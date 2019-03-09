Сколько человек осталось на Донбассе? (видеоколонка)

В 2019 году исполняется пять лет после начала российской агрессии, в том числе вторжения на Донбасс. На востоке идёт война, есть беженцы и переселенцы, в Украине обсуждают варианты реинтеграции территорий - тем более, что предвыборная кампания располагает к таким рассуждениям. Но при всём этом нет ответа на ключевой вопрос - сколько человек сегодня реально проживает на Донбассе, по обе стороны линии фронта.

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