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09.03.2019, 07:43

Сколько человек осталось на Донбассе? (видеоколонка)

Сколько человек осталось на Донбассе? (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Укрстат, судя по его данным, не видит на Донбассе войны, беженцев и погибших, выяснил эксперт Игорь Тышкевич

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В 2019 году исполняется пять лет после начала российской агрессии, в том числе вторжения на Донбасс. На востоке идёт война, есть беженцы и переселенцы, в Украине обсуждают варианты реинтеграции территорий - тем более, что предвыборная кампания располагает к таким рассуждениям. Но при всём этом нет ответа на ключевой вопрос - сколько человек сегодня реально проживает на Донбассе, по обе стороны линии фронта.

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Теги: война на Донбассе, вынужденно перемещенные, Донбасс, беженцы, демография, миграция
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