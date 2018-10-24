Спасибо за помощь, но мы победим сами

В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина:

"Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство. Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее."

Я вспомнил это к тому, что нам пора выстраивать в обществе схожую идеологию. И мы должны избавиться от всех иллюзий. От веры в доброго дядю Сэма и в торжество еврооптимизма, избавиться от мысли, что наши проблемы - самые важные для наших западных партнеров. Избавиться от мифов о том, что они нам всегда будут помогать. Будут, но только в своих интересах и если это будет им выгодно. В любом другом случае они будут высказывать "глубокую озабоченность" и просто переживать за нас. Так уже было в то время, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

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Пора осознать, что мы нужны только себе. Что наши проблемы - война, коррупция, спад экономики, трудовая миграция, демографический кризис и все остальное, - мы будем преодолевать сами. Мы можем слушать советы. Мы должны учиться у тех, кто может дать нам знания, которые у нас отсутствуют. Мы будем использовать чужой опыт и привлекать специалистов. Но возрождать Украину нам придется самостоятельно. За нас это никто делать не станет. Мы живем в прагматичном мире. И если мы не в состоянии решить наши проблемы, то остальные не решат их за нас, а будут их использовать в своих интересах.

К сожалению, слова западных политиков не всегда совпадают с их действиями. Почему? Потому, что они делают то, что выгодно их странам и избирателям. И мы должны действовать так же, делая лишь то, что усиливает Украину - экономически, политически, демократически, - или делает нас мощнее в военно-оборонном направлении.

И мы должны стать полезными нашим западным партнерам. Именно полезными, но без ущерба или потерь для себя. Наоборот, мы должны во всем получать свои бенифиты. И строить Украину. Новую и прогрессивную. Строить, а не ждать, что ее кто-то нам выстроит. И если нас подталкивают к тому, что нам не выгодно, пугают чем-то, принуждают и пытаются убедить в том, что нам не нужно, то мы должны научиться отвечать в стиле Менахема Бегина: "Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!"

Самое главное не только это говорить, но и делать.

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