stream 2 Is a Deal with the Devil"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя