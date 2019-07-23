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23.07.2019, 08:01

Смену сдал? Смену принял? Встречайте - новая элита!

Смену сдал? Смену принял? Встречайте - новая элита!
политический философ, старший научный сотрудник Института Кеннана

На смену «оранжевым» и «бело-голубым» пришло новое поколение политиков. И эта новая смена - надолго. Новое деление элит и их ротация в Украине

Давно было ясно, что 2019 будет непростым годом. Но то, что он приведет к смене поколений властных элит, было, как минимум, неочевидно. И тем не менее, именно эта смена происходит в нашей стране. Сейчас в прошлое уходит старый принцип деления элит (political cleavage) и мы наблюдаем возникновение нового.

Видимо, мы – народ эстетов, и в силу этого старый политический раскол определялся цветами. В результате «Оранжевой революции» 2004 года к власти в Украине пришли элиты, чьи базовые политические позиции определялись принадлежностью к «оранжевым» и «бело-синим». Разница между лагерями артикулировалась отсылкой к геополитической ориентации и приверженностью к разным культурным политикам.

«Оранжевые» декларировали ориентацию на Запад и проводили моноэтничную эксклюзивную культурную политику. «Бело-синие» декларировали сближение с Россией и предлагали культурную политику, предполагавшую равенство украино- и русскоязычных граждан. В остальном практики властных элит отличались мало. При этом за декларациями часто стояли действия с противоположным результатом. Так, например, во времена Януковича была завершена подготовка документов по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, а также велась торговая война с Россией в 2013 году. А во времена прозападного Виктора Ющенко разрослась бизнес-империя Дмитрия Фирташа, реализовывавшего важные для Москвы проекты. Декларативные отличия элит касались не реальной политики, а неких убеждений, объединявших часть элит с частью населения в стабильные группы взаимной коммуникации. Но разница между цветами была базовой для понимания деления властных элит и оформления их борьбы между 2004 и 2019.

Важно заметить, что внутри этих двух лагерей не было единства. Там тоже были свои конфликты, тянувшиеся многие годы. Так, для «оранжевого» лагеря важным был конфликт между Ющенко, Тимошенко и Порошенко. Иногда, этот конфликт оправдывал союз с «иноцветным» партнером: например, Ющенко дал показания против Юлии Тимошенко на суде, поддержав осуждение лидера тогдашней оппозиции режимом Януковича. Было время, когда Юлия Владимировна едва не заключила союз («ширка») с Виктором Януковичем против Виктора Ющенко.

У «бело-синих» конфликтов было еще больше, а к 2019 он оформился как противостояние Виктора Медведчука и Рината Ахметова.

Но при этом политическая идентичность и самопонимание не поменялась: «оранжевые» до сих пор называют себя «проукраинскими», а «бело-синие» лишь немного сменили лозунг с «за людей» на «за жизнь» и «за мир».

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После президентской и парламентской кампаний стало ясно: политическое деление на «оранжевых» и «бело-синих» уходит в прошлое. По данным ЦИК, партии оранжевого спектра набрали менее 20% голосов (по партийным спискам); их традиционные противники – менее 18%.

Похоже, это деление уже устарело. Поколение Порошенко, Тимошенко, Ахметова и Медведчука (и всей когорты их интеллектуальной и бюрократической обслуги) уходят на покой. Несмотря на их относительную молодость (между 50 и 65 у политиков обычно акмэ карьеры), значительный опыт и контроль за огромными финансовыми ресурсами, они, видимо, устарели идейно и морально. И население страны, потерявшее общие убеждения с властными элитами, вывело к центрам политической власти новых людей.

Принадлежность к Слуге народа и, отчасти, Голосу позволило новым активным и амбициозным гражданам прийти в парламент. Однако, с точки зрения развития политического порядка, в среде этих новых политиков – хаос. И именно из него довольно скоро выделятся четкие убеждения, объединяющие новые элиты с группами населения.

Во власть приходят активисты и бизнесмены, интеллектуалы и медийщики, безработные и люди, о которых даже Google ничего не знает. Они напоминают людей, пришедших в политику в конце восьмидесятых-начале девяностых годов, и о которых представители тогдашних элит говорили: «Они так некомпетентны, что мы бы их даже вторыми секретарями не взяли!» – Именно эти «невторые» оказались первыми, основателями новых независимых государств.

Сейчас происходит подобное, хотя, конечно же, и менее фундаментальное. Новые – некомпетентные, странные и неформатные – видимо пришли всерьёз и надолго. И они формируют стиль политики на следующее поколение. Это ни к добру, ни ко злу. Жизнь украинской политической системы продолжается, и ей нужны новые кадры. И эти кадры будут бороться и сотрудничать, вовлекая и всех нас в новые конфликты и союзы.

Новый период новых элит начался. Уже сейчас разница между Голосом и Слугой переживает период углубления и оформления противоречий. Однако и в огромном, случайно подобранном списке СН наверняка возникнут фракции и устойчивые группы со своими лидерами и убеждениями, которые будут придавать смысл и эстетику в новый период украинской истории.

Специально для LIGA.net

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Теги: политические стратегии, политические партии, выборы 2019
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