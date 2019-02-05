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05.02.2019, 11:33

Шесть угроз Украине - 2019. Озвучивает - Александр Турчинов

Шесть угроз Украине - 2019. Озвучивает - Александр Турчинов
Секретарь СНБО

Прямая военная агрессия, информационная война, экономическое давление и другие угрозы, к которым должна быть готова Украина

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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по просьбе LIGA.net озвучивает шесть главных угроз от России в 2019 году. "Это далеко не весь перечень", - добавил в конце разговора Турчинов. Подробнее читайте в спецпроекте Зверь у ворот.

ПЕРВАЯ УГРОЗА - военная агрессия. Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа. Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии.

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ВТОРАЯ УГРОЗА - информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как с помощью информационных инструментов (СМИ, соцсети и тому подобное), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

ТРЕТЬЯ УГРОЗА - киберагрессия, по результатам потерь для страны сопоставима с военной. Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны.

ЧЕТВЕРТАЯ УГРОЗА - экономическая война. Здесь главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и тому подобное.

ПЯТАЯ УГРОЗА - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров.

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ШЕСТАЯ УГРОЗА - террористическая, активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы.

Подробнее читайте в спецпроекте Зверь у ворот.

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Теги: александр турчинов, Донбасс
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