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Шел восьмой год войны России с Украиной. Друзья, пора бы уже понять, кто друг и кто враг

Цей матеріал також доступний українською
Шел восьмой год войны России с Украиной. Друзья, пора бы уже понять, кто друг и кто враг

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
01.02.2022, 16:02

В проблемах Украины виновен Запад – такой нарратив запустила Россия. И многие в это верят

Одно из правил информационной гигиены – не повторять российские нарративы. Вы ведь обычную гигиену соблюдаете? Не лезете руками в помойку, чтобы жадно съесть то, что достали.

К чему это я.

Россия запустила нарратив о "плохом Западе, обрушившем экономику Украины", и в Украине эту идею радостно подхватили и понесли отечественные патриоты. Удивительно читать их обвинения в адрес западных партнеров. Говорят, посчитаем, сколько стоило Украине медийное внимание Запада.

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Во-первых, некоторые забыли, что первопричина наших проблем – Россия, не Запад.

Во-вторых, без медийного внимания в Украину не было бы поставок оружия.

В-третьих, давайте сначала посчитаем, сколько стоило Украине наглое невыполнение письменно взятых на себя обязательств, например, по антикоррупционной реформе.

Наконец, давайте через полгода посчитаем, сколько дивидендов принесло Украине медийное внимание Запада.

Вспомните капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря": "Но вы обо мне слышали!". Быть на радарах Запада в позитивном смысле как страна, демонстрирующая устойчивость и верность ценностям, – это недостижимая мечта для многих стран.

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Уважаемые господа, пока вы не разберетесь, кто друг, и кто враг, будет очень тяжело добраться до Украины, которую мы хотим видеть. С ощущением, что все вокруг враги можно превратиться в маленькую Россию. Похоже, что именно в такой стране живет немало украинцев. Это меня беспокоит.

Надо научиться не только сражаться с врагами, но и дружить с друзьями. Для этого, например, не нужно обманывать, нагло и неоднократно нарушая письменно взятые на себя обещания.

Надо научиться быть благодарным. Надо научиться понимать чужие проблемы и чужую боль, чтобы иметь основания ожидать, что кто-нибудь поймет твою.

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