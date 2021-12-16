Ситуация с Гогилашвили и главой ГУР. А если это спецоперация, а вы издеваетесь

Эксзамглавы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, помощница президента, живут вместе с главой Главного управления военной разведки Кириллом Будановым в доме известного обнальщика.

Кажется, типичная дикая измена, которую даже трудно объяснить. Такой сериал "друзья", "русские друзья" или шоу "Дом-2".

Но так только кажется.

Но нет. Прямо под патронатом Офиса президента проводится совместная операция МВД и военной разведки по борьбе с теневой экономикой, в рамках которой спецагенты должны максимально приблизиться к ядру тени – процессу обнала. Впервые власти по-настоящему ведут борьбу с олигархами, обнальщиками и русскими шпионами. На самом высоком уровне ведет.

Почему военная разведка, спросите вы?

Все просто: во время войны экономика становится вопросом национальной безопасности, это место, в которое могут ударить враги.

Почему МВД представляет Гогилашвили?

Потому что он чужд системе и не связан. Его лицо даже патрульные не знают. Кто как не он. Причем не исключено, что он уже давно работает на украинскую разведку, и потому так долго находился в России, имеет российский паспорт и даже общие фото с депутатом Госдумы от партии Единая Россия Николаем Валуевым. Человек-профессионал самого высокого качества.

Почему помощница президента? Потому что дело держит на контроле высшее руководство государства. Для того чтобы реагировать молниеносно.

Все понятно? Человек голову на плаху положил. Но мафия оказалась сильнее. Гогилашвили не выдержал нервной нагрузки и подставился (а вы могли бы так долго жить чужой жизнью и ходить по лезвию бритвы?). А дальше уже дело техники.

А вы издеваетесь. Совесть есть?

Кто из вас готов был бы жить 10 лет в России? Кто бы отважился фоткаться с Валуевым? Кто бы отважился просто стоять рядом с Валуевым?

И все из-за этих проклятых журналистов было разрушено. Ну, разве не стыдно? Разве вы не хотите побороть теневую экономику? Покончить с обналом? Вот кто помогает врагу. Понося имена настоящих героев.

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