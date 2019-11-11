"Слуга народа" считает, что пришло время "стричь капусту"

Партия "Слуга народа" объявила о смене своего курса. Теперь, вместо либертарианства, партия будет продвигать либеральную и социалистическую идеологию.

Мне кажется, то что такое объявление прошло почти незамеченным, означает что люди вообще не понимают, о чем речь. Потому что между либертарианством и социализмом - пропасть.

Первое, либертарианство, говорит о минимальной роли государства, о саморегулирующийся системе, о бизнесе, который сам знает, куда развиваться. Все вертится вокруг свободы человека и его выбора.

Потребитель - король, именно он решает, кого "казнить", кого возносить.