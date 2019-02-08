Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.02.2019, 15:17

Сиди и слушай: как к россиянам пробивается ненужная им правда

Сиди и слушай: как к россиянам пробивается ненужная им правда
Основатель и управляющий партнер Crypto Law Group (США)

"Эхо Москвы" вывело в один из эфиров Аркадия Бабченко, и аудитория радио получила редкий час неприятной правды - такой, как ее видно из Украины

Реклама
Реклама

Россяне, конечно, могут ругать Бабченко, злиться на него за оскорбительную резкость, обвинять в радикализме и разжигании ненависти, но все это будет иметь примерно такую же ценность, как рассуждения сытого американца из Оклахомы году в 1968-м по поводу неадекватности тех, кто побывал во Вьетнаме. Время одно - реальности разные. У одного это дом, ферма, бытовые неурядицы на уровне погоды, цен на бензин и налогов, у второго - война, смерть, потеря близких, слезы и ощущение тотальной несправедливости. Шкала ужасов этих двоих несоизмерима и почти не пересекается. У первого она цветная, с полутонами и оттенками. У второго - черно-белая. Им невозможно понять друг друга, потому что у первого все цветное, а у второго все, что не белое - черное.

Первый, вроде, сам по себе не агрессор, рядовой мирный житель, зла никому не желающий, решение о военном вторжении не принимавший, Но он живет в стране, развязавшей войну на чужой территории, платит налоги на эту войну, и своим бездействием и равнодушием позволяет ей происходить. Как же второму, на чьей земле идет война, на которой убивают его родных, близких или его самого, и мир разделен только на своих и врагов, отделить этого как бы мирного, ни в чем не повинного американца от тех, кто его убивает? И обязан ли он делать это?

Реклама

Странный запрос для человека на войне, не правда ли?

Россияне до сих пор, спустя 78 лет, позволяют себе презрительно обзывать давно сменившееся поколение немцев "фрицами" и кричат "можем повторить", зато к себе требуют "братской" любви и персональной разборчивости, обижаясь, что вот их, лично присутствовавших на антипутинском марше, причисляют к оккупантам.

Конечно, сказанное Бабченко воспринимается дико, оскорбительно и несправедливо, когда ты, весь такой противник путинского режима, сидишь в студии "Эха Москвы" или в уютной московской (саратовской, рязанской, челябинской, томской, владивостокской etc) квартире. Но то же самое звучит вполне закономерно для украинской матери, потерявшей сына в АТО, и слушающей эти слова в своем осиротевшем доме, для украинского солдата без ноги или руки, подключившегося к "Эху" в палате киевского госпиталя, для молодой украинки, чей муж был убит российскими "ихтамнетами" на Донбасе и чьи дети никогда не увидят отца, для тех, кто до сих пор сидит в окопах АТО, для их родителей, сестер, братьев, детей и родственников.

Просто понятия о жестокости и справедливости в этих разных географических точках сильно отличаются. И у украинцев сегодня, как ни крути, есть право ненавидеть русских. За их равнодушие и непонимание того, что их страна творит на чужой земле. За их почти уже высокомерное "но я-то был против".

Читайте также
Жизнь после смерти. Откровенное интервью Аркадия Бабченко 01.02.2019Дело Бабченко: одного из подозреваемых освободили 19.12.2018Бабченко подал в ЕСПЧ иск против преступлений РФ - Bild 12.12.2018

К слову, даже сытые американцы восстали против войны во Вьетнаме. И даже если ими двигал не гуманизм в адрес вьетнамцев, а боль о бессмысленно погибших на чужой земле американцах, это уже делает им честь на фоне безмолвных российских матерей, покорно принимающих груз-200 из "братской" Украины.

Вывод? Вывод прост - это не Бабченко радикален, это мы преступно инфантильны и, прикрываясь щитом персонального либерализма, не в состоянии взять на себя ответственность за действия своей собственной страны. Страны-оккупанта, на секундочку.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: оппозиция в россии, эхо москвы, аркадий бабченко, агрессия россии против украины, медиа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Ботинки вместо игрушек. Что украинцы ищут в интернете
Технологии Ботинки вместо игрушек. Что украинцы ищут в интернете
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 