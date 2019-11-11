"Слуга народа" считает, что пришло время "стричь капусту"

Партия "Слуга народа" объявила о смене своего курса. Теперь, вместо либертарианства, партия будет продвигать либеральную и социалистическую идеологию.
Мне кажется, то что такое объявление прошло почти незамеченным, означает что люди вообще не понимают, о чем речь. Потому что между либертарианством и социализмом - пропасть.
Первое, либертарианство, говорит о минимальной роли государства, о саморегулирующийся системе, о бизнесе, который сам знает, куда развиваться. Все вертится вокруг свободы человека и его выбора.
Второе, социализм, продвигает государство, как вершителя судеб, защиту бедных и жесткий контроль за действиями бизнеса. Государство главное и считается самым умным, поэтому оно знает, куда лучше тратить и какие отрасли в приоритете.
Оно всемогущее и собирает как можно больше с бизнеса и богатых, для того что бы самостоятельно управлять как можно большим бюджетом. Обычно, в соцгосударстве чиновники - самые влиятельные люди, а бизнес выполняет "обслуживающую функцию".
И тут король - чиновник.
Я считаю что социалистическая идеология для Украины в текущем состоянии абсолютно утопична. Украина - бедная страна со слабым бизнесом, которая еще не вылечилась от прошлого эксперимента. А государство уже хочет "стричь капусту".
Это напоминает анекдот: Чукча делает доклад на агроконференции, о том что он собирает картошку, пять-шесть раз за год.
Все в шоке, как же так, условия вечной мерзлоты и такие успехи?! Чукча объясняет: мы садим - выкапываем, садим и опять выкапываем, потому что очень кушать хочется!
Повторюсь, смена курса с либертарианства на социализм - это разворот практически на 180 градусов.
До "Слуги Народа", по моему, ни одна политическая сила вслух не объявляла о своей экономической идеологии. Это хороший знак.
Сейчас нужно сделать второй шаг - и не променять то, что было заявлено ранее и обнадеживало на популистские лозунги, которые отбросят Украину в прошлое.