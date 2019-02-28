Спасение негодяев. Амнистия для коррупционеров уже в силе

Может показаться, что депутаты способны хотя бы частично ликвидировать ущерб от легализации Конституционным судом незаконного обогащения, если быстро примут новую редакцию соответствующей статьи Уголовного кодекса. Но это не так. Амнистия для коррупционеров за незаконное обогащение будет в силе даже с новой статьёй.

Проблема ведь не только в формулировке, которая была в УК. Решение КС выписано так, что вообще не допускает подход к борьбе против незаконного обогащения, который принят на Западе.

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Суд счёл неконституционным то ключевое, что применяется для определения незаконного обогащения и наказания за него. А именно: уголовную ответственность уже только при одном лишь факте отсутствия рациональных/законных оснований для приобретения должностным лицом активов.

То есть, само обязательство какого-нибудь чиновника или депутата объяснять в рамках уголовного процесса, откуда у него в собственности взялось что-то явно не соответствующее его доходам, – признано Конституционным судом нарушением презумпции невиновности.

Допустим, Верховная Рада быстро примет новую и идеальную формулировку статьи УК по незаконному обогащению вместо отменённой судом. Что это даст? Это снимет только часть претензий, изложенных в решении КС. Тогда статью нельзя будет отменить на основании нарушения принципа юридической определённости.

Но остальной-то комплекс претензий это не снимет!

Например, давайте посмотрим на то, как незаконное обогащение подано в Конвенции ООН против коррупции:

"За умови дотримання своєї Конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати".

Тут в описании самого преступления ключевые слова: не может рационально обосновать. Собственно, в них-то и весь смысл того подхода, который пытались применить в нашей стране для борьбы с незаконным обогащением.

Должностное лицо с доходами на уровне, скажем, среднего класса не должно вести образ жизни и владеть имуществом, которые явно превышают средние. Если такое лицо не может объяснить, откуда активы, и показать законные основания для их приобретения, – значит, несёт уголовную ответственность и лишается таких активов.

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И вот самим этим "не может объяснить" КС обеспокоился точно так же, как и неудачной формулировкой статьи УК. И принял такое решение, которое обнуляет борьбу с незаконным обогащением.

По оценке КС, сторона обвинения в уголовном процессе по незаконному обогащению может и не заняться поиском доказательств возможной законности приобретения подозрительных активов. Допустим, проигнорирует факты, которые гипотетически могут показать, что активы не подозрительные и объяснимы. А если так, то это означает, что обвиняемый должен будет сам доказывать законность активов, а значит, и свою, в конечном счёте, невиновность. И это, мол, противоречит презумпции невиновности.

Но и это ещё не всё. Второй пункт – сомнения.

Сама конструкция такого преступления, как незаконное обогащение, основана на сомнении. Если изъять из смысла этой нормы сомнение в активах должностного лица – в их объяснимости и законности, – то не останется ничего от этой нормы.

Однако презумпция невиновности в уголовном процессе означает, что при оценке доказательств любое сомнение в вине лица должно быть истолковано в пользу невиновности этого лица. В решении КС даже специально упоминается латинское выражение in dubio pro reo, которое, собственно, этот принцип и означает.

Плюс КС обращается к практике Европейского суда по правам человека. Который на конкретных примерах показал, как толковать право людей не свидетельствовать против себя.

КС утверждает, основываясь на практике ЕСПЧ, что человек может не давать вообще любые пояснения, которые даже косвенно могут послужить обвинению.

То есть, это не ограничивается, например, признанием в совершении преступления, которое (признание) человек может не делать, или правом воздержаться от каких-то показаний, которые непосредственно изобличают человека. КС подчёркивает, что сюда же относятся и "показания, полученные под принуждением, которые на первый взгляд не несут обвинительного характера, такие, как замечания в оправдание или просто информация о каком-то факте, но которые в дальнейшем могут быть использованы в уголовном производстве в пользу обвинения".

Если согласиться с этим решением КС, презумпция невиновности даёт возможность признать неконституционным весь подход к борьбе с коррупцией в уголовном порядке через требование к должностному лицу объяснить свои активы. Человек вправе не объяснять вообще ничего никому!

По факту, это распространение в уголовном процессе презумпции невиновности с людей и на их вещи тоже. Признание любых активов априори чистыми, если прямо не доказано обратное.

При этом КС подчёркивает, что не может быть исключений для отдельных категорий людей. Что работает для всех, то должно работать и для должностных лиц.

И поэтому вполне вероятно, что любая (!) новая редакция статьи УК по незаконному обогащению будет точно так же отменена, если по ней поступит соответствующее обращение в КС. Причём с той же аргументацией о презумпции невиновности.

Конечно, решение КС учитывает аргументацию и тех, кто говорит, что Украина обязана выполнять Конвенцию ООН против коррупции. Мол, полностью заблокировать уголовное преследование за незаконное обогащение – не выйдет.

КС напомнил, что международные обязательства нашего государства не должны нарушать Конституцию. И что криминализация общественно опасных действий должна основываться на принципах и нормах Конституции. Ключевая цитата из решения КС:

"Нельзя делать возможным привлечение лица к уголовной ответственности только на основании отсутствия подтверждения доказательствами законности оснований приобретения этим лицом активов в собственность".

Понимаете? Сколько бы миллионов долларов ни накопил человек, получающий зарплату меньше тысячи долларов, сам факт наличия необъяснимых миллионов – не может быть преступным. По оценке Конституционного суда.

Остаётся лишь напомнить, что решения КС не подлежат обжалованию, окончательны и обязательны для всех.

Даже если противоречат здравому смыслу и амнистируют коррупционеров.

Специально для LIGA.net