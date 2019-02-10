Списочные миллионы: сколько избирателей действительно проголосуют

Вопрос оценки числа украинцев, которые могут принять участие в выборах президента и парламента, уже стал темой политических баталий. Центральная избирательная комиссия обновила реестр избирателей и подала общую, с учётом Крыма и Донбасса цифру в 35 582 184 человек. Это стало причиной обвинений власти в попытке "приписать лишних" избирателей. Оппоненты Петра Порошенко по президентской гонке заявляли о превышении данных на миллион или даже на полтора миллиона граждан с правом голоса.

В реальности ситуация намного хуже. Если отбросить Крым, оккупированные части Донбасса и учесть трудовую миграцию, то, по моим подсчётам, в выборах теоретически смогут принять участие около 24,76 миллиона граждан — на 10 миллионов меньше цифры, указанной в реестре избирателей.

Реклама

Но не всё так страшно — украинцы голосуют и за рубежом

На этом месте часть читателей мне укажет на широко известный факт — украинцы за границей голосовать могут, есть специальный заграничный округ, есть избирательные участки. В таком случае, насколько корректно "вычитать" из общего количества избирателей мигрантов, особенно, проживающих в странах ЕС?

Действительно, украинцы, которые находятся за рубежом могут голосовать, если они встали на консульский учёт и если они обратились в соответствующее дипломатическое представительство с заявлением с просьбой включить их в реестр избирателей.

Но, как говорится, "дьявол кроется в деталях". Для того, чтобы встать на консульский учёт, необходимо собрать пакет документов (отличается в зависимости от типа учёта — постоянный либо временный) и в рабочий день лично подать его в дипломатическое учреждение Украины в стране пребывания. При этом не все документы можно собрать сразу. Например, граждане, которые выехали на постоянное жительство, должны предоставить "копії сторінок паспортного документа або проїзного документа дитини з написами і відомостями про пред’явника документа, відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон". Далеко не все граждане, выезжая из Украины озаботились подобными формальностями. И чтобы получить заветную отметку в паспорт им необходимо вернуться на Родину и побегать по украинским учреждениям.

Но даже если все документы есть, остаётся одна проблема — "пропускная способность" наших дипломатических учреждений. Например в Польше, где находится колоссальное количество украинцев, вопросами консульского учёта занимаются лишь 4 учреждения: консульства в Кракове, Люблине, Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве.

Что такое личная подача документов? Это означает, что гражданин должен в рабочий день (!!) доехать до консульства, дождаться приёма, лично подать документы. Это сразу отсекает украинцев, живущих вдалеке от дипломатических учреждений — сомнительно, чтобы украинский работник (да и не только он) взял выходной ради того, чтобы проехать пару сотен километров в одну сторону и потратить день на стояние в очередях - он же не один такой сознательный, а приём документов, хотя бы с их прочтением и проверкой уплаты консульского сбора занимает как минимум полчаса на одного человека. Рабочий день - 8 часов. Допустим, что одновременно принимают 3 консульских работника. В стране 4 консульства, значит, они могут принять... 192 человека в день. Или 70 тысяч человек в год, если будут работать без выходных. При этом в Польше находияся не менее 1,5 -1,8 миллионов наших сограждан. Вот и вся арифметика.

Может, проще подать заявление на включение в реестр избирателей? Может, было бы и проще, но и тут алгоритм действий такой же — лично приехать в консульство, подать бумажный экземпляр заявления, копию паспорта и так далее. И приёмом этих заявлений будут заниматься те же люди, сотрудники консульств, про которых написано абзацем выше.

Реклама

Но даже массовая регистрация граждан как избирателей не даёт гарантии их участия голосовании. Явка на заграничном округе никогда не превышала 25% от числа зарегистрированных избирателей. Фактически можно говорить о том, что там голосуют дипломаты, их семьи и люди, проживающие в городах, где размещены посольства и консульства. Это обусловлено еще и тем, что большее число людей система принять не может в силу ограниченной пропускной способности помещений. Просто невозможно сделать так, чтобы на одном участке проголосовало более 3 тысяч человек. Это физически сложно. 3 тысячи — это голосование со скоростью 5 человек в минуту.

Таким образом, преобладающее большинство украинцев, находящихся за рубежом не будет иметь реальной возможности проголосовать, независимо от страны пребывания. Это подтверждается и статистикой.

Но будет ли проблемой меньшее число проголосовавших?

На первый взгляд, проблемы не существует — даже 24 миллиона избирателей вполне достаточно. Однако есть одна проблема, связанная с уровнем явки избирателей.

Даже в 2014 году, на фоне подъёма активности населения, психологически важный порог явки в 70% был достигнуть только на участках в Западной Украине. На Юге, в Центре и на Востоке цифры в основном колебались от 50% до 63%. В Одесской области к урнам пришли 46% избирателей, в Харьковской - 47,8% от числа граждан, имеющих право голоса. В целом, учитывая все данные по стране, явка составила 59,48% (без учёта участков, которые были открыты, но выборы на которых были признаны несостоявшимися). В абсолютных цифрах бюллетени получили и 18 миллионов 19 тысяч 504 гражданина страны.

Округлим явку до 60% и попробуем спрогнозировать число украинцев из из 24,76 миллиона, которые смогут принять участие в выборах президента, исходя из оценки количества тех, кто физически будет иметь такую возможность. Получаем цифру в 14 миллионов 856 тысяч человек.

Допустим, что кандидат, победивший в первом или втором туре, наберёт хотя бы 60% (что является очень оптимистической оценкой — в реальности результат будет не более 52-53%). Получаем, что за него проголосуют 8,9 миллионов человек.

На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. Но ведь суммарная явка будет оцениваться по всем регионам, по количество записей в реестре избирателей. То есть, высчитываться от цифры 35 582 184 человек. В таком случае получаем (при явке 60% и результате победителя выборов 60%), что в выборах примет участие 41,7% от имеющих право голоса украинцев, а президент будет избран благодаря поддержке, в лучшем случае, 25% граждан, имеющих право голоса.

И вот это уже может стать серьёзной проблемой на внешней арене и внутри страны.

Низкая яка и вызовы для страны

Для того, чтобы понять основной вызов, достаточно посмотреть на данные социологов в региональном разрезе. Большинство основных претендентов на пост президента имеют базовые области (группы областей), где их поддержка значительно выше средней. Таким образом, по результатам выборов может сложиться весьма опасная ситуация:

за нового президента отдали свои голоса менее 25% от общего числа украинских избирателей

при этом новый президент одержал победу благодаря популярности в отдельных регионах при провальных результатах в остальных

Добавим сюда эмоциональный накал предвыборной гонки — большинство основных кандидатов строят кампании на разделении электората — есть "наши" люди и есть "вселенское зло" в виде оппонента и его избирателей. Если бы президентские выборы были разнесены с парламентскими, у страны и общества было бы время на то, чтобы поле такого прийти к нормальному состоянию, а у новой власти — пусть краткий, но период, который можно посвятить "сшиванию" страны, удалению из сознания общества тезисов на разделение, которые озвучивались в ходе предвыборной агитации. Но имеем то, что имеем — президентские выборы являются лишь частью одной большой президентско-парламентской кампании. Поэтому проигравшая сторона, стремясь обеспечить приемлемое представительство в Верховной Раде, будет пытаться мобилизовать своих сторонников в базовых регионах, продолжая играть именно на разделении общества. Естественно, будет использован и тезис о том, что за нового президента отдало голоса малое число избирателей (от их общего количества). В зависимости от имени нового президента могут возникнуть темники "это галичане выбрали себе гаранта — он не президент всей Украины" либо "это президент "донецких" ("харьковских", "одесских" и т.д.) — он не может представлять всю страну".

А такой тезис, озвученный внутри страны, непременно будет подхвачен Российской Федерацией. И речь идёт не только и не столько об информационном противостоянии (россияне, само собой, в основном на внутренний рынок работать будут), сколько о дипломатической игре, доводах, которые они будут приводить своим собеседникам на международных площадках.

Те государства, международные организации, которые стоят на позициях поддержки Украины, на этом фоне (не из-за активности РФ, а по причине противоречивого внутриукраинского дискурса) могут взять паузу в старте новых программ поддержки нашей страны. Это логично: подождать новой конфигурации власти и не рисковать лишний раз.

Такая перспектива если уже не обсуждается, то скоро станет темой обсуждения в штабах лидеров президентской гонки. Хорошо, если планирование активности пойдёт в позитивном русле — как "сшить страну" и продемонстрировать партнёрам управляемость процессами в Украине. Очевидно, что перед каждым из реальных претендентов будет стоять задача обеспечить явку в количестве хотя бы 17,5 — 18 миллионов избирателей, что сделает невозможным запуск тезиса о "президенте меньшинства". Позитивный сценарий такой работы — агитация, работа региональных штабов по привлечению избирателя на участки. Негативный — использование административного ресурса либо планирование "каруселей", голосования по паспортам заробитчан, реально находящихся за рубежом.

На фоне уменьшения количества избирателей растёт ценность каждого голоса, особенно, учитывая колоссальные антирейтинги части лидеров гонки. В таком случае очевидной опасностью становится скупка голосов (тем более, что по данным социологов как минимум 12% населения готова их продавать).

Если такое произойдёт и будет зафиксировано, мы получим очередной удар по восприятию результатов выборов как честных, прозрачных, справедливых. И, среди прочего, уменьшение и без того малого доверия к институтам президента и парламента (причем независимо от результатов выборов).

И, наконец, ещё одна опасность, которую можно назвать "польской ловушкой демократии". Вхождение Польши в ЕС и успешные реформы стали возможны благодаря победам на выборах партий, работавших в либеральном поле. За них голосовали более молодые, активные, мобильные, современные избиратели. Но эта же категория граждан массово уезжала в другие страны ЕС в поисках успеха для себя, своего бизнеса. Польское общество, возможно, даже менялось в целом в сторону принятия ценностей модернизации, развития. Число людей, исповедующих консервативные ценности, вероятно, уменьшалось в числе. Но учитывая скорость миграции, доля консервативных избирателей при этом росла — их оппоненты уезжали из страны. Таким образом уже в 2015 году партия Право и Справедливость одержала победу на парламентских и президентских выборах. Их оппонентам для победы не хватило буквально 2 миллионов голосов — одной трети из числа уехавших за рубеж польских избирателей.

Читайте также Выборы без избирателей. Голосование граждан из зон оккупации

В нашем случае имеем схожую картину: более молодые мобильные, как сейчас можно говорить "проевропейски настроенные" граждане страны массово выезжают зарубеж. Они не будут голосовать. Значит, вырастет доля условно "консервативных" избирателей. Поэтому основные кандидаты так много внимания уделяют либо социальной сфере, либо откровенно консервативной повестке. Логично — доля жителей небольших населённых пунктов и людей старшего возраста среди избирателей растёт, эта категория с большей охотой ходит на выборы.

Таким образом, можно сколько угодно закреплять в Конституции "курс на ЕС и НАТО", но если не думать, что делать с выехавшими из страны избирателями, новый президент и новый парламент вполне могут получить достаточную поддержку для очередного изменения Основного Закона - на этот раз в обратном направлении. В конце концов, Конституцию у нас фактически меняли после каждых президентских выборов, начиная с 2004 года — голоса в Верховной Раде находились.

Что с этим делать?

Изменить характер голосования к президентским выборам, увы, уже не получится. Поэтому перечисленные выше вызовы актуальны, и они сыграют свою роль. В данном случае необходимо пытаться нивелировать возможные негативные последствия. А именно:

Пытаться мобилизовать избирателя к участию в выборах на уровне государственной политики. При этом, учитывая, что одним из кандидатов является действующий президент, такая мобилизационная кампания должна быть подчёркнуто отдалена от предвыборных тезисов кандидатов: "всё равно как проголосует гражданин — главное чтобы он проголосовал. Это уже будет победа Украины". Скорее всего, невозможное, в рамках предвыборной гонки, но крайне необходимое — смещение акцентов агитации с тезиса "или я, или всё пропало" на тезисы класса "я лучший (лучшая)". Россия мечтает о сохранении и углублении в общественном восприятии тезиса о "разделённой Украине". Хотя бы кандидаты в президенты страны должны думать о том, как своей агитацией не подыгрывать агрессору.

Но самое главное — думать о том, как обеспечить нормальное голосование во второй части электорального цикла. К парламентским выборам можно легко решить проблему голосования украинских мигрантов в странах ЕС. Для этого депутаты могут изменить:

принципы и правила регистрации избирателя за границей — разрешить электронную регистрацию с использованием ЕЦП, мобильного ID (эту технологию уже запустили большинство украинских операторов)

принципы и правила создания избирательных участков. Сегодня членами комиссий являются дипломаты: их число ограничено. Возможно, имеет смысл распространить на участки за рубежом практику делегирования в члены теризбиркомов представителей политических партий. А сами участки открывать на базе публичных учреждений (библиотеки, культурные центры и так далее) государств пребывания. Думаю, те же поляки, итальянцы или немцы охотно помогут в предоставлении помещения, охране урн и бюллетеней.

Таким образом, можно выйти на простую схему:

за 2-3 месяца до выборов проводится электронная регистрация избирателей за рубежом. При этом они исключаются из реестра по месту проживания в Украине (помечаются как выбывшие).

в населённых пунктах (регионах) где есть хотя бы 1000 избирателей, создаётся избирательный участок. Посольство просит власти страны пребывания предоставить помещение и охрану, политические партии делегируют членов избирательных комиссий (в том числе, из числа проживающих в данной местности украинцев)

в день выборов в странах с большим количеством украинцев работает сеть избирательных участков, которая даёт возможность проголосовать большинству граждан, имеющих право голоса.

Такая схема вполне может увеличить число зарегистрированных за границей избирателей до 2-3 миллионов (хотя бы половины из находящихся там). И даже 50% явка по заграничному округу, в таком случае, даст не менее 1 миллиона голосов. А это уже 40-50 мест в Верховной Раде для тех, кто исповедует европейские ценности, кто готов работать над модернизацией страны. Вот вам и предохранитель от «реванша прокремлёвских сил», намного более сильных чем просто внесение изменений в Конституцию в надежде, что при возможной победе оппонентов у тех "не хватит пары голосов".

И, наконец, самое главное, что стоит сделать после проведения парламентских выборов — провести перепись населения. В конце концов, реестр ЦИК формирует не "с потолка", а опираясь на данные статистики. Если Укрстат не знает сколько человек живёт в стране, избирком тем более этого знать не будет. Пока перепись запланирована на 2020 год, но сроки, как это было не раз, могут попытаться перенести. Мол, не время для таких вещей на фоне войны, когда часть территории оккупирована, а стране нужны деньги на реформы. Но:

Победа в войне — это, в том числе, планирование, работа с мобилизационным ресурсом. Без переписи ты не знаешь, на что рассчитывать. Без этого все твои планы могут рухнуть в один момент.

Когда у тебя есть оккупированные, которые, не вернуться за один год, тебе надо знать на какое количество населения ты можешь рассчитывать, строя планы модернизации страны. Перепись не просто нужна, она крайне необходима.

Говоря о социальной сфере, имея дефицит пенсионного фонда, логично провести перепись хотя бы для того, чтобы выявить "мёртвые души" в списках льготников и пенсионеров. Такой процесс может дать экономию в размере. превышающем стоимость организации переписи.

Вызовов много, вариантов действий тоже. Главный вопрос: к чему больше склонны наши политики - делать дело или ограничиваться разговорами. В первом случае проблемы с реестром ничего не значат — их можно ликвидировать максимум за год. Во втором случае, увы, ситуация достаточно тревожна: если вместо решения проблем использовать их в словесных баталиях, рано или поздно государственный механизм может банально "пойти вразнос".

Специально для LIGA.net