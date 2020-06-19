Слуги народа, может наконец-то займетесь делом, а не политическими репрессиями

В среду в Украине было зафиксированно 758 случаев болезни коронавируса. Вчера - 829 случаев заболевания. За сутки в Украине еще 921 инфицированных коронавирусом. Статистика показывает негативную тенденцию.

Для того, чтобы выявлять и локализовать очаги заболевания, а также чтобы минимизировать его распространение, необходимо делать массовое тестирование граждан. Это прямая рекомендация Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, после выявленного больного с COVID-19, необходимо тестировать весь круг его общения и возможных коммуникаций. В регионах с быстрым ростом заболевания, необходимо вводить карантин и изоляцию, чтобы уменьшить распространение вируса.

Но ввести подобные меры крайне сложно. Из-за безответственных и некомпетентных действий у нас все еще недостаточно тестов. Хотя деньги на них в бюджете выделены.

Владимиру Зеленскому нужно было не рассказывать о 10 млн точных тестов, а закупать их. Но действия власти направлены на пиар, а не на решение проблем. Результат мы видим.

А с карантином еще сложнее. После того, как Зеленский с главой Офиса президента Андреем Ермаком и толпой прислуги без масок пили кофе в кафе в Хмельницком, которое открыли, хотя был запрет на работу всех заведений общепита и после позорной истории с рестораном "Велюр", властям будет тяжело объяснить гражданам, почему они должны пойти на строгий карантин, если президент и его окружение игнорируют ограничения. «Ви зробили це разом», Владимир Зеленский.

Догадываюсь, что единственное, что осталось власти, так это возбудить еще одно дело против Петра Порошенко из-за того, что COVID-19 распространяется по его вине. И записать по этому поводу видео-обращение. С их стороны это будет ожидаемо.

А делать даже то, что я перечислил ранее в посте они не способны. Иначе бы уже делали.

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