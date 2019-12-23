"Слуги" хотят царевать, а не служить. Люди уже это поняли

Меня часто упрекают, что надо быть серьезней и меньше использовать иронию и сарказм. Не согласен. Во-первых, большинство глупостей и подлостей делаются с серьезным выражением лица. А когда вам откровенно врут, то не шутят и не иронизируют. Обо всем этом еще барон Мюнхаузен в исполнении Олега Янковского говорил: "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...".

Во-вторых, я не только саркастичен, но и самоироничен. Пожалуй, именно это не дает мне сойти с ума от всего того, что происходит сегодня в Украине.

А, касаемо серьезности, у нас уже есть "серьезные" политики, которые стали "Слугами народа" несмотря на то, что ранее сидели за изнасилование. Есть такие "серьезные" политики в "Слуге народа", которые публично обещали сложить мандат за кнопкодавство, но, нажав кнопку за другого коллегу, ничего не сложили, а продолжают сидеть в ВР.

Есть и такие депутаты в "Слуге народа", которые ходят на эфир российского канала и абсолютно серьезно говорят лидеру донецких террористов Пушилину: "Мы с вами на одной стороне". А еще среди серьезных новых политиков от "Слуги народа" есть те, которые по видео автомобильной аварии, на полном серьезе, утверждают о том, что порвался ГРМ или пишут о путче, которого нет.

Ну и отдельного упоминания заслуживают "серьезные" политики из "Слуги народа", которые, сидя на заседании ВР, вместо законопроектов, изучают прайс на новые Jaguar в полной комплектации или заказывают проституток, но не в полной комплектации, ведь для них "анал-табу". Кстати, последний из вышеперечисленных "Слуг народа" - Богдан Яременко, благодаря своей переписке в ВР, попал в ан(н)алы мировой парламентской дипломатии и "прославился" на весь мир. Теперь, если западные дипломаты хотят привести пример бесчестия, говорят о Яременко и украинском парламенте.

А вчера, 22 декабря, прошли выборы в ОТГ. Первые местные выборы в объединенные территориальные общины были в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

И "Слуга народа" показал "феерический" результат. Они объявили, что взяли 33% среди самовыдвиженцев и партий. Треть. Напомнить сколько было летом на выборах? "Слуга народа" суммарно взял 59% среди партий и самовыдвиженцев. А теперь 33%. Браво. С одной стороны, они взяли меньше всего лишь на 26% от предыдущего результата. А по факту - это почти вдвое меньше летнего результата. И это всего лишь через четыре месяца после царювання. Как упадет рейтинг уже через год, я даже представить не могу.

И за такой результат "Слуга" и Зеленский должны благодарить друг друга. Они добились его вместе. Но это еще не финал. Рейтинг будет падать и дальше. Тем более, что к этому приложили свои усилия те, кого я упомянул выше.

Публикациями заказных рейтингов о росте популярности "Слуги народа" тут не поможешь. Люди поняли, что "Слуги" не хотят служить, а хотят царювать. И это я пишу уже серьезно, без какой-либо капли иронии. Но это поняли уже и в ОП. И им тоже не смешно.