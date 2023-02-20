Шаг к справедливости: как устроен и чем важен Международный реестр убытков

Шаг к справедливости: как устроен и чем важен Международный реестр ущерба

Война — это хаос, поэтому так важно, чтобы каждое преступное действие и его последствия были зафиксированы. Именно с этой целью Украина запускает Международный реестр ущерба, нанесенного военным вторжением РФ.

17 февраля правительство Нидерландов официально дало согласие на предложение Украины о создании такой организации в Гааге. Это принципиальный шаг для восстановления справедливости.

Создание Реестра ущерба было рекомендовано в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября 2022 года. Структура будет заниматься сбором всей информации, которая необходима для последующих выплат компенсаций. В Реестре будет содержаться информация о вреде, нанесенном войной людям, бизнесу и государству.

Тщательный учет

В течение последних месяцев Украина вела переговоры с несколькими европейскими странами, претендующими на размещение Реестра. В итоге выбор пал на Нидерланды. Сыграл роль опыт работы схожих структур, расположенных в Гааге.

Сейчас также ведутся переговоры о роли Совета Европы в запуске Реестра. Заинтересованность высказывают представители Совета Европы, ведь именно эта организация может заниматься администрированием Реестра. Так что вполне возможно, что физически Реестр разместился в Гааге, а управление будет из Страсбурга.

Однако это географические детали, а главное — суть. Организация займется сбором и архивированием максимально полной информации о разрушительных действиях россиян в Украине. За основу механизма был взят опыт аналогичных процессов по итогам Ирако-Кувейтской войны, а также UNRoD (Реестр ООН для фиксации ущерба, причиненного строительством стены на оккупированной палестинской территории). Только сейчас все действуют активнее и не хотят затягивать решение на десятилетия.

Помещение для работы команды предоставляют Нидерланды. Кроме того, закупается необходимое оборудование и программное обеспечение. Финансовую поддержку Реестру оказывают страны-доноры. USAID уже подтвердил готовность профинансировать инициативу. ЕБРР высказал заинтересованность участвовать в процессе.

Реестр охватит претензии и от физических лиц, и от юридических, и от государства. Это включает как ущерб здоровью, жизни, имуществу, так и инфраструктуре, экологии. Все те ужасы, которые агрессор принес в Украину, будут зафиксированы и станут законным основанием для получения справедливых компенсаций. И случиться это должно не спустя десятилетия, а как можно скорее.

Динамика процесса

Запуск Международного реестра ущерба можно считать беспрецедентным, ведь он начинает работу уже сейчас — во время активной фазы войны.

В основе Реестра — договор на создание международной организации. Правительство Нидерландов высказало политическую волю разместить Реестр в Гааге, после чего началась фактическая процедура создания. Далее будет более сложная работа – запуск многостороннего соглашения с необходимостью ратификации со странами — это те государства-члены ООН, которые поддержали соответствующую резолюцию Генеральной ассамблеи о создании международного компенсационного механизма.

Запустить все международные процессы и добиться поддержки в резолюциях таких организаций как ООН и ПАСЕ помогла последовательная настойчивость украинской команды. Однако самым важным фактором стали успехи на поле боя — то упорство, с которым украинцы защищают свою страну, убедило партнеров в том, что победа возможна.

Теперь важно двигаться дальше. Сейчас международное сообщество все еще с осторожностью относится к конфискации суверенных активов России. Данное направление самое приоритетное на нынешнем этапе. Как только соглашение будет достигнуто — активы РФ станут основным источником наполнения Компенсационного фонда.

Дальнейшие действия

Как только Реестр полноценно заработает, начнется процесс создания Комиссии, которая будет формировать юридические основания для изъятия активов РФ, подсанкционных граждан и юридических лиц РФ.

Сейчас совместно с командой юридических советников стран Большой семерки и Европейского Союза представители украинской рабочей группы формируют решение для снятия ограничения суверенного иммунитета.

После того как формулировки будут согласованы, предложение будет презентовано международным организациям и национальным законодательным органам стран-партнеров.

На его основе будут внесены изменения в законодательства стран, позволяющие конфисковать активы страны-агрессора. Из этих средств будет наполняться Компенсационный фонд. К тому моменту также будут обозначены категории ущерба и возможные объемы выплат по ним.

Сейчас мы только в начале пути к справедливости. Но эта дорога не будет неоправданно долгой. Возмездие ждет россиян, а украинских граждан ждут компенсации. При этом выплаты будут производиться на основании решений международной компенсационной комиссии и под контролем международной институции.

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