Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 16:32

Слабое звено - суды. Эффект проваленной реформы

Слабое звено - суды. Эффект проваленной реформы
Исполнительный директор Международного фонда "Відродження"

Период смены власти - отличная возможность для оппортунистов, которые давно умеют манипулировать так и не отреформированной судебной механикой (укр.)

Реклама
Реклама

Основними ньюсмейкерами в Україні наступних тижнів і місяців стануть суди. Користуючись фактичним вакуумом влади і інстинктом пошуку "нових господарів" з боку суддів, буде зроблено спробу фактично відкатати назад 5 років української історії.

Не чекаючи інавгурації, адже безпосередньо новообраний президент і його команда не мають стосунку до цього - достатньо тільки ефекту відходу "старої" влади і пасивного нейтралітету "нових", які ще не опанували ані порядком денним, ані відповідними механізмами.

Реклама

Це реальний шанс для позавчорашніх, які не мають народного мандату, але є прекрасними опортуністами і знають всі шпарини й старої системи, враховують її болісні постмайданні травми і нестримне бажання помсти з боку виконавців, що залишились на усіх щаблях, насамперед серед суддівського корпусу.

Конституційний суд буде скасовувати прогресивне законодавство, тоді як вертикаль адміністративних судів візьметься (вже взялася) за акти кабміну, накази міністерств та інших ЦОВВ, місцевої влади, рішення щодо призначення реформістів на посади у виконавчій владі тощо.

На найближчому порядку денному Конституційного суду - люстрація та антикорупційне законодавство (в частині електронного декларування), далі високоімовірно підуть питання декомунізації, української церкви, мовних квот, прозорих держзакупівель, децентралізації, реформ освіти та медицини, нещодавно закріплених в Конституції норм про європейську інтеграцію.

Те, що не вдастся скасувати через Конституційний суд, віддадуть у Київський. Окружний. Адміністративний. Там, схоже, все готово.

Читайте также
В Раде судебную реформу рассматривали всего 30 нардепов 22.09.2017Судебная реформа: Раде осталось пройти меньше тысячи поправок 22.09.2017Рада прошла экватор судебной реформы 20.09.2017

Суди скасовуватимуть закони, передаватимуть власність платників податків в руки "сильних" приватних осіб, втручатимуться в призначення державних службовців.

Взагалі схоже на те, що найбільш суттєве переформатування нормативно-правового поля України в найближчі місяці відбуватиметься не через дії парламенту (з відсутньою більшістю) чи нового президента (з відсутнім досвідом), а через рішення судів.

Неякісно зроблена справа Порошенка та його команди - судова реформа - болісно вдарить по них самих. Але далеко не тільки по них.

Раптом виявиться, що ледве не вся законодавча спадщина постмайданної України - це суцільне порушення процедур та прав людини, і її спробують негайно скасувати - поки не відбулось перегрупування в державних інституціях, нова команда не усвідомила усіх ризиків, а активна частина суспільства продовжує займатися з'ясуванням стосунків між 73% та 25%.

Реклама

Як запобігти цьому?

Тактично, може так:

Стаття 125 Конституції України: Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Стратегічно - тільки через повне перезавантаження судової системи.

(Джерело - блог автора)

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: судебная реформа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Прокачай агробизнес. Как увеличить доход и не дать украсть урожай
Технологии Прокачай агробизнес. Как увеличить доход и не дать украсть урожай
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 