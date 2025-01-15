Даже имея все оружие мира, остается вопрос людей, которые его освоят и применят

Проблема мобилизации.

Партнеры из США подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это абсолютно неприемлемо, потому что само понятие "совершеннолетний" в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 лет — это советский пережиток.

Но сам ход дискуссии понятен. Украине нужны резервы, а это люди. Потому что сейчас война зашла в стратегический тупик, где выходом являются либо переговоры, что требует времени продержаться, либо использование чудо-оружия (нем. Wunderwaffe), которого у Украины нет.

Но оно есть у России, как ядерное оружие, гибридная война и подкуп западного истеблишмента.

У условного Запада есть санкции, более технологичная разведка, подрыв айфонов (пейджеров) и т.д. — ядерное оружие там как средство не рассматривают.

Ядерное оружие также не принесет России стратегической победы в войне с Украиной, а наши западные партнеры избегают ситуаций, которые могли бы создать условия для его применения.

Однако западные санкции уничтожают Россию стратегически, что признает само руководство Кремля.

Итак, остается вариант продержаться.

Продержаться мы сможем только при наличии резервов, увеличении поставок оружия и производстве собственного оружия.

Увеличить поставки оружия западные партнеры не могут быстро, потому что все производство и так загружено, нужно строить новые производственные мощности, а это время.

Увеличить производство украинского оружия мы можем, но есть внутренние вопросы эффективности расходования бюджета.

Даже имея все оружие мира, остается вопрос людей, которые его освоят и будут применять.

У нас не хватает пехоты. А такие средства, как артиллерийская установка, РЭБ, РТР, авиация и т.д. требуют как минимум школьных знаний физики, математики, химии (привет МОНУ, которое хочет их отменить в школе), аэродинамики, баллистики, инженерии и так далее.

Итак, остаются следующие решения.

Первое — уменьшить мобилизационный возраст до 21 года. Второе — как сделали россияне, предложить деньги за первый контракт, а это 50 000 долларов.

Второе потребует миллиардов. Россия за 200 000 человек платит 10 миллиардов долларов, чтобы россияне подписали контракты... А потом добавляются зарплата, различные выплаты и так далее. При этом Россия была вынуждена снизить выплаты за ранения, потому что не тянет.

Но если даже наши партнеры дадут такие деньги, мы не получим моментального решения проблемы.

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Остается продолжение мобилизации и снижение мобилизационного возраста.

То, что я говорю, неприятно, но так я вижу логику процессов.

Из приятного — у России также проблемы с мобилизацией, и если мы продержимся, то наши дети победят.

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