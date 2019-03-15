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15.03.2019, 10:37

Шуфрич, Скабеева, нацкорпус и главные выборы российского ТВ

Шуфрич, Скабеева, нацкорпус и главные выборы российского ТВ
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

Выборы в Украине – главная тема всех политических шоу на российских телеканалах.

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Некоторые выжившие из ума бессильные старцы ненавидят любовь и пытаются ее запретить. Восточные деспоты поручали евнухам присматривать за гаремами, поскольку кастраты ненавидели женщин. Путинский режим кастрировал выборы в России, и еще и поэтому испытывает лютую ненависть к Украине, в которой вскоре состоятся реальные конкурентные выборы.

Выборы в Украине сегодня – главная тема всех политических шоу на всех российских телеканалах. У обитателей российского телевизора нет в Украине предпочтительного кандидата. Зато есть наиболее ненавистный кандидат и есть главная цель. Самый ненавистный кандидат – это действующий президент Петр Порошенко. А главная цель – вдолбить в головы телезрителей мысль о нелегитимности предстоящих выборов и о невозможности их признания со стороны России. В российской политике нет партии мира, но есть две партии войны. Одна из них поддерживает войну в нынешнем, гибридном варианте, с его вечным #настамнет. Другая вот уже который год орет, надрывается в телевизоре, требуя начать, наконец, настоящую войну, взять Одессу, Киев, или хотя бы Мариуполь.

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Первая партия объединяет застенчивых убийц, вторая – убийц наглых и открытых. В телевизоре доминируют наглые, в правительстве – застенчивые. Одна из целей телевизионной атаки на украинские выборы – голова того единственного телезрителя, который может принять решение о непризнании Россией результатов этих выборов, и, как следствие, не признать нового президента Украины. О последствиях этого шага думать не принято. Кто же в телевизоре думает о последствиях?

Опыт открытой поддержки Трампа с шампанским, поздравлениями и всенародной радостью по поводу его избрания, после чего «что-то пошло не так», не прошел даром. Робкие попытки увидеть в Зеленском того кандидата, который оказался бы для путинского режима меньшим злом в случае своего избрания, были неоднократно и жестко пресечены Владимиром Соловьевым, который дал решительную установку: «кто бы избран ни был, предстоящие в Украине выборы – не признавать, вновь избранного президента объявить самозванцем». Ну, а дальше, естественно, – на Мариуполь, Одессу, Киев.

Но, хотя все кандидаты в президенты в Украине объявлены «неправильными», стрельба из всех телевизионных орудий ведется именно по Порошенко. Не исключено, что, учитывая отношение в Украине к российскому телевизору, именно эта ненависть и поможет Петру Алексеевичу выйти во второй тур.

Всю минувшую неделю российские телеканалы радостно показывали и взахлеб комментировали тот негостеприимный прием, который оказали Порошенко националисты в Черкассах и Житомире, и как представители Нацкорпуса кричали ему «ганьба!» в Чернигове. В программе «60 минут» 13 марта 2019 года на экране возник депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, который стал рассказывать о том, что такое Порошенко и что такое Нацкорпус, которые были оба «порождением Майдана», после чего Нестор Иванович вспомнил «Тараса Бульбу» и заявил, что «Майдан породил Порошенко – он его и убьет». На что Скабеева с надеждой в голосе спросила: «А силы-то у нациков достаточно, снесут ли они Порошенко?» На что Шуфрич торжественно пообещал: «Порошенко, я надеюсь, снесет украинский народ!»

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Тут в бой вступил депутат Госдумы Затулин, который заподозрил, что, поскольку в ситуации, когда против главного врага России, Порошенко, выступают националисты, у кого-то из телезрителей могла возникнуть мысль, что украинские националисты – друзья России. Этого допустить депутат Затулин не мог, и поэтому стал объяснять, что националисты в Украине все сплошь неправильные, поскольку все они безыдейные. «Где в Украине идейные националисты?» - вопросил депутат Затулин и обвел студию испытующим взглядом, явно рассчитывая, что кто-то из присутствующих встанет и объявит себя идейным украинским националистом, и уж тогда его можно будет допросить и разоблачить. Поскольку никто в студии в принадлежности к идейным украинским националистам сознаваться не стал, депутат Затулин стал их разоблачать заочно.

«Проблема в том», - объяснил депутат Затулин, - «что украинские националисты не могут найти в своей истории героев, кроме Бандеры».

«У Украины были и есть национальные герои, но все они связаны с Россией», - заявил ведущий Попов. И сделал обобщающий вывод: «А все кто против России – шваль!». Этим заявлением ведущий Попов несколько прояснил свою персональную картину мира, в которой все развитые страны мира населены в значительной мере «швалью», а не «шваль» – это Асад, Мадуро, несколько людоедов в Африке и экстремистов в Европе.

В связи с необходимостью наращивать градус ненависти по мере приближения к президентским выборам в Украине, обитатели российского телевидения начали испытывать лингвистические проблемы, связанные с дефицитом слов в языке вражды. Бранные слова банально кончились, а повторять одно и то же неловко. Они же все считают себя мастерами художественного слова.

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Даже в общении с украинскими гостями студии Ольга Скабеева мгновенно переходит на кухонную истерику. Когда украинский эксперт Гордей Белов попытался объяснить разницу в поведении Порошенко и Путина тем, что Порошенко общается напрямую с народом, а Путин в критических ситуациях к людям не выходит, и в качестве примера привел поведение российского президента во время прошлогодней трагедии в Кемерово, Ольга Скабеева отбросила условности. «Вы сейчас выступаете как мерзавец», - сообщила ведущая Скабеева гостю из Украины. – «Лживый, мерзкий, отвратительный порохобот, спекулирующий на нашей трагедии». В этот момент я испытал чувство простой человеческой жалости к Евгению Попову, поскольку Евгений Георгиевич является не только коллегой Ольги Владимировны Скабеевой, но и, будучи ее мужем, может наслаждаться ее обществом в бытовой обстановке...

В основе человеческого общежития лежит золотое правило морали: «относись к другому так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Путинский режим и его обслуга руководствуются прямо противоположными установками. В то время как депутатская обслуга в Госдуме принимает закон о принуждении к уважению к собственной власти, другая обслуга в телевизоре соревнуется в поисках бранных слов для руководителей других государств. Выискивая поводы для того, чтобы оскорбиться при упоминании без должного почтения кем-то из-за границы каких-то фактов из российской истории, с легкостью необыкновенной объявляют историю других народов сплошной ошибкой, а сами народы и созданные ими государства – несуществующими. За нарушение золотого правила морали не предусмотрена ответственность по нормам права. Но ощущение безнаказанности, которые испытывают нарушители этого правила, иллюзорно. В случае массовых нарушений золотого правила наказание неизбежно. Конкретную форму наказания предсказать невозможно, поскольку ее всякий раз выбирает История, дама, как известно, капризная и непредсказуемая...

(Источник - блог автора)

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Теги: российская пропаганда, антиукраинская пропаганда, выборы-2019, российское телевидение
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