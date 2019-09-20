Шаман приходит с холода

Чем именно напугал власть безобидный и добродушный якутский шаман Александр Габышев?

В поле зрения российских СМИ он впервые попал 12 июля, когда состоялся митинг с его участием в Чите, на котором шаман призвал к установлению прямого народовластия в стране. Стало ясно, что такие митинги отныне будут проводиться в каждом городе, который попадётся ему на пути, и что кульминационным моментом станет огромный митинг в Москве с непредсказуемым числом участников, которое вполне может стать рекордным для города.

Для преодоления всего пути Габушеву потребуется более года, а это значит, что внимание СМИ (теперь уже и международных) будет в течение многих месяцев идти по нарастающей. Это очень необычно, так как медийные события обычно быстро исчезают из поля внимания людей, привыкших к сиюминутным сенсациям.

Разумеется, Кремль страшат не мифические сверхъестественные силы Габышева, а медийное внимание к нему, которое будет неуклонно расти как снежный ком именно по причине долгого и изнуряющего пути, вызывающего в воображении людей образы Иисуса, идущего на Голгофу.

Абсолютно необычный, оригинальный и экзотический для России способ протеста, выбранный шаманом, как раз и стал тем "несимметричным ответом" на произвол власти, который сломал все обычные представления о правилах борьбы власти с народом. Арест Габышева мало что поменяет - он просто станет мучеником в глазах народа.

Как и в любой борьбе, необычность и оригинальность методов даёт преимущество тем, кто проявляет изобретательность. И, тем более, готовность к самопожертвованию. Короче, "против лома нет приёма". Это вам не беспечные одиночные пикеты благополучных и розовощёких жителей столицы.

(Источник - блог автора)