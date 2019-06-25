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25.06.2019, 10:50

Сколько стоят принципы ПАСЕ. Россия просто откупилась от санкций

Сколько стоят принципы ПАСЕ. Россия просто откупилась от санкций
депутат Верховной Рады

Какой сюрприз: риторика о "правах человека" и "принципах демократии" для большинства делегатов ПАСЕ оказалась чистым лицемерием.

Пора лишаться иллюзий и называть вещи своими именами: вчерашнее решение ПАСЕ - это предательство Европой не только Украины, но и себя и своих же принципов. Потому что возвращение России в ПАСЕ - это не про демократию, не про права человека и не про ценности.

Это решение банально – про деньги.

Все очень просто. Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. В течение трех лет Ассамблея работала в обычном режиме, время от времени напоминая России, что средние века прошли, захватывать чужие территории нехорошо и вообще правильно бы перестать убивать людей в застенках ФСИН.

Спустя три года, в 2017 году Россия полностью приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы. В общей сложности, это около €33 млн в год. В организации начались проблемы с оплатой счетов. И ровно в этот момент в Ассамблее заговорили о необходимости возвращения России в состав ПАСЕ.

Российские санкции «наказания рублем» оказались сильнее европейских ценностей и пафосных выступлений евроделегатов.

Вот и вся правда.

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Ну и для справки, чтобы помнить. «За» резолюцию проголосовали 118 делегатов, «против» - 62, и 10 человек воздержались. Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Против в полном составе проголосовала делегация Украины и Грузии и большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

(Источник - блог автора)

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Теги: решение ПАСЕ, пасе, санкции против россии
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