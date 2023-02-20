UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шаг к справедливости: как устроен и чем важен Международный реестр убытков

Цей матеріал також доступний українською
Шаг к справедливости: как устроен и чем важен Международный реестр убытков

заместитель министра юстиции Украины
20.02.2023, 10:55

Реестр ущерба, нанесенного военным вторжением РФ в Украину, – будет собирать всю информацию, необходимую для дальнейших выплат компенсаций

Шаг к справедливости: как устроен и чем важен Международный реестр ущерба

Война — это хаос, поэтому так важно, чтобы каждое преступное действие и его последствия были зафиксированы. Именно с этой целью Украина запускает Международный реестр ущерба, нанесенного военным вторжением РФ.

17 февраля правительство Нидерландов официально дало согласие на предложение Украины о создании такой организации в Гааге. Это принципиальный шаг для восстановления справедливости.

Создание Реестра ущерба было рекомендовано в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября 2022 года. Структура будет заниматься сбором всей информации, которая необходима для последующих выплат компенсаций. В Реестре будет содержаться информация о вреде, нанесенном войной людям, бизнесу и государству.

Тщательный учет

В течение последних месяцев Украина вела переговоры с несколькими европейскими странами, претендующими на размещение Реестра. В итоге выбор пал на Нидерланды. Сыграл роль опыт работы схожих структур, расположенных в Гааге.

Сейчас также ведутся переговоры о роли Совета Европы в запуске Реестра. Заинтересованность высказывают представители Совета Европы, ведь именно эта организация может заниматься администрированием Реестра. Так что вполне возможно, что физически Реестр разместился в Гааге, а управление будет из Страсбурга.

Однако это географические детали, а главное — суть. Организация займется сбором и архивированием максимально полной информации о разрушительных действиях россиян в Украине. За основу механизма был взят опыт аналогичных процессов по итогам Ирако-Кувейтской войны, а также UNRoD (Реестр ООН для фиксации ущерба, причиненного строительством стены на оккупированной палестинской территории). Только сейчас все действуют активнее и не хотят затягивать решение на десятилетия.

Помещение для работы команды предоставляют Нидерланды. Кроме того, закупается необходимое оборудование и программное обеспечение. Финансовую поддержку Реестру оказывают страны-доноры. USAID уже подтвердил готовность профинансировать инициативу. ЕБРР высказал заинтересованность участвовать в процессе.

Реестр охватит претензии и от физических лиц, и от юридических, и от государства. Это включает как ущерб здоровью, жизни, имуществу, так и инфраструктуре, экологии. Все те ужасы, которые агрессор принес в Украину, будут зафиксированы и станут законным основанием для получения справедливых компенсаций. И случиться это должно не спустя десятилетия, а как можно скорее.

Динамика процесса

Запуск Международного реестра ущерба можно считать беспрецедентным, ведь он начинает работу уже сейчас — во время активной фазы войны.

В основе Реестра — договор на создание международной организации. Правительство Нидерландов высказало политическую волю разместить Реестр в Гааге, после чего началась фактическая процедура создания. Далее будет более сложная работа – запуск многостороннего соглашения с необходимостью ратификации со странами — это те государства-члены ООН, которые поддержали соответствующую резолюцию Генеральной ассамблеи о создании международного компенсационного механизма.

Запустить все международные процессы и добиться поддержки в резолюциях таких организаций как ООН и ПАСЕ помогла последовательная настойчивость украинской команды. Однако самым важным фактором стали успехи на поле боя — то упорство, с которым украинцы защищают свою страну, убедило партнеров в том, что победа возможна.

Теперь важно двигаться дальше. Сейчас международное сообщество все еще с осторожностью относится к конфискации суверенных активов России. Данное направление самое приоритетное на нынешнем этапе. Как только соглашение будет достигнуто — активы РФ станут основным источником наполнения Компенсационного фонда.

Дальнейшие действия

Как только Реестр полноценно заработает, начнется процесс создания Комиссии, которая будет формировать юридические основания для изъятия активов РФ, подсанкционных граждан и юридических лиц РФ.

Сейчас совместно с командой юридических советников стран Большой семерки и Европейского Союза представители украинской рабочей группы формируют решение для снятия ограничения суверенного иммунитета.

После того как формулировки будут согласованы, предложение будет презентовано международным организациям и национальным законодательным органам стран-партнеров.

На его основе будут внесены изменения в законодательства стран, позволяющие конфисковать активы страны-агрессора. Из этих средств будет наполняться Компенсационный фонд. К тому моменту также будут обозначены категории ущерба и возможные объемы выплат по ним.

Сейчас мы только в начале пути к справедливости. Но эта дорога не будет неоправданно долгой. Возмездие ждет россиян, а украинских граждан ждут компенсации. При этом выплаты будут производиться на основании решений международной компенсационной комиссии и под контролем международной институции.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Ирина Мудра международный реестр ущерба конфискация активов России реестр ущерба арестованные активы россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 