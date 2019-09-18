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18.09.2019, 16:00

Смерть Советам! О взаимной отстраненности СМИ и государства

Смерть Советам! О взаимной отстраненности СМИ и государства
журналист

Почему обречены на провал попытки государства задавать повестку для украинских медиа

Совет по свободе слова может быть один: будьте свободны. Или, скорее, так: советую оставить свои советы по свободе слова при себе. Потому что тот, кто и так свободен, в них не нуждается, а кто не может быть свободен, тому они не помогут. Некоторые даже не поймут, о чем речь.

Создание некого органа при президенте с соответствующей повесткой – это, по всей видимости, попытка показать, что СМИ власти все-таки нужны, несмотря на предыдущие неосторожные заявления. Отныне давайте жить дружно и регулярно советоваться, как. При этом одной части вошедших в Совет другая часть, мягко говоря, неприятна, и наоборот. Вообще непонятно, как от предельно разных людей, стоящих на полярных ценностных позициях, могут исходить какие-то общие рекомендации. Впрочем, еще вопрос, кто вошел в Совет, потому что многие узнали, что их куда-то избрали, как говорится, из прессы. Данила Яневский и Михаил Ткач отказались от заочно оказанной им чести.

Понятно, зачем подобная структура с прямым выходом на президента профессиональным защитникам прав и свобод, которые тоже зашли в Совет: это их верный хлеб с седых кучминых времен. Понятно, почему туда подтягиваются представители СМИ, над которыми висит обвинение в сотрудничестве с врагом или работе на врага: им надо отбиться. Кто-то заурядно тщеславен: какая-никакая близость к власти. А больше эта затея никому ни черта не нужна. Власти, кстати, в первую очередь. Где та драгоценная дельта, на которую прирастет эффективность президентства Зеленского в результате регулярного общения с этой пестрой публикой? Ни уму, ни сердцу. Лучше новый ролик записать.

При этом коммуникация власти с массами у нас действительно аховая, причем на всех уровнях – власти, масс и посредников-коммуникаторов. Власть вечно говорит не то, не тогда и не так. Массы потребляют что ни попадя от кого ни попадя. Этих ни попадя – тьмы. Редкие, а оттого тем более прекрасные исключения только подчеркивают полную убитость информационного пространства. Планка требований к медийному продукту валяется на земле.

Насколько все плохо, лишний раз можно было убедиться во время пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко. Создай хоть тысячу советов, это убожество не исправить, тут пороблено на уровне консерватории. Средства массовой коммуникации – это преимущественно места временного трудоустройства слабо образованной и никак не мотивированной молодежи до момента, пока не подвернется работа получше, или места прозябания тех, кто вышел из юного возраста, но ничего другого так и не нашел и уже и не ищет. Призывать их к какой-то особой ответственности и взывать к высокой миссии «четвертой власти» и глупо, и жестоко, они вообще не про это. Настоящих профи можно пересчитать по пальцам, тех, кто работает в политически не ангажированных проектах – на пальцах одной руки. Стонут практически все.

При этом даже интересы журналистов, редакторов и владельцев – это очень разные интересы. Умножьте эти различия на дикую разницу между разными СМИ, ориентирующимися на совершенно отличную аудиторию. Попытка найти общий знаменатель для этого конгломерата обречена, все вроде пишут на кириллице и произносят знакомые звуки, а слова из одних букв и звуков выходят по смыслу непохожие.

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Насколько тема свободы слова безнадежна, хорошо иллюстрирует тот факт, что парламентский комитет по свободе слова отдали Нестору Шуфричу: на такое даже Нестора поставить не жалко.

Снимает ли безнадежность ситуации вопрос ответственности за сказанное или написанное? Встречный вопрос: а кто спрашивает? Не Шуфрич же, правда? И не Совет при президенте. В счет идут только вопросы самому себе. Ну, еще собственных детей, когда он подрастут, да и то при соответствующем воспитании.

Если и нужен власти какой-то совет, то только один: не нужно никаких советов. Страной Советов называли развалившийся Союз. Причем развалили его именно имитации.

Специально для LIGA.net

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: свобода слова, журналистика, медиа, либерализм, демократия, Зеленский Владимир
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