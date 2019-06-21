Снятие блокады ОРДЛО: интересы сторон и основания для отказа

Предложения о снятии блокады от представителей ОРДЛО и поддержка этих предложений со стороны России не являются новостью, раньше они уже выносились на обсуждения в трехсторонней контактной группе. Опыт показал, что ни представители ОРДЛО, ни Россия не несут абсолютно никакой ответственности за свои высказывания и решения в трехсторонней контактной группе по выполнению Минских договоренностей.

Следует отметить, что экономически (и в значиетельной степени политически) территории ОРДЛО интегрированы в Россию. Поэтому в экономическом смысле торговые и другие экономические отношения со своими временно оккупированными территориями для Украины равнозначны отношениям с Россией.

Получается так, что в случае снятия экономической блокады Украина сама будет подпитывать бюджет воюющей против нее страны-агрессора, что недопустимо в силу норм как международного права, так и морали и нравственности.

В международной практике практически не встречаются случаи, когда по вине страны-агрессора была оккупирована часть суверенных территорий, уничтожено свыше 13 тысяч граждан страны-жертвы, причинен ущерб на сотни миллионов долларов, но страна-жертва продолжала бы торговые отношения со страной-агрессором.

Снятие экономической блокады с временно оккупированных территорий было бы шагом исключительно в интересах страны-агрессора, направленным на укрепление экономики России.

Причины совершенно аномальных для международной практики предложений как со стороны бывшего политического руководства Украины, так и в высказываниях отдельных лиц, находятся в несоблюдении Украиной норм международного права - а именно в отступлении от использования так называемого "протокола войны".

Исходя из положения ст. 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, Российская Федерация, как оккупирующая держава обязана обеспечить содержание временно оккупированных территорий.

Украина находится в состоянии вынужденной обороны от продолжающейся российской военной и политической агрессии. В связи с этим руководство Украины должно было в силу норм международного права прекратить с Российской Федерацией на официальном уровне любые дипломатические и экономические отношения. Затем необходимо было обязательно вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о стране-посреднике между страной-агрессором Россией и страной-жертвой агрессии Украиной, как это предусмотрено Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов и Уставом ООН (ст. 33). В качестве такой страны посредника можно было предложить США или Великобританию, как стран-гарантов территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму.

Стоило также обратиться к положительному зарубежному опыту. Так, например, гражданам Израиля официально запрещено без специального разрешения посещать такие страны как Иран, Ливан, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и Йемен, а также осуществлять с данными странами торговые отношения в частном порядке. Такой опыт Израиля следовало бы перенять Украине.

Опираясь на положительный зарубежный опыт и нормы международного права, депутаты Верховной Рады следующего созыва должны инициировать принятие законов о запрете осуществления торговых отношений частных фирм и компаний с любыми экономическими субъектами на временно оккупированных территориях.

Минские договоренности не должны быть препятствием для этого. Сам по себе так называемый минский процесс - временная частичная капитуляция Украины перед Россией при участии так называемых западных партнеров. Изначально интерес России в заключении минских соглашений состоял в создании на территории Украины временно оккупированной "серой зоны" для обеспечения возможности проведения против Украины военной, политической, правовой и экономической агрессии. Конечная цель России заключается в подрыве суверенитета и национальной безопасности Украины с использованием для этого ее временно оккупированных территорий.

Нужно также помнить, что так называемые минские договоренности не вписываются в конструкцию международного права. В минских договоренностях отсутствует Крым как предмет переговоров, речь идет лишь о неком "внутреннем украинском вооруженном конфликте" и вообще отсутствуют такие тезисы, как "российская военная агрессия и оккупация". В рамках этих договорённостей Россия фактически сняла с себя ответственность за временную оккупацию части Донбасса и связанные с ней тяжкие последствия для Украины и ее граждан.

Агрессия и безнаказанность за нее - вот чем привлекают Россию минские договоренности. Поэтому пока будут существовать минские договоренности, Россия будт продолжать в разных формах агрессию против Украины.

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет добиться прекращения российской агрессии, ему стоит направить все дипломатические усилия на обеспечение проведения консультаций будапештской контактной группы в рамках Будапештского меморандума. Переговоры в будапештском формате с участием стран-гарантов США и Великобритании способны выработать политику принуждения страны-агрессора к деоккупации, решить вопрос о прекращении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины над всеми временно оккупированными территориями.

Переход к будапештскому переговорному формату будет означать, что Украина на деле восстановила свою субъектность в контексте международного права и защиты своих национальных интересов.

После того, когда Украина снова станет полноправным субъектом международного права, а не объектом международных отношений разных стран, и примет закон о запрете экономических отношений с временно оккупированными территориями, любые предложения о снятии экономической блокады территорий ОРДЛО перестанут быть актуальными.

Специально для LIGA.net

Читайте также: